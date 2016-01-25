رد: نصحية غالية في انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة



السلام





قال الشيخ الألباني رحمه الله تعال

طريق الدين طويل ونحن نمشي فيه كالسلحفات ليس المهم ان نصل اليه المهم ان نموت عليه