علماء و أدباء أمازيغ قبل لإسلام

شخصيات أمازيغية دينية و أدبية و علمية لها أثر عظيم في الثقافة العالمية، حيث كانت لغة اللاتينية هي المستعملة في جميع بلدان آنذاك حتى عند الفراعنة فقد كانت اللاتينية مثل الإنجليزية حاليا.

و بما أن الأمازيغ كانوا مسيحيين فكانت أسماءهم أيضا باللاتينية

فأغلبية الأمازيغ إعتنقو المذهب الدوناتي و هو نسبة إلى القديس الأمازيغي دوناتوس .





لوكيوس أبوليوس بالأمازيغية (أفولاي) Lucius Apuleius

لوكيوس أبوليوس (125 م- 180 م) صاحب اول رواية في تاريخ البشرية ، خطيب أمازيغي نوميدي و فيلسوف و عالم طبيعي و كاتب أخلاقي و روائي و مسرحي وملحمي وشاعر غنائي. ولد في عام 124 أو 25 بعد الميلاد ، في مدينة مادور، و التي يطلق عليها اليوم مداوروش في ولاية سوق أهراس بـالجزائر.كان يسمي نفسه في مخطوطاته ، " أبوليوس المادوري الأفلاطوني" أو "الفيلسوف الأفلاطوني".

كتب رواية التحوُّلات أو التغيّرات باللغة اللاتينية القديمة، وهي الرواية الوحيدة بتلك اللغة التي لها نسخة محفوظة بحالة سليمة. وُيطلق على الرواية أيضًا الحمار الذهبي. وقد كتبت في 11 جزءًا، بأسلوب طغى عليه التعقيد والمحسنات اللفظية.

تتناول بعض كتاباته المحفوظة الأخرى السحر والخطابة والفلسفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي أقدم نص روائي مكتوب في تاريخ الرواية الإنسانية.



https://www.goodreads.com/author/sho...ucius_Apuleius





القديس أوغسطين Saint Augustin

أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني.

يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص.

القديس أوغسطين يتحدّر من أصول أمازيغية ولد في تغاست (Thagast)(حاليا سوق أهراس بالجزائر) عام 354 أي قبل مجيئ الإسلام وهو إبن القديسة مونيكا الأمازيغية المعروفة .

مؤلفاته : الإعترافات التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم.

توفي أوغسطين في مدينة إبون عنابة حاليا ونقول في حقه ماقال المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان الذي اعتبره خطيبا وكاتبا من طراز عال، فلم يتح للمسيحية أن رزقت زعيما في مرتبته قط.



http://www.moodycatholic.com/Saints_...of_Hiippo.html







يوبا الثاني Juba II

و هو إبن يوبا الأول تزوج من الأميرة كليوباترا سيليني الثانية Selené إبنة كليوباترا المصرية و مارك أنطوان.

ولد حوالي 52 ق.م توفي ح 23 ب.م ، ملك أمازيغي حكم من عاصمته Caeserea(شرشال) مملكة موريتانيا القيصرية التي تبدأ من المغرب الحالي مرورا بكل شمال الجزائر إلى تونس، يوبا الثاني يمثل الملك المثقف الذي شجع و ناصر الفنون و العلوم و قد إزدهرت في عهد هذا الملك الشاب الفنون الجميلة من نحت و رسم و نقش و موسيقى و غناء و رقص ، فكان عصره هذا عصرا ذهبيا

من مؤلفاته ” تاريخ بلاد العرب” الذي وضعه لتعليم يوليوس قيصر إمبراطور الرومان، و”آثار آشور” وقد كتبه بعد أن رأى بلاد الأشوريين و حضارتهم وثقافة بلاد الهلال الخصيب، كما كتب عن “آثار الرومان القديمة” ، و” تاريخ المسارح ” الذي تحدث فيه عن الرقص وآلاته الموسيقية ومخترعي هذه الفنون، وكتب ” تاريخ الرسم والرسامين” ، وكتاب “منابع النيل” و كتاب “النحو” و”النبات”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Juba_II





القبر الملكي الموريتاني الذي بناه يوبا الثاني





المسرحي ترنتــيوس آفر PUBLIUS TERENTIUS AFER

ولد ترينيوس آفر سنة 184م، وهو من أهم كتاب المسرح في الثقافة الأمازيغية القديمة وتوفي سنة 159م.

هذا، وقد تبحر ترنتيوس في العلوم والفنون والآداب، وأصبح فريد زمانه وكاتبا مسرحيا كبيرا مازالت آثار أعماله راسخة في الريبرتوار الروماني و اللاتيني والغربي، وعرف كذلك بكونه شاعرا كوميديا هزليا. وهو صاحب القولة المشهورة ” أنا إنسان؛ لا يخفى عني أي شيء مما هو إنساني!”. ومن إفراطه في حب الأدب أنه مات حزنا بأرض اليونان، بعد أن ضيع في البحر مخطوطات له، وهو إبن الثلاثين”، أو الخامسة والثلاثين.

