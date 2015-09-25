السيد الأول يصدر قراره

نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
28 فيفري 2007
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محل الإقامة
مغنية تلمسان
#1
أيها الشعب الكريم جئتكم

بعدما تدكرت كفاحكم المجيد

أتدكرون يوم كنا نشحنكم بكلامنا

و تقدمون أرواح أبنائكم فداء للوطن ؟؟

صفقوا لي فقد اشتقت كثيرا لسماع التصفيق

أيام جميلة كانت بلا براميل نفط

كنا نبيت على الماء و الرغيف

نحن نسير أموركم و أنتم من أجل

عيوننا تقدمون المستحيل

و الحمد لله على نعمة الحرية

أيها الشعب المبارك بثورته المجيدة

و مباركون نحن بتصفيقه الدائم لنا

قد اشتقنا لتلك الأيام الجميلة

فخدوا منا القرار و بالتقشف سوف

نكون دائما أحرار في وطننا


لا تأبهوا لكلام الغرباء فهم دوما

يسعون لخطف منكم حريتكم

و لخطف منا تصفيقكم الجميل

فكل ما يقتلهم أننا نجحنا على مر خمسين سنة

من تخزين رغيف يدوم لثلاث سنوات

صفقوا بكل حرارة فنحن بعيدين كل البعد عن أي تغير

أيها الشعب الفاضل

بعدما ارتحت لملامحكم التي تروي قصة كفاح طويل

و أخدت منكم الرضى و نحن لا نعمل بدون رضاكم

سوف نعلم كل أئمة المساجد و المدارس و كل الجرئد

التي تعشق طريقة عملنا أن ينشروا لكم كلام الله

بأن التبدير حرام و أن التقشف هو السبيل الوحيد

لنكون دائما أحرار

لا تقلقوا على نفط صحرائنا فلم نكن دوما نعيش لأجله

كنا فقط نقدم مداخيله على شكل مساعدة للبلدان الشقيقة كاليونان

و النيجر و بوركينافاسو و غانا و حتى بعض دول أمريكا الجنوبية

فلا تنسو بأنهم أول من اعترفوا بأننا حررنا الوطن و أصبحنا دولة عظيمة

أيها المتحابون دائما في وجه العدو

قد تعبنا كثيرا في تحرر ثقافتنا

فأصبحنا نعشق كما يحلو لنا

و أقمنا مدن كبرى لنلقى أحبة قلوبنا

بعدما كنا نواعدهم على ضفاف الوديان

و في وسط الغابات و الحقول

قد أصبح بمقدور شبابنا أن يحبوا بكل حرية

فقط التزموا أنتم بالتصفيق و نلتزم نحن بالتسير و العطاء

أيتها المرأة الجميلة التي أطربت العالم بزغاردها

كل ما نطلبه منك أن تستمري بتربية الأجيال كألاجيال السابقة

و تحثينهم على حبنا و حب الوطن

و نحن أبدا لم ننساك و كيف دالك ؟؟

و قد جعلناك تاج فوق رؤوسنا

أكره فراقكم و أحب كثيرا حديثكم المعسول

لاكن الوقت دائما يحاربنا يا أهل الجود و الكرم

و كان علي أن أقول لكم نحن بخير مادمنا نسعى لتقشف

صفقوا علي تصفيقا حارا كي لا أشتاق مرة أخرى لتصفيقكم .




 
ابوندى

ابوندى

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
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محل الإقامة
عنابة
#2
رد: السيد الأول يصدر قراره

وكانني اقرا للشاعر العراقي احمد مطر نفس المضمون ونفس الافكار بارك الله فيك
شكرا على البوح اخي الحبيب نجيب
دوم التميز ان شاء الله
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
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الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#3
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال ابوندى:
وكانني اقرا للشاعر العراقي احمد مطر نفس المضمون ونفس الافكار بارك الله فيك
شكرا على البوح اخي الحبيب نجيب
دوم التميز ان شاء الله
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شكرا لك أخي على الاعتماد

كل الصراحة لم أقرا من قبل للشاعر العراقي احمد مطر

لاكن كل شيء واضح بعدما خيلوا لنا بأاننا من أغنى بلدان العالم

يخرج لنا اليوم رئيس الوزراء و يطلب منا التقشف و يقول ان

احتياطات الجزائر ستدوم سنتين أو ثلاثة و من بعد دالك سنرجع للمديونية كالعادة.

