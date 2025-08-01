"رحلتي من العشرين إلى السابعة والعشرين… بحثًا عن وجه ﷲ"🥺🩷

﷽ – قصتي أنا ēya الحقيقية مع ﷲ رب العالمين والله يعلم صدق كلامي



أتذكّر أيامي حين كنت في الثالثة والعشرين من عمري…

كنت ملتزمة حقًا، أنام بعد صلاة العشاء، أُحافظ على أذكار المساء، وأقوم الليل كل ليلة… لشهرين متواصلين دون انقطاع.



كنت طالبة في الجامعة، أستقلّ الحافلة كل صباح، أُردّد أذكار الله في قلبي، وأستغفر وأنا أتأمّل وجوه الناس… كنت أرى الغفلة في أعينهم، فأبكي وأُردّد: يا رب، ثبّتني.

كانت تلك الأيام أغنى لحظات عمري… كأنني أملك الدنيا، وكأن السكينة تغمرني من كل جانب.



حتى رؤاي كانت تُبشّرني…

رأيت ذات ليلة أني واقفة مع جمعٍ من الناس، وعيوني معلّقة بالسماء، ننتظر قدوم سيدنا إبراهيم عليه السلام في طائرة!

ورأيت مكة المكرمة، نورها يملأ عيني وروحي…

كانت رؤًى تُشعل قلبي بنور، وتُشعرني أن الله يراني، ويحبني، ويُحب قربي منه.



لكنني سقطت بعدها بقوة…

وقعت في حفرةٍ عميقة من الغفلة والبعد، وقلبي لم يقدر على النهوض.

كلما حاولت الرجوع، اجتذبني الحزن، وسدّ عليّ الطريق.



واليوم، وأنا في بداية عامي السابع والعشرين، ومن تاريخ 1 أوت، قررت العودة…

قررت أن أبدأ من جديد، أن أعود إلى الله، بصدقٍ وانكسار، برجاءٍ واشتياق…

قررت أن أختار العزلة، لا هروبًا من الناس، بل رجوعًا إلى الله وحده.

أُريد أن ألتزم بقيام الليل، وأُكثر من الاستغفار، وأغلق كل باب يُبعِدني عن ربي.

أُريد أن أحفظ لساني، عيني، سمعي، وحتى أطراف أصابعي من كل ما لا يُرضيه.

أُريد أن أنام باكرًا، وأستيقظ باكرًا، وأبدأ رحلة إصلاح نفسي بإصرار…

حتى يرزقني الله رجلًا مؤمنًا، نُصلّي سويًا، ونسير على درب الهداية، ونُمسك يد بعضنا نحو الجنة.



واليوم، حين تذكّرت تلك الأيام، بكيت…

وشعرت أن الله لا يزال ينتظر عودتي.

وحلمت حلمًا نقيًا… أنني في مكة، واقفة أمام الكعبة، ممسكة بيد رجلٍ مؤمن، كامل الخَلق والخُلق، حنون، صادق، يُحب الله، ويقودني إليه.

كان الحلم دعوة من السماء… أن أُواصل، أن أثبت، أن أُحب الله أكثر.



فاللهم أعني…

أعني لأعود إليك، لأقف من جديد، لأُحبك وأُطيعك كما كنت… بل أكثر.

يا رب، لا تجعلني أعود إلى الغفلة مرةً أخرى…

واجعل كل قلبي لك، وكل حياتي طاعةً ورضا.