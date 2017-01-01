طارط شوكولا سهلة من مطبخي

السلام عليكم عملت لبارح طارط لبنت اختي الصغيرة بمناسبة عيد ميلادها جات هاااااااااااااايلة بنينة وحتى الشكل ما خلاتش لقيتها في النت ربي يحفظها الاخت صاحبة الوصفة تفضلوا حبيباتي المقادير : 1 كأس زيت 1 كأس حليب 1 كأس سكر 4 ملاعق كبيرة كاكاو كاس الى كأسين فرينة عينك ميزانك 1خميرة قاطو ( في الوصفة عملت ملعقة صغيرة لكن انا للاحتياط عملت كيس هههه ) 3 بيضات 1 فاني للتزيين: شكولا تاع الميزان + حلوى صغيرة للتزيين + كرام شانتيي التحضير : في الخلاط ديري الزيت والحليب والسكر والكاكاو وخلطيهم مليح نحي مقدار ثلاث ارباع كوب من الخليط وحطيه في الثلاجة من جهة اخرى خلطي البيض والفانيليا مع باقي الخليط اخدميهم من فوق لتحت كيما موالفين نخدمو لي طارط زيدي عليهم الفرينة مع الخميرة تاع القاطو ادهني البلاطو لي رح تطيبي فيه بالزبدة ولوحيها والى الفرن يكون مسخن بدرجة 180 خليها تطيب وبالاكي تفتحي الفور لكان خفتي نقصي عليها وخليها تطلع وتطيب براحتها كي تطيب خرجيها وقلبيها خليها تبرد ونسقيوها بالخليط الاول تاع الكاكاو من جهة اخرى لازمنا نذوبو الشكولا بطريقة حمام مريم مع اضافة شوية حليب وقطرات زيت باش تجي تلمع مع التحريك طبعا نطلي الوجه الفوقاني بالشكولا ونزين بالكرام شونتيي من فوق حسب الذوق عملتها سامبل لاني ماعنديش بزاف كرام شونتييي ههه هاي ليكم شوفو كيفاش جات ان شا الله تعجبكم وتجربوها وقولولي رايكم شهية طيبة