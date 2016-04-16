البحت عن نسبك في الجزائر

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
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#1
البحت عن نسبك في الجزائر





سجل موليد يعود الى سنة 1905

البحت في النسب العائلي شيىء رائع وجميل الانه بحت عن الاصل وربما يجعلك تكتشف اشياء عن عائلة لم تكن لتكشف لولا البحت عن النسب سواء ايجابية او سلبية كيف ما كانت ...الان البحت في نسب عائلي في جزائر صعب نوعا ما :

ادا كان الشخص فرنسي من مواليد الجزائر يستطيع البحت الى سنة 1831 تقريبا ( يعني مند بداية الاحتلال فرنسي وسلطة فرنسية تسجل موليدها في جزائر )
ادا كان الشخص من الاقدام السوادء او يهودي يستطيع البحت الى سنة 1840-1850 بنسبة للجزائر اما في بلده الاصلي قصة اخرى ( يهود الجزائر كدلك لا يستطيع الدهب بعيدا اكثر من 1840-1850 الان الاتراك لم تكن تسجل موليد .يبقى فرصة اخرى ان كان لهم سجل خاص بهم كمجموعة عرقية دينية لها ارشيفها الخاص وهدا شيىء محتمل )
اما ادا كنت جزائري من اهل الارض تستطيع البحت الى سنة 1887 تقريبا ....لمادا :s

الان السلطة فرنسية مند 1887 اصبحت تسجل موليد اهل الارض وليكن في علمك في حقبة التركية لم يكن هناك تسجيل للمواليد ..

الان نرى مواقع فرنسية تهتم بموضوع وتستطيع البحت بدون ان تتحرك من مقعد المكتب وهناك مواقع الاقدام سوداء كدلك تستطيع البحت فيها او تمنحك معلومات القادرة على توجيه بحتك ...

اما بخصوصنا كجزائرين ولا شيىء لم ارى الى يومنا هدا موقع افتراضي رسمي في موضوع اما عن طريق مؤسسات دولة ليس لدي اي فكرة اصلا ...حتما عن طريق مؤسسات سوف تبداء ببحت مراطوني من ولاية الى اخرى او من بلدية الى بلدية اخرى هدا ان لم يكن طلب يصطدم بصعوبات ادارية ......

الامر التاني اعني به الارشيف الفرنسي ربما من محتمل على الانسان انه يتوجه الى الارشيف فرنسي هناك لمواصلة البحت ...مند متى بدىء الارشيف الجزائري فعليا للمواليد وحالة مدنية ككل لا اعلم ولكن بعد 1962 هدا شيىء مفروغ منه ...

شكرا
 
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hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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#2
رد: البحت عن نسبك في الجزائر

شكرا خيو معلومات مهمة حتى انا شحال من مرة سقسيت جدي على الجد نتاعو المولود في 1980 مي ما يعرف والو عليه غير اسمو فقط
والعائلة نتاعنا تحبس عند هذا الجد
لكن كيما قلت لما بحثنا عن شجرة العائلة ككل اي العرش نتاعنا وجدنا تلك الشجرة محتفظ بها في احدى الزوايا بارك الله فيك ..
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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النقاط
191
#3
رد: البحت عن نسبك في الجزائر

قال hakim story:
شكرا خيو معلومات مهمة حتى انا شحال من مرة سقسيت جدي على الجد نتاعو المولود في 1980 مي ما يعرف والو عليه غير اسمو فقط
والعائلة نتاعنا تحبس عند هذا الجد
لكن كيما قلت لما بحثنا عن شجرة العائلة ككل اي العرش نتاعنا وجدنا تلك الشجرة محتفظ بها في احدى الزوايا بارك الله فيك ..
إضغط للتوسيع...
تعني 1890 ....
شكرا
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
1 أكتوبر 2007
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191
#4
رد: البحت عن نسبك في الجزائر

في بعض الاحيان نسمع باصوات تطالب من فرنسا بسترجاع ارشيف الجزائر من فرنسا وهدا شيىء غير منطقي ولا حل له الا عن طريق قنوات دبلوماسية ...عن طريق تبادل ثقافي او بحوث مشتركة ....الخ

ارشيف فرنسا الخاص بجزائر هو ارشيف فرنسي محض

لكي اقرب لكم نقطة شيىء فشيىء : نفترض ان كاتب فرنسي دو جنسية فرنسية كتب رواية عن الجزائر فهل من حق الدولة الجزائرية عن طريق دور نشر تفرض حقها في حقوق النشر الان كاتب كتب روايته في الجزائر لا من مستحيل

هكدا هي قصة الارشيف الجزائري- فرنسي

ارشيف الخاص بنا هو ارشيف نعني به مخطوطات التركية من 1518-1830 م
ومخطوطات اخرى كما تفضل الاخ بصردها ربما تعود الى مجموعات عرقية او دينية

ونفس الحال بنسبة الارشيف تركيا ما يخص به الجزائر :

اغلب الجزائرين لا يعلموان بأن تركيا لم تعترف يوما باحتلال فرنسا للجزائر ولم تعترف بستقلال الجزائر الى غاية سنة 1975 م

اعني تركيا الهمة ال عثمان الاباطرة طيب الله ثراهم وخلدا الله نصرهم ولا اعني تركيا اردوغان




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rabah21

:: عضو منتسِب ::
#5
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#5
رد: البحت عن نسبك في الجزائر

إنني من سكان ولاية سكيكدة وأحمل اللقب صياد أود معرفة كم سنة وهذا اللقب وهو يقيم ببلدية أولاد عطية ولاية سكيكدة
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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191
#6
رد: البحت عن نسبك في الجزائر

قال rabah21:
إنني من سكان ولاية سكيكدة وأحمل اللقب صياد أود معرفة كم سنة وهذا اللقب وهو يقيم ببلدية أولاد عطية ولاية سكيكدة
إضغط للتوسيع...
اعتدر الاخ ولا استطيع فعل اي شيىء لك ...فعلا
موضوع وضعته لكي امنح فكرة عامة الاشخاص ادا تريد البحث عن شجرة عائلية التي تخص بك كما قمت دكره سابقا في موضوع فما عليك الى التقرب الى بلدية او ولاية بطلب بحث ....

شكرا واعتدر


 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#7
إنضم
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الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#7
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،
موضوع مفيد لاحتوائه على معلومات قيمة و مهمة
طرحك للمواضيع طرح راقي و منظم واصل و لا تفاصل في وضع المواضيع المفيدة
ننتظر المزيد منك و ننتظر جديدك القادم
مجهود يذكر فيشكر و تقبل خالص تحياتي
و شكرا
 
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