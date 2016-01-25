نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عليك يا أخي المسلم أن تتقي الله عز وجل وتنتهز الفرص، وألا تَدَعَ ساعةً تمضي إلا ولك فيها عمل صالح: -
إما عبادة خاصة من: صلاة، وقراءة قرآن، وذكر، وغير ذلك.
- وإما في عبادة عامة: كعلم تنشره بين إخوانك من زملائك وعامة الناس.
- وإما بأمر بمعروف ونهي عن منكر.
- وإما ببر الوالدين، وصلة الأرحام.
- وإما بالإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الأيتام وغيرهم.
- وإما بسعي بالإصلاح بين الناس.
- إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرعها الله تعالى للعباد رحمة منه وفضلاً وإحساناً.
ولولا أن الله شرع هذه الأشياء لكانت مما لا يقربه إلى الله، ولكن الله شرعها لتكون مقرِّبة إليه وينتفع بها العباد، ومن ذلك: السير في طلب العلم:- فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن: (مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) .
والطرق التي يُلْتَمَس فيها العلم نوعان: حسيه ومعنوية.
فأما الحسية فهي: الأسواق التي يمشي فيها الإنسان إلى دور العلم؛ المساجد وغير المساجد.
و أما المعنوية فهي: أن يسير الإنسان بفكره وتأمله وتفكره في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في المطالعة في كتب العلماء الذين بذلوا الجهد الكثير المشكور في نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعناهما الصحيح؛ سواء كان ذلك في القرآن مباشرة كالتفسير، وفي السنة مباشرة كشرح الأحاديث، أو كان على وجه منفصل ككتب الفقهاء وكتب العلماء في العقائد والتوحيد، وما أشبه ذلك.
فإن كل ما تجدونه من كتب العقائد والتوحيد التي يستدل فيها مؤلفوها بكتاب الله وسنة رسوله هي في الحقيقة تفسير للقرآن لكنها تفسير غير مباشر، وكذلك ما تجدونه في كتب الفقهاء الذين يستدلون على الأحكام الشرعية بالقرآن والسنة هي في الحقيقة تفسير للقرآن.
فالمُطالِع في كتب الفقه المبنية على الأدلة هو في الحقيقة يُطالع التفسير؛ لكنه غير مباشر، والمطالِع كذلك في العقائد وكتب التوحيد التي تستدل على ما تقول بالكتاب والسنة هو في الواقع يقرأ التفسير.
( لقاء الباب المفتوح ج١٢٣ ص ٣ )


المصدر...موقع التصفية والتربية السلفية
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
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رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

بارك الله فيكم
 
مستر ميدو

مستر ميدو

:: عضو مُشارك ::
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9 أكتوبر 2015
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رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

بارك الله فيك
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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العمر
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رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

وفيكم بارك الله
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

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منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
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رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
آمين.
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

السلام


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعال
طريق الدين طويل ونحن نمشي فيه كالسلحفات ليس المهم ان نصل اليه المهم ان نموت عليه
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,815
النقاط
191
العمر
34
رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

بارك الله فيكم
 
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