"رحلتي من العشرين إلى السابعة والعشرين… بحثًا عن وجه ﷲ"🥺🩷

Eay98

Eay98

:: عضو مُشارك ::
﷽ – قصتي أنا ēya الحقيقية مع ﷲ رب العالمين والله يعلم صدق كلامي 🤍

أتذكّر أيامي حين كنت في الثالثة والعشرين من عمري…
كنت ملتزمة حقًا، أنام بعد صلاة العشاء، أُحافظ على أذكار المساء، وأقوم الليل كل ليلة… لشهرين متواصلين دون انقطاع.

كنت طالبة في الجامعة، أستقلّ الحافلة كل صباح، أُردّد أذكار الله في قلبي، وأستغفر وأنا أتأمّل وجوه الناس… كنت أرى الغفلة في أعينهم، فأبكي وأُردّد: يا رب، ثبّتني.
كانت تلك الأيام أغنى لحظات عمري… كأنني أملك الدنيا، وكأن السكينة تغمرني من كل جانب.

حتى رؤاي كانت تُبشّرني…
رأيت ذات ليلة أني واقفة مع جمعٍ من الناس، وعيوني معلّقة بالسماء، ننتظر قدوم سيدنا إبراهيم عليه السلام في طائرة!
ورأيت مكة المكرمة، نورها يملأ عيني وروحي…
كانت رؤًى تُشعل قلبي بنور، وتُشعرني أن الله يراني، ويحبني، ويُحب قربي منه.

لكنني سقطت بعدها بقوة…
وقعت في حفرةٍ عميقة من الغفلة والبعد، وقلبي لم يقدر على النهوض.
كلما حاولت الرجوع، اجتذبني الحزن، وسدّ عليّ الطريق.

واليوم، وأنا في بداية عامي السابع والعشرين، ومن تاريخ 1 أوت، قررت العودة…
قررت أن أبدأ من جديد، أن أعود إلى الله، بصدقٍ وانكسار، برجاءٍ واشتياق…
قررت أن أختار العزلة، لا هروبًا من الناس، بل رجوعًا إلى الله وحده.
أُريد أن ألتزم بقيام الليل، وأُكثر من الاستغفار، وأغلق كل باب يُبعِدني عن ربي.
أُريد أن أحفظ لساني، عيني، سمعي، وحتى أطراف أصابعي من كل ما لا يُرضيه.
أُريد أن أنام باكرًا، وأستيقظ باكرًا، وأبدأ رحلة إصلاح نفسي بإصرار…
حتى يرزقني الله رجلًا مؤمنًا، نُصلّي سويًا، ونسير على درب الهداية، ونُمسك يد بعضنا نحو الجنة.

واليوم، حين تذكّرت تلك الأيام، بكيت…
وشعرت أن الله لا يزال ينتظر عودتي.
وحلمت حلمًا نقيًا… أنني في مكة، واقفة أمام الكعبة، ممسكة بيد رجلٍ مؤمن، كامل الخَلق والخُلق، حنون، صادق، يُحب الله، ويقودني إليه.
كان الحلم دعوة من السماء… أن أُواصل، أن أثبت، أن أُحب الله أكثر.

فاللهم أعني…
أعني لأعود إليك، لأقف من جديد، لأُحبك وأُطيعك كما كنت… بل أكثر.
يا رب، لا تجعلني أعود إلى الغفلة مرةً أخرى…
واجعل كل قلبي لك، وكل حياتي طاعةً ورضا.
 

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ما بين الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين
لم تكوني تائهة بل كنتِ في رحلة كتبها الله لكِ بحكمة لا ندركها وبلطف لا نراه إلا حين نعود
فسبحان من أيقظ فيك الشوق إليه وألهم قلبك الرجوع وحرك فيكِ الندم لا لليأس بل ليقظة أعمق من ذي قبل
إن الله لا يطلب الكمال بل الصدق وها أنتِ صادقة
ولا يريدنا أن نصل إليه بأجنحة كاملة بل أن نزحف نحوه بقلوب مكسورة متعبة
وأنتِ الآن تمشين إليه بتعبك بدموعك بأملك وهذا أجمل السير
ذكري نفسك دائما أن الله لا يقارننا بأمس بل يحبنا بما نختار اليوم
وأن قيام الليل وإن عاد سيعود هذه المرة أعمق
حافظي على هذا الضوء حتى إن تلعثمت خطواتك فلا بأس
فالله لا يبعد الراجع ولا يرد يدا مدت نحوه ولا يخيب من بكى وطلب الثبات
وإن دعوتِ أن يرزقك الله مؤمنا يرافقك فاعلمي أن هذه الدعوة وحدها إيمان
ومن اختار الله أولا لن يخيب الله اختياره
فواصلي ..
وتذكري أن الخطوة التي بينك وبين السكينة هي دائمًا " يارب خذ بيدي "
💐
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الله الله
ما اجملها عودة و ما امتعها رحلة
في كل هته المعركة انت النتصرة باذن الله و عونه
يقول الله تعالى { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }
المعنى حتى سنوات التفريط ستتغير الى حسانت و اجر
طريق الله و طريق التوبة محفوفة بالاشواك و المطبات
هي كل امتحانات يجب ان نتجاوزها و ننجح في تخطيها
و كلما تجاوزنا مرحلة او امتحان تعلمنا درسا و اخذنا خبرة
نحن هكذا بين الاجتهاد و النشاط او الفتور حتى ننضج و نبقى على الثبات
و عندنا في صدر الاسلام قصة الصحابة الثلاث رضوان الله عليهم الذين تخلفوا عن رسول الله
ثم تابوا و تاب الله عليهم
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
قصتهم جميلة انصحكم بالمرور عليها
تعلقي بالقرآن و اجعليه ملازما لك فوالله ليس هناك افضل منه
فهو حصن و مرافق و درع و تحصين و سلاح
اكثري من قول الله تعالى "رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"
ربي يرزقك زوجا كما تتمنين عاجلا غير اجل
شكرا اية و العاقبة لنا جميعا ان شاء الله
 
توقيع الامين محمد

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