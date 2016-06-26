أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

الموضوع في 'منتدى السياحة العربية والعالمية' نشر بواسطة خووخه, ‏12 فيفري 2016.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية
    تضم بلدة ألبيروبيلو الصغيرة في محافظة باري، في المنطقة الجنوبية من بوليا في إيطاليا، مجموعة رائعة من الأكواخ التقليدية المبنية من الطوب الطيني يطلق عليها اسم "ترولي".
    تتميز هذه الأكواخ الحجرية بأسقفها المصنوعة من ألواح الحجر الجيري والتي تأتي على شكل أهرامات أو قبب مخروطية.
    ووفقاً لموقع اليونيسكو، بُنيت أكواخ ترولي حوالي عام 1644، عندما كان بناء المساكن المستقرة يخضع لضرائب عالية، فخرج أهالي المنطقة بفكرة بارعة وهي بناء منازل مؤقتة يمكن هدمها بسهولة ودون خسائر كبيرة، في حال زيارة مفتشي الضرائب المرسلين بأمر من ملك نابولي.
    شُيّدت أكواخ ترولي باستخدام صخور من الحجر الجيري تم جمعها من الحقول المجاورة. وتحتوي على نوافذ صغيرة، وجدران سميكة مجوّفة لتخصيص أماكن للمواقد والأفران. وشُيّدت الأسطح في طبقتين احداهما من الحجر الجيري لمنع تسرّب مياه الأمطار، كما اعتمدت بعض الأكواخ طريقة ذكية لتوجيه مياه الأمطار إلى بئر تحت المنزل عبر تركيب حواف في قاعدة السقف تميل مباشرة إلى الأسفل.
    تم تجهيز الديكورات الداخلية بتجهيزات خشبية، مثل إطارات الأبواب، والأقواس والأرضيات والسلالم الخشبية. وتحمي الجدران الحجرية السميكة السكان من الشمس الحارقة إذ تُبقي الكوخ باردا في فصل الصيف. ولكنه بارد أيضا خلال فصل الشتاء وتتكاثف بداخله الرطوبة المنبعثة من بخار الطهي والتنفس ويشعر سكانها بالبرد رغم تشغيل المدفئة.
    وللحفاظ على الجفاف الداخلي للكوخ وتجديد الهواء، يترك سكان ترولي الأبواب مفتوحة خلال النهار ويعيشون خارجه أكثر من داخله.
    بدأ بناء أكواخ ترولي في منتصف القرن 16 واستمر حتى أوائل القرن العشرين، إذ تراجعت أعمال البناء بسرعة خلال القرن 19 بسبب ارتفاع تكلفة العمالة ومواد البناء حتى توقّفت بداية القرن العشرين ولم يتم بعدها بناء أي كوخ جديد.
    تحوّلت الأكواخ التي تم بناؤها خلال القرن 18 و19 والعقود الأولى من القرن الـ20، إلى متاجر، ومطاعم، وكثير منها لا تزال مأهولة بالسكان المحليين.
    وتم تصنيف ألبيروبيلو كموقع للتراث العالمي لليونسكو بفضل هذه الأكواخ التقليدية التي أُنشئت في بيئة حضرية والتي يبلغ عددها 1500 كوخ.
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    آمل أن تكونوا قد استمتعتم بالجولة
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    3 معجبون بهذا.
    خووخه, ‏12 فيفري 2016
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    رد: أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

    خوخه إلتقطت لنا أكواخ :up:
    مشهور هذا المكان جداً ، يصنف الاجمل بعد البندقية
    المريب فيها أنها غالبيتها فنادق !
    حتى هناكَ افلام هوليودية مثلت فيه كثيراً
    المكان يشبه الشعوذة والاساطير ..والسنافر :sport02:
    رائع هذه الرحلة خوخه
    باركَ الله فيك
    ومرحباً مرحباً
    حلت علينا بنت الحجاز صوراً


     
    2 معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏12 فيفري 2016
    #2
  3. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    رد: أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

    chbiiiiiiiiin
    yaaa rabi arza9ni draham bach namchilam hhh
    ya3iki assa7Aaaaaaaaaaaaa jawla jid ra2i3A
     
    1 معجب بهذا.
    zohor kfz, ‏12 فيفري 2016
    #3
  4. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    بيتنا القديم
    رد: أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

    سلام عليكم ختيتو ^^

    أكيد استمتعنا بهذه الجولة

    مشكوووورة جدااا

    بارك الله فيك

    تحياتي
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏12 فيفري 2016
    #4
  5. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    رد: أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

    حيّاك الله أخي الكريم العَنْقَاءُ
    وأعتذر منك لتأخر ردّي عليك
    .....
    يسرّني أنك تعرف هذه الأكواخ
    لا أذكر أنني شاهدتها في فيلم ما
    لكن شكلها البسيط ومعلوماتها الجميلة شدّتني إليها
    أما السنافر فحكاياتهم الجميلة لا يُمكن أن تُنسى
    .....
    هذا المكان يُشبه الخيال فعلا
    ولا أستطيع أن ألومك على ما يُوحيه إليك منظر تلك الأكواخ فهي جميلة إلى ما لا نهاية
    ....
    أشكرك على مرورك الكريم
    وعلى ترحيبك الجميل
    .....
    جزاك الله خيرا على دعوتك الطيّبة
    ولك مثلها
    مع تقديري وامتناني


     
    خووخه, ‏13 أفريل 2016
    #5
  6. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    رد: أكواخ «ترولي» في ألبيروبيلو الإيطالية

    [FONT=&quot]بارك الله فيكم[/FONT]
     
    1 معجب بهذا.
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #6
  7. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة @zohor kfz
    وأعتذر منك لتأخري في الرد عليكِ
    ....
    يسرّني أن أعجبتك الرحلة
    وإن شاء الله ربنا يرزقك الدراهم عشان تروحين لها
    ....
    أشكرك على جميل مرورك
    لكِ تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏16 ديسمبر 2017 على 23:01
    #7
  8. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    وأعتذر منك لتأخري في الرد عليكِ
    ....
    بل الشكر لكِ يا غالية على جميل مرورك
    ويسعدني استمتاعك بالرحلة
    ....
    جزاكِ الله خيرا على دعوتك الطيّبة ولكِ مثلها
    مع تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏16 ديسمبر 2017 على 23:08
    #8
  9. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2014
    المشاركات:
    933
    الإعجابات المتلقاة:
    1,419
    نقاط الجوائز:
    51
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    أنثى
    الإقامة:
    السعودية
    حيّاك الله أخي الكريم @taleb2011
    وأعتذر منك لتأخر ردي عليك
    ....
    جزاك الله خيرا على دعوتك الطيّبة
    ولك مثلها
    مع تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏16 ديسمبر 2017 على 23:11
    #9

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