البحت عن نسبك في الجزائر











سجل موليد يعود الى سنة 1905

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البحت في النسب العائلي شيىء رائع وجميل الانه بحت عن الاصل وربما يجعلك تكتشف اشياء عن عائلة لم تكن لتكشف لولا البحت عن النسب سواء ايجابية او سلبية كيف ما كانت ...الان البحت في نسب عائلي في جزائر صعب نوعا ما :



ادا كان الشخص فرنسي من مواليد الجزائر يستطيع البحت الى سنة 1831 تقريبا ( يعني مند بداية الاحتلال فرنسي وسلطة فرنسية تسجل موليدها في جزائر )

ادا كان الشخص من الاقدام السوادء او يهودي يستطيع البحت الى سنة 1840-1850 بنسبة للجزائر اما في بلده الاصلي قصة اخرى ( يهود الجزائر كدلك لا يستطيع الدهب بعيدا اكثر من 1840-1850 الان الاتراك لم تكن تسجل موليد .يبقى فرصة اخرى ان كان لهم سجل خاص بهم كمجموعة عرقية دينية لها ارشيفها الخاص وهدا شيىء محتمل )

اما ادا كنت جزائري من اهل الارض تستطيع البحت الى سنة 1887 تقريبا ....لمادا :s



الان السلطة فرنسية مند 1887 اصبحت تسجل موليد اهل الارض وليكن في علمك في حقبة التركية لم يكن هناك تسجيل للمواليد ..



الان نرى مواقع فرنسية تهتم بموضوع وتستطيع البحت بدون ان تتحرك من مقعد المكتب وهناك مواقع الاقدام سوداء كدلك تستطيع البحت فيها او تمنحك معلومات القادرة على توجيه بحتك ...



اما بخصوصنا كجزائرين ولا شيىء لم ارى الى يومنا هدا موقع افتراضي رسمي في موضوع اما عن طريق مؤسسات دولة ليس لدي اي فكرة اصلا ...حتما عن طريق مؤسسات سوف تبداء ببحت مراطوني من ولاية الى اخرى او من بلدية الى بلدية اخرى هدا ان لم يكن طلب يصطدم بصعوبات ادارية ......



الامر التاني اعني به الارشيف الفرنسي ربما من محتمل على الانسان انه يتوجه الى الارشيف فرنسي هناك لمواصلة البحت ...مند متى بدىء الارشيف الجزائري فعليا للمواليد وحالة مدنية ككل لا اعلم ولكن بعد 1962 هدا شيىء مفروغ منه ...



شكرا