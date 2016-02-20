فري كاسي من مطبخي الصغير

فريكاسيمقادير العجينةملعقة اكل خميرة4 كيسان فرينة2 ملاعق سكر2ملاعق كبار زيتكاس حليب دافي2بيضملعقة صغيرة ملحنعجنها و نخليها تختمر مدة ساعة *لازم ساعة*كاس حليب يجي مع العجنة لازيادة ولا نقصان اذا كان التعبار نتاعك صحيحهنا نحطو كلش مع بعض والى العجانة ولا بيدكنحطها في مكان دافئ ونغطيها لمدة ساعة تمامانفرد العجينة ونقطعها باي دائرة في دارك واذا اردتي الشكل النصف دائري خلي الدائرة كبيرة وقطعيها نصفيننتركها ترتاح 15 دقيقة تزيد تطلع شوية والى الزيت سخون وانت تقلي ارمي لها الزيت باش تطلعواي سؤال خبيرة فري كاسب انا اولادي يعشقوهمهذا الحشو