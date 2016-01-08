اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

س

سوسن الرائعة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جانفي 2016
المشاركات
29
نقاط التفاعل
74
النقاط
3
اهلا بكل اعضاء المنتدى الغالي اللمة الجزائرية
بكل صدق واخلاص انا اريد ان اعلمكم مالا تعرفون
انا اجيد العديد من المواهب
منها
كتابة الشهر .. كتابة الاغاني .. تاليف القصص .. الرسم ة.. الغناء ..التمثيل ..
واكثر
فاذا اردتم تعلم اي هواية تحبونها اخبروني
الى الللقاء يا اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

اهلا وسهلا بكِ أختي

بارك الله فيك

فقط فيما يخصّ الأغاني فطرحها في المنتدى ممنوع الرجاء الابتعاد عن طرحها في المنتدى وبقية المواهب بالتوفيق في مساعدة الأعضاء ان شاءلله
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك عزيزتي على فكرتك الراائعة
الله يجازيك الخير
بالتوفيق لك
دمت في حمى الرحمان
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

قال أم ياسمينdz:
اهلا وسهلا بكِ أختي

بارك الله فيك

فقط فيما يخصّ الأغاني فطرحها في المنتدى ممنوع الرجاء الابتعاد عن طرحها في المنتدى وبقية المواهب بالتوفيق في مساعدة الأعضاء ان شاءلله
إضغط للتوسيع...

شكرا لك غاليتي على تنبيهي ولكن انا قصدت بالاغاني اي التاليف
ولكن كما تريدين سابقى للمواهب الاخرى فقط بارك الله فيك:bravo01::thumb_up02:
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

مشكورة حبيبتي
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

شكرا لللكل على هاد المشاركات الحلوة
بارك الله فيكم واتمنى تقولولي لاعلمكم ارجوووووووووووووكم
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

شكرا لك
امم تعرفي الشعر
ممكن البحور والاوزان
تحياتي
سلام
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

شكرا لك
امم تعرفي الشعر
ممكن البحور والاوزان
تحياتي
سلام
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اكيد حبيبتي
بحر الطويل وهو فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
بحرالمديد وهو فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
بحر البسيط وهو مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
بحر الهزج وهو مفاعيلن مفاعيلن
بحر الكامل وهو متفاعلن متفاعلن متفاعلن
بحر الوافر وهو مفاعلتن مفاعلتن فعولن
بحر الرجز وهو مستفعلن مستفعلن ممستفعلن
بحر الرمل وهو فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

مشكووورة اختي انا نحب لوكان نزيد نتعلم لغة جديدة واش تعرفي لغات
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

مــاشاء الله
ربي يبارك فيك ان شاء الله
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

شكرا لك بوركتي وجزاك الله خيرا
 
رد: اذا اردتم تعلم اي هواية اخبروني

[FONT=&quot]الف شكراااا لكم [/FONT]
 
قال سوسن الرائعة:
اهلا بكل اعضاء المنتدى الغالي اللمة الجزائرية
بكل صدق واخلاص انا اريد ان اعلمكم مالا تعرفون
انا اجيد العديد من المواهب
منها
كتابة الشهر .. كتابة الاغاني .. تاليف القصص .. الرسم ة.. الغناء ..التمثيل ..
واكثر
فاذا اردتم تعلم اي هواية تحبونها اخبروني
الى الللقاء يا اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم انااحتاجك لتاليف قصص هل يمكنك مساعدتي
 
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