تكريم الأعضاء الجدد شهر ديسمبر 2022

❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀







كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة



ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,

وكان هذا التكريم خاص بشهر ديسمبر 2022





للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى



@آسًےـيّےـّےـّرة



@ملاك الرحمن



@قيس محمد

نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل