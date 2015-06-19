دروس و تمارين محلولة ليسانس رياضيات

مجموعة من دروس و تمارين محلولة المتعلقة بالسنة الثالثة تخصص رياضيات
les cours et exercice corrigee 3 LMD MATH
الدروس محملة على قوقل درايف وهي تخص
mathématique fondamentale & mathématiques appliquées
equation defferentielle :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في المعادلات التفاضلية بالاضافة الى بعض الكتب المختارة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية
equation de la physique mathematique :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في EPM
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية
geometrie differentielle:
لتحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في الهندسة التفاضلية
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية
mesure et integration:
يحتوي الملف على مجموعة مختارة من الكتب و الملفات مضمونها دروس و شروحات باللغتين العربية و الفرنسية
optimisation :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين و كتب مختارة قد جمعتها بنفسي ارجو ان تفيدكم
exercice corrigee:
تحتوي على مجموعة من التمارين المحلولة جمعتها من كافة المواقع bibmath & ex07 & UTC
examen corrigee:
يحتوي على مجموعة من الاختبارات مع التصحيح لاحدى الجامعات الجزائرية
geometrie affine euclidienne :
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية
TRANSFORMATION DE LAPLACE et fourie :
يحتوي على بعض الملفات و القوانين لتحويلات لابلاس و فورييه قد تفيدكم و هي بالعربية و الفرنسية
equation différentielle partielle :
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في edp
fourier :
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في فورييه بالعربية و الفرنسية
espace-hilbertiens :
او operateur lineaire borne
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة بالعربية و الفرنسية
دروس في الحساب التفاضلي و الجبر الخطي :
مجموعة من الملفات قد جمعتها ووضعتها
loi :
مجموعة من القوانين الملخصة
الملفات موجودة في هذه الصفحة
http://toutlescoursmathlmd.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html
و بالاخير اتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية و المهنية و شكرا