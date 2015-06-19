دروس و تمارين محلولة ليسانس رياضيات

M

miloud27

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 جانفي 2012
المشاركات
3
الإعجابات
8
النقاط
3
#1





مجموعة من دروس و تمارين محلولة المتعلقة بالسنة الثالثة تخصص رياضيات
les cours et exercice corrigee 3 LMD MATH

الدروس محملة على قوقل درايف وهي تخص


mathématique fondamentale & mathématiques appliquées

equation defferentielle :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في المعادلات التفاضلية بالاضافة الى بعض الكتب المختارة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


equation de la physique mathematique :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في EPM
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية



geometrie differentielle:
لتحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في الهندسة التفاضلية
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


mesure et integration:

يحتوي الملف على مجموعة مختارة من الكتب و الملفات مضمونها دروس و شروحات باللغتين العربية و الفرنسية



optimisation :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين و كتب مختارة قد جمعتها بنفسي ارجو ان تفيدكم


exercice corrigee:
تحتوي على مجموعة من التمارين المحلولة جمعتها من كافة المواقع bibmath & ex07 & UTC



examen corrigee:

يحتوي على مجموعة من الاختبارات مع التصحيح لاحدى الجامعات الجزائرية


geometrie affine euclidienne :
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


TRANSFORMATION DE LAPLACE et fourie :
يحتوي على بعض الملفات و القوانين لتحويلات لابلاس و فورييه قد تفيدكم و هي بالعربية و الفرنسية



equation différentielle partielle :

يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في edp



fourier :

يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في فورييه بالعربية و الفرنسية



espace-hilbertiens :

او operateur lineaire borne
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة بالعربية و الفرنسية



دروس في الحساب التفاضلي و الجبر الخطي :
مجموعة من الملفات قد جمعتها ووضعتها
loi :

مجموعة من القوانين الملخصة


الملفات موجودة في هذه الصفحة

http://toutlescoursmathlmd.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html


و بالاخير اتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية و المهنية و شكرا
 
sonia atia

sonia atia

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
28 سبتمبر 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
أنثى
#3
قال miloud27:





مجموعة من دروس و تمارين محلولة المتعلقة بالسنة الثالثة تخصص رياضيات
les cours et exercice corrigee 3 LMD MATH

الدروس محملة على قوقل درايف وهي تخص


mathématique fondamentale & mathématiques appliquées

equation defferentielle :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في المعادلات التفاضلية بالاضافة الى بعض الكتب المختارة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


equation de la physique mathematique :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في EPM
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية



geometrie differentielle:
لتحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في الهندسة التفاضلية
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


mesure et integration:

يحتوي الملف على مجموعة مختارة من الكتب و الملفات مضمونها دروس و شروحات باللغتين العربية و الفرنسية



optimisation :
تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين و كتب مختارة قد جمعتها بنفسي ارجو ان تفيدكم


exercice corrigee:
تحتوي على مجموعة من التمارين المحلولة جمعتها من كافة المواقع bibmath & ex07 & UTC



examen corrigee:

يحتوي على مجموعة من الاختبارات مع التصحيح لاحدى الجامعات الجزائرية


geometrie affine euclidienne :
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة
ملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسية


TRANSFORMATION DE LAPLACE et fourie :
يحتوي على بعض الملفات و القوانين لتحويلات لابلاس و فورييه قد تفيدكم و هي بالعربية و الفرنسية



equation différentielle partielle :

يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في edp



fourier :

يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في فورييه بالعربية و الفرنسية



espace-hilbertiens :

او operateur lineaire borne
يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة بالعربية و الفرنسية



دروس في الحساب التفاضلي و الجبر الخطي :
مجموعة من الملفات قد جمعتها ووضعتها
loi :

مجموعة من القوانين الملخصة


الملفات موجودة في هذه الصفحة

http://toutlescoursmathlmd.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html


و بالاخير اتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية و المهنية و شكرا
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