اخي الكريم أشكرك للمرة الألف على كلامك الجميل

احترامي لك​
 
م

محارب007

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
20 نوفمبر 2013
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69
الإعجابات
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النقاط
3
#4
رد: السيد الأول يصدر قراره

لم أتمالك سيدي نفسي
أنا أصفق الآن... والله العظيم
أنت تسمع يديّ
/
خطبة رائعة جدا جدا جدا
بارك الله فيك
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#7
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال محارب007:
لم أتمالك سيدي نفسي
أنا أصفق الآن... والله العظيم
أنت تسمع يديّ
/
خطبة رائعة جدا جدا جدا
بارك الله فيك
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أهلا بك محارب أخي

لقد تعودنا على التصفيق مند ولادتنا :bravo01::bravo01:

هدا هو حالنا يأخي و الحمد لله على كل شيء

مرورك المميز و الدائم يسعدني كثيرا

فلك كل الاحترام و التقدير أخي

 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#8
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال النُمِيري:
؛

نصك المخُاطب قمة ,,
ولقد أربكتني ، فعُدّني من الحاضرين المندهشين
وتصفيقة لك ..
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شكرا لك أخي على مرورك المميز

و لك كل الاحترام
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#11
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال عاشقة الكرة:
إنحنآءة تقديرِ لَگ أَيهآ النجيِب
رَوعةٌ ....مآ شآء اللّه​
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شكرا لك أيتها الصديقة المميزة

احترامي و تقديري لك
 
الزهرة الحمراء

الزهرة الحمراء

:: عضو شرفي ::
#12
إنضم
6 أوت 2013
المشاركات
4,622
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14,044
النقاط
191
محل الإقامة
فلسطين
#12
رد: السيد الأول يصدر قراره

قلمك صديقي قلم متميز ...ينثر عطره هنا وهناك
فعلا قد ارتويت منه حد الاكتفاء
حروفك تجعلني اصفق لك دون وعي مني
باقة ورد الجوري لك صديقي
تقبل مروري المتواضع
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#13
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال الزهرة الحمراء:
قلمك صديقي قلم متميز ...ينثر عطره هنا وهناك
فعلا قد ارتويت منه حد الاكتفاء
حروفك تجعلني اصفق لك دون وعي مني
باقة ورد الجوري لك صديقي
تقبل مروري المتواضع
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كلامك دائما مميز صديقتي

و مروك الدائم يسعدني

تحياتي لك صديقتي الوفية​
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
#14
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,374
الإعجابات
19,556
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#14
رد: السيد الأول يصدر قراره

كلام جميل يعبر عن واقع مر يعيشه كل جزائري و حقيقة لا نستطيع تجرعها بسهولة لان طعمها علقم
حسبنا الله و نعم الوكيل
بارك الله فيك نجيب اخرجت ما بداخلك و عبرت بدلك عن كل ما يدور في خاطرنا
دمت و دام قلمك
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
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الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#15
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال أم منيــــــر:
كلام جميل يعبر عن واقع مر يعيشه كل جزائري و حقيقة لا نستطيع تجرعها بسهولة لان طعمها علقم
حسبنا الله و نعم الوكيل
بارك الله فيك نجيب اخرجت ما بداخلك و عبرت بدلك عن كل ما يدور في خاطرنا
دمت و دام قلمك
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أهلا بسيدة المنتدى

فقد اشتاقت خواطري لك

نعم و كما قلت هو واقع نعيشه في حياتنا

و نحن بدورنا لا نستطيع أن نعارض الا بمثل هدا الكلام

لاكن و للأسف هناك الكثير من فهم كلامي بطريقة أخرى

على العموم أشكرك كثيرا على طلتك هده سيدتي

و دمت دوما لنا برقة كلامك و سعة قلبك

احترامي لك أيتها الفاضلة​
 
ا

اسماعيل22

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
26 جوان 2011
المشاركات
1,755
الإعجابات
5,038
النقاط
111
العمر
24
#16
رد: السيد الأول يصدر قراره

لن أصفق و أكتفي بذلك
بل سأقف وأرفع قبعتي وأحييك وأنحني
هذا أقل شيء يمكنني فعله لك يا صديقي
لن أتعجب من موهبتك فأنت موهوب في جذب الأضواء بطريقتك الخاصة
لن أتكلم عن محتوى الموضوع فهو أمر محسوم
وقد كفيت ووفيت في إستخراج جم الغل والغضب الذي في قلوبنا واحتويته بكتابة أنيقة بأسلوب فذ
أبدعت في كل ما تكتب
لم تترك أي أسلوب في القصائد إلا وقد كتبته
وها أنت اليوم تثبت ذلك من جديد
قليل هنا من يفهمون حقيقة القصائد
لست بالخبير لكني أفرق بين الأساليب وقد تعلمت منك الكثير الكثير
أنت السيد الأول في القصائد والخواطر في المنتدى ومن يظن عكس ذلك فليبرز ما عنده وليسحرنا كما فعلت أنت