ومن مسرحياته الست المشهورة : “فتاة أندروس”، و”الحماة”، و”المعذب نفسه”، و”الخصي”، و”فورميو”، و”الأخوان”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terence





المؤرخ فلوروس لوكيوس أبوليوس (125 م- 180 م) صاحب اول رواية في تاريخ البشرية ، خطيب أمازيغي نوميدي و فيلسوف و عالم طبيعي و كاتب أخلاقي و روائي و مسرحي وملحمي وشاعر غنائي. ولد في عام 124 أو 25 بعد الميلاد ، في مدينة مادور، و التي يطلق عليها اليوم مداوروش في ولاية سوق أهراس بـالجزائر.كان يسمي نفسه في مخطوطاته ، " أبوليوس المادوري الأفلاطوني" أو "الفيلسوف الأفلاطوني".كتب رواية التحوُّلات أو التغيّرات باللغة اللاتينية القديمة، وهي الرواية الوحيدة بتلك اللغة التي لها نسخة محفوظة بحالة سليمة. وُيطلق على الرواية أيضًا الحمار الذهبي. وقد كتبت في 11 جزءًا، بأسلوب طغى عليه التعقيد والمحسنات اللفظية.تتناول بعض كتاباته المحفوظة الأخرى السحر والخطابة والفلسفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي أقدم نص روائي مكتوب في تاريخ الرواية الإنسانية.أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني.يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص.القديس أوغسطين يتحدّر من أصول أمازيغية ولد في تغاست (Thagast)(حاليا سوق أهراس بالجزائر) عام 354 أي قبل مجيئ الإسلام وهو إبن القديسة مونيكا الأمازيغية المعروفة .مؤلفاته : الإعترافات التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم.توفي أوغسطين في مدينة إبون عنابة حاليا ونقول في حقه ماقال المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان الذي اعتبره خطيبا وكاتبا من طراز عال، فلم يتح للمسيحية أن رزقت زعيما في مرتبته قط.و هو إبن يوبا الأول تزوج من الأميرة كليوباترا سيليني الثانية Selené إبنة كليوباترا المصرية و مارك أنطوان.ولد حوالي 52 ق.م توفي ح 23 ب.م ، ملك أمازيغي حكم من عاصمته Caeserea(شرشال) مملكة موريتانيا القيصرية التي تبدأ من المغرب الحالي مرورا بكل شمال الجزائر إلى تونس، يوبا الثاني يمثل الملك المثقف الذي شجع و ناصر الفنون و العلوم و قد إزدهرت في عهد هذا الملك الشاب الفنون الجميلة من نحت و رسم و نقش و موسيقى و غناء و رقص ، فكان عصره هذا عصرا ذهبيامن مؤلفاته ” تاريخ بلاد العرب” الذي وضعه لتعليم يوليوس قيصر إمبراطور الرومان، و”آثار آشور” وقد كتبه بعد أن رأى بلاد الأشوريين و حضارتهم وثقافة بلاد الهلال الخصيب، كما كتب عن “آثار الرومان القديمة” ، و” تاريخ المسارح ” الذي تحدث فيه عن الرقص وآلاته الموسيقية ومخترعي هذه الفنون، وكتب ” تاريخ الرسم والرسامين” ، وكتاب “منابع النيل” و كتاب “النحو” و”النبات”.القبر الملكي الموريتاني الذي بناه يوبا الثانيولد ترينيوس آفر سنة 184م، وهو من أهم كتاب المسرح في الثقافة الأمازيغية القديمة وتوفي سنة 159م.هذا، وقد تبحر ترنتيوس في العلوم والفنون والآداب، وأصبح فريد زمانه وكاتبا مسرحيا كبيرا مازالت آثار أعماله راسخة في الريبرتوار الروماني و اللاتيني والغربي، وعرف كذلك بكونه شاعرا كوميديا هزليا. وهو صاحب القولة المشهورة ” أنا إنسان؛ لا يخفى عني أي شيء مما هو إنساني!”. ومن إفراطه في حب الأدب أنه مات حزنا بأرض اليونان، بعد أن ضيع في البحر مخطوطات له، وهو إبن الثلاثين”، أو الخامسة والثلاثين.ومن مسرحياته الست المشهورة : “فتاة أندروس”، و”الحماة”، و”المعذب نفسه”، و”الخصي”، و”فورميو”، و”الأخوان”.