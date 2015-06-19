دروس و تمارين محلولة ليسانس رياضيات

مجموعة من دروس و تمارين محلولة المتعلقة بالسنة الثالثة تخصص رياضياتles cours et exercice corrigee 3 LMD MATHالدروس محملة على قوقل درايف وهي تخصmathématique fondamentale & mathématiques appliquéesequation defferentielle :تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في المعادلات التفاضلية بالاضافة الى بعض الكتب المختارةملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسيةequation de la physique mathematique :تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في EPMملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسيةgeometrie differentielle:لتحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين في الهندسة التفاضليةملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسيةmesure et integration:يحتوي الملف على مجموعة مختارة من الكتب و الملفات مضمونها دروس و شروحات باللغتين العربية و الفرنسيةoptimisation :تحتوي على مجموعة من الدروس و التمارين و كتب مختارة قد جمعتها بنفسي ارجو ان تفيدكمexercice corrigee:تحتوي على مجموعة من التمارين المحلولة جمعتها من كافة المواقع bibmath & ex07 & UTCexamen corrigee:يحتوي على مجموعة من الاختبارات مع التصحيح لاحدى الجامعات الجزائريةgeometrie affine euclidienne :يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولةملاحظة : هذا الملف يحتوي على دروس باللغة العربية و الفرنسيةTRANSFORMATION DE LAPLACE et fourie :يحتوي على بعض الملفات و القوانين لتحويلات لابلاس و فورييه قد تفيدكم و هي بالعربية و الفرنسيةequation différentielle partielle :يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في edpfourier :يحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة في فورييه بالعربية و الفرنسيةespace-hilbertiens :او operateur lineaire borneيحتوي على مجموعة مختارة من الدروس و التمارين المحلولة بالعربية و الفرنسيةدروس في الحساب التفاضلي و الجبر الخطي :مجموعة من الملفات قد جمعتها ووضعتهاloi :مجموعة من القوانين الملخصةالملفات موجودة في هذه الصفحةو بالاخير اتمنى لكم التوفيق في حياتكم الدراسية و المهنية و شكرا