صديقي لن أزيد أكثر
لكن ...أنت الأفضل
تحياتي
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,735
الإعجابات
23,387
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#17
رد: السيد الأول يصدر قراره

تصفيق حااار يسود القاعة و السيد الأول مسرور بالحال و الاحوال ..مخدّر هه..;)

سُعدت بالتجول بين حروفك أخي نجيب ..في صميم واقع متقشف تحدثتَ..فأصبتَ

راائعة

سلامي ^_^
 
حكاية قمر

حكاية قمر

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
2 أوت 2013
المشاركات
9,137
الإعجابات
19,959
النقاط
351
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
أنثى
#18
رد: السيد الأول يصدر قراره

لن أصفق لك فقد فَقد التصفيق خاصيته
سأردد أنك أبدعت صدقت
أتدري ما يبتغونه منا السكوت والخشية

تبا سياسة فاسدة محكمة تسيطر بالكذب والتنميق
غباء ذاك الذي يلبسوه لنا باسم الديموقراطية
كنت لاضيف الكثير ولكني سأتحفظ حتى لا أخرج عن نطاق الأدبي الذي ناقش حالنا السياسي الاجتماعي والاقتصادي واجاد التعبير
شكرا لك
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#19
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال اسماعيل22:
لن أصفق و أكتفي بذلك
بل سأقف وأرفع قبعتي وأحييك وأنحني
هذا أقل شيء يمكنني فعله لك يا صديقي
لن أتعجب من موهبتك فأنت موهوب في جذب الأضواء بطريقتك الخاصة
لن أتكلم عن محتوى الموضوع فهو أمر محسوم
وقد كفيت ووفيت في إستخراج جم الغل والغضب الذي في قلوبنا واحتويته بكتابة أنيقة بأسلوب فذ
أبدعت في كل ما تكتب
لم تترك أي أسلوب في القصائد إلا وقد كتبته
وها أنت اليوم تثبت ذلك من جديد
قليل هنا من يفهمون حقيقة القصائد
لست بالخبير لكني أفرق بين الأساليب وقد تعلمت منك الكثير الكثير
أنت السيد الأول في القصائد والخواطر في المنتدى ومن يظن عكس ذلك فليبرز ما عنده وليسحرنا كما فعلت أنت

صديقي لن أزيد أكثر
لكن ...أنت الأفضل
تحياتي
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صديقي العزيز ان هده المشاكل التي نتخبط فيها اليوم سببه أبائنا و أجدادنا

كان همهم الوحيد هو الاستقلال لأن أيام الاستعمار كانت شديدة العداب و كلنا نعلم دالك

و بعد الاستقلال و لسوء الحظ كان همهم الوحيد هو المحافظة على التراب الوطني لا شيء أخر

و الباقي لا يهم لهدا تعودنا نحن ان لا نتدخل في شؤون البلاد

هكدا هي خطابات كل رجل سياسي يحاول تخويف الشعب و قد تعودنا على مثل هدا الكلام

أسأل الله تعالى ان يخرج بلادي من هده المشاكل

شهادتك أخي أعتز بها كثيرا و الحمد لله أن هناك من يفهم الكلام و لا يكثر منه

اسماعيل مرورك الدائم و المميز يسعدني كثيرا أخي

فتقبل مني كل التقدير أخي و الاحترام

 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#20
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,710
الإعجابات
13,564
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#20
رد: السيد الأول يصدر قراره

قال "viola":
تصفيق حااار يسود القاعة و السيد الأول مسرور بالحال و الاحوال ..مخدّر هه..;)

سُعدت بالتجول بين حروفك أخي نجيب ..في صميم واقع متقشف تحدثتَ..فأصبتَ

راائعة

سلامي ^_^
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التصفيق صار علامة الرضى بالنسبة للمسؤولين عندنا

لهدا لا بد منه اختي فيولا :bravo01::bravo01::bravo01:

و أنا أيضا أسعد كثيرا بمرورك الدائم و المميز أختي

فلك كل تحياتي
 
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