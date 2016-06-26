أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

خوخه إلتقطت لنا أكواخ :up:

مشهور هذا المكان جداً ، يصنف الاجمل بعد البندقية

المريب فيها أنها غالبيتها فنادق !

حتى هناكَ افلام هوليودية مثلت فيه كثيراً

المكان يشبه الشعوذة والاساطير ..والسنافر :sport02:

رائع هذه الرحلة خوخه

باركَ الله فيك

ومرحباً مرحباً

حلت علينا بنت الحجاز صوراً



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