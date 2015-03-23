سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

الأغذية المثالية التي يوجد فيها فيتامين E
فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون
فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون كمركب مضاد للأكسدة
الهامة التي تساعدالجسم في تحييد الآثار الضارة من أكسدة الدهون،نقدم
لكم مجموعة من الأطعمةالتي تحتوي على فيتامين E الذي يجب عليك
أن تتعرف عليها حتى تضيفها إلىالنظام الغذائي الخاص بك هي:
اللوز:
اللوزهو احد أفضل الأطعمة لفيتامين E، فقط الأوقية من اللوز يوفر
7.4 ملليغراممن فيتامين e . يمكنك أيضا الحصول على فيتامين
E عندالاحتياجات الخاصة بكفي شكل حليب اللوز وزيوت اللوز .
ونود أن نوصي ان تناول اللوز الخام ، من اهمية اللوز الخام
البذور الخام:
حددالبذور الخام ، مثل تباع الشمس ، اليقطين والسمسم ، والغذاء
المشترك الأخرمع فيتامين E . في الواقع ، إ تناول فقط ¼ كوب من بذور
عباد الشمس يمنحك90.5٪ من القيمة اليومية الموصى بها ن فيتامين
e الخاصة بك ، مما يجعلهاواحدة من أفضل الأطعمة لفيتامين
E التي يمكن أن تأكل يوميا .
السلق:
السلقهو واحدة من أصح الخضروات التي يمكنك أكلها على أساس
يومي . والمعروفاحتوائها أن نسبة عالية من فيتامين K ،
وفيتامين A وفيتامين C .يتميزالسلق بإحتوائه على عناصر غذائية
مفيدة ومنها فيتامين E . مجرد كوب واحدمغلي من السلق السويسري
الاخضر سوف يوفر لك مع ما يقرب من 17٪ من القيماليومية
السبانخ:
السبانخقد لا تكون من الخضروات المفضلة لديك ، لكنها هي احد أفضل
الخضرواتالورقية التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك .
ليس فقط لأنهاواحدة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم
وحمض الفوليك بشكل طبيعي لانها عالية الفوائد ، كما انها واحدة من
أفضل الأطعمة التي تحتوي علىفيتامين E أيضا . كوب واحد من السبانخ
المسلوقة وف توفر لك مع ما يقرب من20٪ من الاحتياجات اليومية
الخاصة بك . حاول إضافة السبانخ الطازجة إلىالسندويشات
اللفت الخضر:
فيحين ان اللفت الخضر قد يكون له طعم مرير قليلا ، فهي مرتفعة جدا
في العديدمن المواد الغذائية الأساسية . مثل بقية الخضر الورقية في هذه
القائمة ،كوب واحد فقط توفر لك الكثير من فيتامين K ، و فيتامين A ،
فيتامين C و حمضالفوليك . ناهيك عن ما يقرب من 12٪ من
الاحتياجات اليومية من فيتامين E .
الكرنب:
الكرنبهو آخر الخضار العظيم الذي يجب أكله كلما كان ذلك ممكنا .
الكرنب عالي جدافي كثير من المواد الغذائية ، في الواقع ، مجرد كوب
واحد من الكرنب المغلييمكن أن تعطيك ما يقرب من 6٪ من الاحتياجات
اليومية من فيتامين E . نود أننوصي الأكل الكرنب العضوي ،
الزيوت النباتية:
معظمالزيوت النباتية وبذورها تعتبر من المصادر الجيدة جدا لفيتامين
E . أيضايعد أفضل زيت مع فيتامين (ه) هو القمح الجرثومي ، فإن
ملعقة واحدة من هذاالنفط يحمل 100٪ من الاحتياجات اليومية
زيت عباد الشمسهو خيار ممتاز آخر ، كما أنه يوفر أكثر من 5 ملغ من
هذا الفيتامين ، ويمكنبسهولة أن تستخدم للطبخ . وتشمل الزيوت
فيتامين E الغنية الكبيرة الأخرى ،زيت جوز الهند ، زيت بذرة القطن
(مع ما يقرب من 5 ملغم من فيتامين E) ، زيتالزيتون وزيت عباد
الشمس . نود أن نوصي فقط شراء الزيوت التي هي الباردةضغط
البندق:
وجبة خفيفةمثالية خلال يوم عمل طويل ، فإن تناول أونصة واحدة فقط
من البندق يمكن أنتوفر لك مع ما يقرب من 20٪ من احتياجاتنا اليومية
من فيتامين E . للحصولعلى بديل لتناول المكسرات ، حاول شرب
الحليب والبندق في قهوة الصباح بدلامن الحليب
الصنوبر:
إضافةاوقية (الاونصة) من هذه المكسرات هو شيء يحلو لك! حصة
واحدة تحتوي على2.6ملغ من فيتامين E . يمكنك أيضا استخدام زيت
الصنوبر الجوز عن الفوائدالصحية المضافة .
أفوكادو:
ربما يكون واحدا منألذ الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ،
فالأفوكادو يمثل الطبيعة والموادالغذائية الغنية بالنفط ، فقط نصف
من الافوكادو يحمل أكثر من 2 ملغ منفيتامين E .الأفوكادو من السهل
أن تدرج في النظام الغذائي الخاص بك . ونود أن نوصي بإضافة شرائح
الأفوكادو إلى سلطتك ، شطيرة ، أو المهروسة .
البروكلي:
يعتبرالبروكلي واحدة من أفضل الأطعمة للتخلص من السموم ، لكنه أيضا
واحد من أصحالأطعمة التي تحتوي على فيتامين E . فقط كوب واحد من
القرنبيط على البخارسوف توفرلك مع 4٪ من الاحتياجات اليومية . قد
لا تكون القرنبيط منالمغذيات كثيفة عن غيرها من الأطعمة التي تحتوي
على فيتامين E في هذهالقائمة ، لكنها بالتأكيد واحدة من أصح الأطعمة
التي يمكن أن تأكل يوميا .
البقدونس:
التوابلممتازة ، والبقدونس هو غني بفيتامين E . حاول إضافة
البقدونس الطازج إلىالسلطة وأطباق لاضافي فيتامين E ركلة . سوف
البقدونس المجفف أيضا أن توفرلك مع هذا الفيتامين المهم ،