سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,263
الإعجابات
8,401
النقاط
191
العمر
18
#1

بسم الله الرحمان الرحيم
أرحب بكم في ركن منتدى الصحة العام
موضوعي تحت عنوان
سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~
فكرة الموضوع
ان قراءة الكتب تستهلك وقت كثير وتجربة . بعد نهاية التجربة الطبية قد تنجح وقد لا تنجح
ولكن في منتدى اللمة هناك أعضاء لهم تجربة في الحياة وهناك أعضاء لهم مستوى دراسي في الطب وفي نصيحة طبية مختصرة تفيد الاعضاء والضيوف في موضوعي سجل حضورك بنصيحة طبية
يمكنكم الاستفادة من نصائح طبية رائعة ومفيدة
ولا تستهلك وقت وبالخصوص اذا جربت من قبل تسكون مفيدة
ارجو التفاعل في هذا الموضوع للإستفادة
فد تكون هذة النصيحة
للوقاية

أو للدواء من مرض
سواءا بعادات ام بأدوية ام باعشاب
خاتمة : أرجو ان تتفاعلو والسلام عليكم
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

شرب الماء بكثرة يساعد على المحافظة على الوزن



شكرا سلمى



 
خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,263
الإعجابات
8,401
النقاط
191
العمر
18
#3
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

العفو
لا شكر على واجب -_*
 
ا

الخليـل

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
14 جويلية 2011
المشاركات
5,263
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5,500
النقاط
351
العمر
103
#6
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~



الأغذية المثالية التي يوجد فيها فيتامين E
فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون
فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون كمركب مضاد للأكسدة
الهامة التي تساعدالجسم في تحييد الآثار الضارة من أكسدة الدهون،نقدم
لكم مجموعة من الأطعمةالتي تحتوي على فيتامين E الذي يجب عليك
أن تتعرف عليها حتى تضيفها إلىالنظام الغذائي الخاص بك هي:
اللوز:
اللوزهو احد أفضل الأطعمة لفيتامين E، فقط الأوقية من اللوز يوفر
7.4 ملليغراممن فيتامين e . يمكنك أيضا الحصول على فيتامين
E عندالاحتياجات الخاصة بكفي شكل حليب اللوز وزيوت اللوز .
ونود أن نوصي ان تناول اللوز الخام ، من اهمية اللوز الخام
إذا كان ذلك ممكنا .
البذور الخام:
حددالبذور الخام ، مثل تباع الشمس ، اليقطين والسمسم ، والغذاء
المشترك الأخرمع فيتامين E . في الواقع ، إ تناول فقط ¼ كوب من بذور
عباد الشمس يمنحك90.5٪ من القيمة اليومية الموصى بها ن فيتامين
e الخاصة بك ، مما يجعلهاواحدة من أفضل الأطعمة لفيتامين
E التي يمكن أن تأكل يوميا .
السلق:
السلقهو واحدة من أصح الخضروات التي يمكنك أكلها على أساس
يومي . والمعروفاحتوائها أن نسبة عالية من فيتامين K ،
وفيتامين A وفيتامين C .يتميزالسلق بإحتوائه على عناصر غذائية
مفيدة ومنها فيتامين E . مجرد كوب واحدمغلي من السلق السويسري
الاخضر سوف يوفر لك مع ما يقرب من 17٪ من القيماليومية
الموصى بها .
السبانخ:
السبانخقد لا تكون من الخضروات المفضلة لديك ، لكنها هي احد أفضل
الخضرواتالورقية التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك .
ليس فقط لأنهاواحدة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم
وحمض الفوليك بشكل طبيعي لانها عالية الفوائد ، كما انها واحدة من
أفضل الأطعمة التي تحتوي علىفيتامين E أيضا . كوب واحد من السبانخ
المسلوقة وف توفر لك مع ما يقرب من20٪ من الاحتياجات اليومية
الخاصة بك . حاول إضافة السبانخ الطازجة إلىالسندويشات
الخاص لجعلها صحية .
اللفت الخضر:
فيحين ان اللفت الخضر قد يكون له طعم مرير قليلا ، فهي مرتفعة جدا
في العديدمن المواد الغذائية الأساسية . مثل بقية الخضر الورقية في هذه
القائمة ،كوب واحد فقط توفر لك الكثير من فيتامين K ، و فيتامين A ،
فيتامين C و حمضالفوليك . ناهيك عن ما يقرب من 12٪ من
الاحتياجات اليومية من فيتامين E .
الكرنب:
الكرنبهو آخر الخضار العظيم الذي يجب أكله كلما كان ذلك ممكنا .
الكرنب عالي جدافي كثير من المواد الغذائية ، في الواقع ، مجرد كوب
واحد من الكرنب المغلييمكن أن تعطيك ما يقرب من 6٪ من الاحتياجات
اليومية من فيتامين E . نود أننوصي الأكل الكرنب العضوي ،
إذا كان ذلك ممكنا .
الزيوت النباتية:
معظمالزيوت النباتية وبذورها تعتبر من المصادر الجيدة جدا لفيتامين
E . أيضايعد أفضل زيت مع فيتامين (ه) هو القمح الجرثومي ، فإن
ملعقة واحدة من هذاالنفط يحمل 100٪ من الاحتياجات اليومية
لفيتامين E .
زيت عباد الشمسهو خيار ممتاز آخر ، كما أنه يوفر أكثر من 5 ملغ من
هذا الفيتامين ، ويمكنبسهولة أن تستخدم للطبخ . وتشمل الزيوت
فيتامين E الغنية الكبيرة الأخرى ،زيت جوز الهند ، زيت بذرة القطن
(مع ما يقرب من 5 ملغم من فيتامين E) ، زيتالزيتون وزيت عباد
الشمس . نود أن نوصي فقط شراء الزيوت التي هي الباردةضغط
غير المكرر والعضوية .
البندق:
وجبة خفيفةمثالية خلال يوم عمل طويل ، فإن تناول أونصة واحدة فقط
من البندق يمكن أنتوفر لك مع ما يقرب من 20٪ من احتياجاتنا اليومية
من فيتامين E . للحصولعلى بديل لتناول المكسرات ، حاول شرب
الحليب والبندق في قهوة الصباح بدلامن الحليب
أو النكهة كريمر .
الصنوبر:
إضافةاوقية (الاونصة) من هذه المكسرات هو شيء يحلو لك! حصة
واحدة تحتوي على2.6ملغ من فيتامين E . يمكنك أيضا استخدام زيت
الصنوبر الجوز عن الفوائدالصحية المضافة .
أفوكادو:
ربما يكون واحدا منألذ الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ،
فالأفوكادو يمثل الطبيعة والموادالغذائية الغنية بالنفط ، فقط نصف
من الافوكادو يحمل أكثر من 2 ملغ منفيتامين E .الأفوكادو من السهل
أن تدرج في النظام الغذائي الخاص بك . ونود أن نوصي بإضافة شرائح
الأفوكادو إلى سلطتك ، شطيرة ، أو المهروسة .
البروكلي:
يعتبرالبروكلي واحدة من أفضل الأطعمة للتخلص من السموم ، لكنه أيضا
واحد من أصحالأطعمة التي تحتوي على فيتامين E . فقط كوب واحد من
القرنبيط على البخارسوف توفرلك مع 4٪ من الاحتياجات اليومية . قد
لا تكون القرنبيط منالمغذيات كثيفة عن غيرها من الأطعمة التي تحتوي
على فيتامين E في هذهالقائمة ، لكنها بالتأكيد واحدة من أصح الأطعمة
التي يمكن أن تأكل يوميا .
البقدونس:
التوابلممتازة ، والبقدونس هو غني بفيتامين E . حاول إضافة
البقدونس الطازج إلىالسلطة وأطباق لاضافي فيتامين E ركلة . سوف
البقدونس المجفف أيضا أن توفرلك مع هذا الفيتامين المهم ،

