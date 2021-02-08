تحضير درس من مظاهر التجديد والتقليد في الشعر 2 ثانوي

نص تواصلي : من مظاهر التجديد و التقليد في الشعر

التعريف بالكاتب : شوقي ضيف ناقد مصري ولد بدمياط سنة 1910م تلقى علومه الأولى بالأزهر حائز على دكتوراه في الآداب يعمل أستاذا بكلية الآداب بالقاهرة ومستشارا لدار المعارف وعضوا بالمجمع اللغوي والمجلس الأعلى للشورى الإسلامية . تربى في أحضان أسرة متدينة فأبوه كان معلما للقران . من مؤلفاته : الفن ومذاهبه في النثر العربي .- في تاريخ الأدب العربي من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي . – البلاغة تطور وتاريخ .- المدارس النحوية .- معي – الفكاهة في مصر .



تحديد الفكرة العامة : تطور في الأسلوب والمواضيع مع محافظة الشعر العربي على خصوصيته .

الأفكار الأساسية :

- الأغراض الشعرية القديمة وبعض سماتها

- تأثير الحياة الجديدة على الأغراض الشعرية.

- التغيرات التي طرأت على الوصف والفخر والحماسة .

- تأثير الحركة العلمية والترجمة على أفكار الشعراء وألفاظهم .

- التجديد في مقدمات القصائد وفي أوزانها.

- الحفاظ على خصوصية الشعر العربي .

اكتشاف معطيات النص :

ما هي الأغراض الشعرية القديمة ؟

- الفخر والهجاء والمدح والرثاء والوصف والغزل والنقائض والحماسة .

لأي سبب يرجع الكاتب تغير فكر الشعراء ؟

- لامتزاج الثقافات من حكمة الهنود إلى فلسفة الإغريق إلى زندقة الفرس ...

ما هي مظاهر تأثير النهضة العلمية على الشعر العربي في هذا العهد ؟

- حسن الاعتناء بالأفكار من تنظيم وترتيب منطقي ...سعة الخيال واستخدام الألفاظ العذبة والأنيقة دخول كلمات أعجمية وترك بعض الشعراء للمقدمات الطللية والغزلية وظهور الحكمة استعمال البحور القصيرة المناسبة للغناء وحاول بعضهم عدم الالتزام بالقافية الموحدة .



مناقشة المعطيات :

لم لم يحفل النص بالصور البيانية والمحسنات البديعية ؟

- الكاتب بصدد الإجابة على سؤال عقلي منطقي وهو:

ما هو اثر الحياة الجديدة والعصر الجديد في أغراض الشعر ؟ وهو موضوع نقدي يتطلب الموضوعية والبعد عن الخيال والتكلف .ماعدا بعض الطباقات العفوية التي جاءت لتوضيح وتقوية المعنى . منها قوله : الجد والهزل .يقوى ويضعف . قديمة جديدة .

أما الخيال فقد وظفه لتوضيح أفكاره وإقناع القارئ * ابقوا للشعر العربي على شخصيته الموروثة * استعارة مكنية استعار صفة الشخصية من الإنسان وجعلها للشعر وهو شيء معنوي .

* حياتهم العقلية الخصبة * استعارة مكنية أيضا .

هل تظهر عاطفة الكاتب جلية واضحة من خلال النص .؟ علل .

- عاطفة الكاتب غير بارزة لأنه يتناول موضوعا نقديا لا علاقة له بمشاعره وأحاسيسه .

هل استطاع الكاتب ترتيب أفكاره ؟

نعم قدم لنا الدكتور شوقي ضيف أفكاره مرتبة بإحكام شديد فجاءت متلاحمة حيث استهلها بسؤال . ثم بدا إجابته بشكل مرتب ذاكرا الأغراض القديمة ثم تغير الحياة في العصر العباسي الذي اثر على حياة الشاعر العربي فتغيرت وتجددت بعض الأغراض كالوصف والفخر والحماسة كما جدد في أساليب التعبير مع المحافظة على الطابع العام للشعر العربي الوجداني .



الاستخلاص والتسجيل :

نمط النص وصفي لان الكاتب بصدد وصف أهم التغيرات التي طرأت على الشعر العربي في عهد بني العباس .

- * ظل العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة من المديح وغيرها مما كان ينظم فيه الجاهليون والإسلاميون وبذلك ابقوا للشعر العربي على شخصيته الموروثة .

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