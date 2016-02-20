فري كاسي من مطبخي الصغير

ام زين الدين

ام زين الدين

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
1,228
النقاط
71
الجنس
أنثى















فريكاسي
مقادير العجينة
ملعقة اكل خميرة
4 كيسان فرينة
2 ملاعق سكر
2ملاعق كبار زيت
كاس حليب دافي
2بيض
ملعقة صغيرة ملح
نعجنها و نخليها تختمر مدة ساعة *لازم ساعة*
كاس حليب يجي مع العجنة لازيادة ولا نقصان اذا كان التعبار نتاعك صحيح
هنا نحطو كلش مع بعض والى العجانة ولا بيدك
نحطها في مكان دافئ ونغطيها لمدة ساعة تماما
نفرد العجينة ونقطعها باي دائرة في دارك واذا اردتي الشكل النصف دائري خلي الدائرة كبيرة وقطعيها نصفين
نتركها ترتاح 15 دقيقة تزيد تطلع شوية والى الزيت سخون وانت تقلي ارمي لها الزيت باش تطلع
واي سؤال خبيرة فري كاسب انا اولادي يعشقوهم


















هذا الحشو












 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ام زين الدين

ام زين الدين

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
1,228
النقاط
71
الجنس
أنثى
رد: فري كاسي من مطبخي الصغير

الله لا يحرمني منكم نورتوني شكرااااا لكم شكراا ام ياسمين على التقييم
 
S

samah06

:: عضوية محظورة ::
إنضم
12 أكتوبر 2012
المشاركات
4,727
النقاط
191
محل الإقامة
الجزاير
الجنس
أنثى
samah06، تم حظره "حظر دائم". السبب: تم تنبيهك فيما سبق عن الاشهار لقناتك واحترمناك لكونك عضوة قديمة وكبيرة لكن تعودين الان بنفس الاشهار لقناتك نتأسف تتعاملين مثل بقية الاعضاء حظر دائم
رد: فري كاسي من مطبخي الصغير

خرجولك روعه
يعطيك الصحة
نموت عليهم مع كاس جي
 
rose09000

rose09000

:: عضو شرفي ::
إنضم
10 فيفري 2015
المشاركات
2,647
النقاط
111
رد: فري كاسي من مطبخي الصغير

السلام عليكم
خرجولك يشهو44444
يعطيك الصحة و بصحتكم
 
أ

أم عثمان

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2015
المشاركات
887
النقاط
51
رد: فري كاسي من مطبخي الصغير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله خرجلك روعة ويشهي،يعطيك الصحة أم زين الدين ،في ميزان حسناتك إن شاء الله.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top