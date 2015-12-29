{عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]



** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **



** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية

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** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا

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قد يواجه الأعضاء الجدد بعض الصعوبات داخل المنتدى

تخص المشاركة أو بعض الأمور البسيطة التي تكون مبهمة

لهم في بداية الأمر والتي قد تجعل تأقلمهم صعب داخل المنتدى



في هذا الموضوع يمكنكم طرح استفساراتكم السريعة وستجدون

الرد السريع أيضا بإذن الله /





باقي الاستفسارات أو الشكاوي الخارجة عن نطاق المشاركة

يرجـى طرحها في