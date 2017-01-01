طارط شوكولا سهلة من مطبخي

السلام عليكم

عملت لبارح طارط لبنت اختي الصغيرة بمناسبة عيد ميلادها

جات هاااااااااااااايلة بنينة وحتى الشكل ما خلاتش

لقيتها في النت ربي يحفظها الاخت صاحبة الوصفة

تفضلوا حبيباتي

المقادير :

1 كأس زيت

1 كأس حليب

1 كأس سكر

4 ملاعق كبيرة كاكاو

كاس الى كأسين فرينة عينك ميزانك

1خميرة قاطو