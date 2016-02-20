فري كاسي من مطبخي الصغير

ام زين الدين
:: عضو مُتميز ::
فريكاسي
مقادير العجينة
ملعقة اكل خميرة
4 كيسان فرينة
2 ملاعق سكر
2ملاعق كبار زيت
كاس حليب دافي
2بيض
ملعقة صغيرة ملح
نعجنها و نخليها تختمر مدة ساعة *لازم ساعة*
كاس حليب يجي مع العجنة لازيادة ولا نقصان اذا كان التعبار نتاعك صحيح
هنا نحطو كلش مع بعض والى العجانة ولا بيدك
نحطها في مكان دافئ ونغطيها لمدة ساعة تماما
نفرد العجينة ونقطعها باي دائرة في دارك واذا اردتي الشكل النصف دائري خلي الدائرة كبيرة وقطعيها نصفين
نتركها ترتاح 15 دقيقة تزيد تطلع شوية والى الزيت سخون وانت تقلي ارمي لها الزيت باش تطلع
واي سؤال خبيرة فري كاسب انا اولادي يعشقوهم
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