ولكن أعذب كلما كان ذلك أفضل
 
خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,263
الإعجابات
8,401
النقاط
191
العمر
18
#7
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

شكرا على المعلومات الرائعة خليل
 
red rose

red rose

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
11 سبتمبر 2014
المشاركات
3,127
الإعجابات
6,108
النقاط
191
الجنس
أنثى
#14
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

الحوامض تعالج الزكاام
 
خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,263
الإعجابات
8,401
النقاط
191
العمر
18
#15
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

شكرا عبير
نصيحة طيبة
العلكة مفيدة لعضلات الفم
ولاكن احيانا
 
H

hicham aby

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
27 مارس 2015
المشاركات
2
الإعجابات
2
النقاط
3
#16
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

شرب الماء عند الاستيقاض يساعد على طرد السموم من الجسم:bravo01:
 
خ

~خفة روح~

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
4,263
الإعجابات
8,401
النقاط
191
العمر
18
#17
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

شرب الماء صباح
يوقف صداع الرأس
 
سفيان اسلام

سفيان اسلام

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
15 أوت 2014
المشاركات
5,834
الإعجابات
10,634
النقاط
351
#18
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

تناول الليمون بماء محلى بالعسل او السكر مفيد لمن يعانون من الأرق

قبل النوم.
 
سفيان اسلام

سفيان اسلام

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
15 أوت 2014
المشاركات
5,834
الإعجابات
10,634
النقاط
351
#20
رد: سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~

اكل حبة ثوم ع الريق فهية مفيدة لتنظيف المعدة
 
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