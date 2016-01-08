اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

اهلا بكل اعضاء المنتدى الغالي اللمة الجزائرية

بكل صدق واخلاص انا اريد ان اعلمكم مالا تعرفون

انا اجيد العديد من المواهب

منها

كتابة الشهر .. كتابة الاغاني .. تاليف القصص .. الرسم ة.. الغناء ..التمثيل ..

واكثر

فاذا اردتم تعلم اي هواية تحبونها اخبروني

الى الللقاء يا اعضاء منتدى اللمة الجزائرية