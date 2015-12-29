{عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏29 ديسمبر 2015.

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  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,498
    الإعجابات المتلقاة:
    11,386
    نقاط الجوائز:
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    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    [​IMG]


    ** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
    ** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
    ** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

    قد يواجه الأعضاء الجدد بعض الصعوبات داخل المنتدى
    تخص المشاركة أو بعض الأمور البسيطة التي تكون مبهمة
    لهم في بداية الأمر والتي قد تجعل تأقلمهم صعب داخل المنتدى

    في هذا الموضوع يمكنكم طرح استفساراتكم السريعة وستجدون
    الرد السريع أيضا بإذن الله /


    باقي الاستفسارات أو الشكاوي الخارجة عن نطاق المشاركة
    يرجـى طرحها في     منتدى الإستفسارات والشكاوي

    تحيات إدارة منتديات اللمة
     
    med04, LINA NONA, abdellah bouziane و 17 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏29 ديسمبر 2015
    #1
  2. ali4

    ali4 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    95
    الإعجابات المتلقاة:
    30
    نقاط الجوائز:
    7
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    هل بإمكاني شراء العملات علما آنا عضو جديد شكرا
     
    10 معجبون بهذا.
    ali4, ‏30 ديسمبر 2015
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,498
    الإعجابات المتلقاة:
    11,386
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلا بك أخي نورت المنتدى
    يمكنك التوجه إلى منتدى تجارة العملات الإلكترونية [ بيع وشراء العملات ]
    ان شاء الله لا يقتصر وجودك في المنتدى على شراء العملات وفقط
    ننتظر منك ما يجوده قلمك علينا
    بالتوفيق أخي
     
    10 معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 جانفي 2016
    #3
  4. عابرة ألم

    عابرة ألم :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جانفي 2016
    المشاركات:
    12
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    لم اتمكن من المشاركة في قسم حل ابمشاكل
    تشكراتي
     
    8 معجبون بهذا.
    عابرة ألم, ‏6 جانفي 2016
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,498
    الإعجابات المتلقاة:
    11,386
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    أهلا أختي مرحبا بيك في المنتدى منورتو ^^
    إذا كنت تقصدين طرح مشكلتك في هذا المنتدى منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]
    فالمشاركة فيه لا تكون بعضويتك عابرة ألم وإنما بعضوية متوفرة للجميع اسمها مشكلتي
    أي تقومين بتسجيل خروج من عضويتك وتعيدين تسجيل الدخول بعضوية مشكلتي
    تضعين مكان اسم المستخدم: مشكلتي وفي مكان كلمة السر تضعين: 4algeria2015
    هذه الطريقة الوحيدة لطرح مشكلة ما في هذا المنتدى المخصص لحل المشاكل بإذن الله
    بالتوفيق أختي :)
     
    9 معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏14 جانفي 2016
    #5
  6. غدير النهار

    غدير النهار :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 جانفي 2016
    المشاركات:
    38
    الإعجابات المتلقاة:
    105
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    سلام عليكم انا عضو جديد كيف استطيع الانضمام الى المجموعات؟؟؟؟؟ ارجو الرد بلييييز
     
    6 معجبون بهذا.
    غدير النهار, ‏15 جانفي 2016
    #6
  7. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ديسمبر 2009
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    سعيــدة
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    مرحبا
    المجموعات متوقفة عن النشاط حاليا
     
    7 معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏15 جانفي 2016
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]


    وعليكم السلام بالنسبة للمجموعات هي خاصة بالبنات والنساء هناك مجموعة خاصة بالعرائس والأخرى بالبنات
    ولانقبل فيها العضوات حتى بعد مرور فترة على انضمامهن والتفاعل في المنتدى

    والمجموعة الأدبية الخاصة بالقلم الخاص
    لانقبل فيها سوى من يكون له اهتمام بالأدب ومجالاته
    ويكون قد أثبت ذلك من خلال تواجده وحضوره فعليا في الأقسام الأدبية
    آسفة

    بالتوفيق

    :regards01:
     
    5 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏16 جانفي 2016
    #8
  9. غدير النهار

    غدير النهار :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 جانفي 2016
    المشاركات:
    38
    الإعجابات المتلقاة:
    105
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    شكرا لكم على علمي بذلك
     
    5 معجبون بهذا.
    غدير النهار, ‏16 جانفي 2016
    #9
  10. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
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    غير محدد
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    كفاش نرسل سمعة ؟
     
    7 معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏7 فيفري 2016
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]



    السلام عليكم
    من هنا ترسلي سمعة حبيبتي، يعني تكليكي هنا


    [​IMG]


    ومن بعد تخرجلك هادي وتكتبي فيها واش حابة وتكليكي على " اضافة تقييم إلى السمعة "

    [​IMG]


    بالتوفيق حبيبتي
     
    5 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 فيفري 2016
    #11
  12. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    شكرا اختي ... بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏7 فيفري 2016
    #12
  13. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    كيفاش ننضم للمجموعات الاجتماعية ؟؟؟
     
    3 معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏18 فيفري 2016
    #13
  14. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    طريقة اضافة الايقونات للمواضيع
    (ايقونات غير متواجدة في اللمة )
     
    2 معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏3 مارس 2016
    #14
  15. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]



    تمت مراسلتك للانضمام لمجموعة بنات اللمة
     
    3 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 مارس 2016
    #15
  16. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    شكرا لك اختي ..ام ياسمين
     
    1 معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏3 مارس 2016
    #16
  17. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    لماذا هل يجب مراسلة الادارة قبل للانضمام للمجموعات ؟
    اذا
    لهاذا حاولت مرار وتكرار ولم استطع ،،،،
    تحياتي ​
     
    3 معجبون بهذا.
    كارلا, ‏3 مارس 2016
    #17
  18. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    الجزائر_معسكر
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    سلام
    راني حابة نغير إسم مستخدم مي معرفتش كيفاش ؟؟؟؟
     
    3 معجبون بهذا.
    Djaouida, ‏4 مارس 2016
    #18
  19. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]


    وعليكم السلام
    روحي لهاد القسم منتدى الإستفسارات والشكاوي
    وحطي فيه موضوع انو تغيري اسمك والاسم الجديد لي حاباتو
    وسوف يتم تغييره
    موفقة
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏4 مارس 2016
    #19
  20. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    المشاركات:
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    الجزائر_معسكر
    رد: {عضو جديد}: [استفساراتك السريعة]

    شكرااا أختي
     
    1 معجب بهذا.
    Djaouida, ‏4 مارس 2016
    #20
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