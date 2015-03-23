سجل حضورك بنصيحة طبية مفيدة وخلي غيرك يستفيد منها......~.~



الأغذية المثالية التي يوجد فيها فيتامين E

فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون ​

فيتامين E هو الفيتامين الذي يذوب في الدهون كمركب مضاد للأكسدة ​

الهامة التي تساعد الجسم في تحييد الآثار الضارة من أكسدة الدهون،نقدم ​

لكم مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E الذي يجب عليك ​

أن تتعرف عليها حتى تضيفها إلى النظام الغذائي الخاص بك هي : ​

اللوز :

اللوز هو احد أفضل الأطعمة لفيتامين E ، فقط الأوقية من اللوز يوفر ​

7.4 ملليغرام من فيتامين e . يمكنك أيضا الحصول على فيتامين ​

E عندالاحتياجات الخاصة بك في شكل حليب اللوز وزيوت اللوز .

ونود أن نوصي ان تناول اللوز الخام ، من اهمية اللوز الخام ​

إذا كان ذلك ممكنا . ​

البذور الخام :

حدد البذور الخام ، مثل تباع الشمس ، اليقطين والسمسم ، والغذاء ​

المشترك الأخر مع فيتامين E . في الواقع ، إ تناول فقط ¼ كوب من بذور ​

عباد الشمس يمنحك 90.5٪ من القيمة اليومية الموصى بها ن فيتامين ​

e الخاصة بك ، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة لفيتامين ​

E التي يمكن أن تأكل يوميا . ​

السلق :

السلق هو واحدة من أصح الخضروات التي يمكنك أكلها على أساس ​

يومي . والمعروف احتوائها أن نسبة عالية من فيتامين K ، ​

وفيتامين A وفيتامين C . يتميز السلق بإحتوائه على عناصر غذائية ​

مفيدة ومنها فيتامين E . مجرد كوب واحد مغلي من السلق السويسري ​

الاخضر سوف يوفر لك مع ما يقرب من 17٪ من القيم اليومية ​

الموصى بها . ​

السبانخ :

السبانخ قد لا تكون من الخضروات المفضلة لديك ، لكنها هي احد أفضل ​

الخضروات الورقية التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك . ​

ليس فقط لأنها واحدة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم ​

وحمض الفوليك بشكل طبيعي ل انها عالية الفوائد ، كما انها واحدة من ​

أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E أيضا . كوب واحد من السبانخ ​

المسلوقة وف توفر لك مع ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات اليومية ​

الخاصة بك . حاول إضافة السبانخ الطازجة إلى السندويشات ​

الخاص لجعلها صحية . ​

اللفت الخضر :

في حين ان اللفت الخضر قد يكون له طعم مرير قليلا ، فهي مرتفعة جدا ​

في العديد من المواد الغذائية الأساسية . مثل بقية الخضر الورقية في هذه ​

القائمة ، كوب واحد فقط توفر لك الكثير من فيتامين K ، و فيتامين A ، ​

فيتامين C و حمض الفوليك . ناهيك عن ما يقرب من 12٪ من ​

الاحتياجات اليومية من فيتامين E . ​

الكرنب :

الكرنب هو آخر الخضار العظيم الذي يجب أكله كلما كان ذلك ممكنا . ​

الكرنب عالي جدا في كثير من المواد الغذائية ، في الواقع ، مجرد كوب ​

واحد من الكرنب المغلي يمكن أن تعطيك ما يقرب من 6٪ من الاحتياجات ​

اليومية من فيتامين E . نود أن نوصي الأكل الكرنب العضوي ، ​

إذا كان ذلك ممكنا . ​

الزيوت النباتية :

معظم الزيوت النباتية وبذورها تعتبر من المصادر الجيدة جدا لفيتامين ​

E . أيضا يعد أفضل زيت مع فيتامين (ه) هو القمح الجرثومي ، فإن ​

ملعقة واحدة من هذا النفط يحمل 100٪ من الاحتياجات اليومية ​

لفيتامين E . ​

زيت عباد الشمس هو خيار ممتاز آخر ، كما أنه يوفر أكثر من 5 ملغ من ​

هذا الفيتامين ، ويمكن بسهولة أن تستخدم للطبخ . وتشمل الزيوت ​

فيتامين E الغنية الكبيرة الأخرى ، زيت جوز الهند ، زيت بذرة القطن ​

(مع ما يقرب من 5 ملغم من فيتامين E) ، زيت الزيتون وزيت عباد ​

الشمس . نود أن نوصي فقط شراء الزيوت التي هي الباردة ضغط ​

غير المكرر والعضوية . ​

البندق :

وجبة خفيفة مثالية خلال يوم عمل طويل ، فإن تناول أونصة واحدة فقط ​

من البندق يمكن أن توفر لك مع ما يقرب من 20٪ من احتياجاتنا اليومية ​

من فيتامين E . للحصول على بديل لتناول المكسرات ، حاول شرب ​

الحليب والبندق في قهوة الصباح بدلا من الحليب ​

أو النكهة كريمر . ​

الصنوبر :

إضافة اوقية (الاونصة) من هذه المكسرات هو شيء يحلو لك! حصة ​

واحدة تحتوي على2.6 ملغ من فيتامين E . يمكنك أيضا استخدام زيت ​

الصنوبر الجوز عن الفوائد الصحية المضافة . ​

أفوكادو :

ربما يكون واحدا من ألذ الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ، ​

فالأفوكادو يمثل الطبيعة والمواد الغذائية الغنية بالنفط ، فقط نصف ​

من الافوكادو يحمل أكثر من 2 ملغ من فيتامين E . الأفوكادو من السهل ​

أن تدرج في النظام الغذائي الخاص بك . ونود أن نوصي بإضافة شرائح ​

الأفوكادو إلى سلطتك ، شطيرة ، أو المهروسة . ​

البروكلي :

يعتبر البروكلي واحدة من أفضل الأطعمة للتخلص من السموم ، لكنه أيضا ​

واحد من أصح الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E . فقط كوب واحد من ​

القرنبيط على البخار سوف توفر لك مع 4٪ من الاحتياجات اليومية . قد ​

لا تكون القرنبيط من المغذيات كثيفة عن غيرها من الأطعمة التي تحتوي ​

على فيتامين E في هذه القائمة ، لكنها بالتأكيد واحدة من أصح الأطعمة ​

التي يمكن أن تأكل يوميا . ​

البقدونس :

التوابل ممتازة ، والبقدونس هو غني بفيتامين E . حاول إضافة ​

البقدونس الطازج إلى السلطة وأطباق لاضافي فيتامين E ركلة . سوف ​