السلام عليكم خاوتي

اخوتي حبيت نستفسر منكم للي عنده خبرة في الموضوع او يعرف امام يرقي يسأله و يخبرنا

خاوتي اختي عمرها 26 سنة تشتغل في التدريس من صغرها قبل ما تبلغ العامين كانت تبكي بكاء شديد تضرب راسها الارض ساعتين ثلاث اربع لا تأكل شيء حتى الحليب الصناعي لا تشربه فتربات ضعيفة الجسم جدا دراستها ما دون المتوسط دائما مهما حاولنا معها لا تفهم لا تستوعب الباكالوريا جابتها معجزة ب12 عملنا المستحيل و دخلناها للتعليم كل سنة تهددنا انها ستترك الدراسة و تعيد الباكالوريا و بالفعل بلوكات و عاودت الباكالوريا و جابتها بنفس المعدل بالقوة قنعناها تكمل بالقوة قنعناها تعمل بالقوة و بجهد جهيد ترسمت كل امورها تتعطل حتى نتكاتف الاخوة كامل باه نساعدوها حياتها كلها و نحن نطبعوا فيها

مؤخرا بداو يجوها العرسان اي عريس ميسور و متربي يقولنا سيأتي و من ثم لا خبر و اي خطيب فاشل مهنيا و لا تربية لا اخلاق يجي و يصر اصرارا انه يتزوجها

هي محجبة حجاب عادي بالسروال تلقط طيبة جدا و حنونة لكن منذ بدأت الصلاة في صغرهالم تتركها يوما لكن لا تستطيع السجود او تسجد بصعوبة و تستعمل كرسي

ليست مريضة مرض عضوي عملنا كل التحاليل الراديو لا يوجد و الحمد لله عندها اي مرض عضوي

لكن حكاية الخطاب تكررت اكثر من عشرين مرة الناجحون لا يأتون ابدا تقولنا اخته او امه غدا اكلمه و من ثم لا خبر اما من لا يملكون حتى عمل او مصدر رزق و من هم عديمي الاخلاق فيسارعون

طلبت منها صديقتها ترقي و كان هناك احد الائمة يدرس معهم رقاها فثقالت و كادت يغمى عليها توقف و قال لها لابد يكمل في المنزل و هذا اللي صار

خاوتي نحن عائلة لا نعرف عن السحر و الشعوذة و العياذ بالله الا الاسم شفنا العجب العجاب البنت صارت تتكلم و الشيطان اللي ساكنهاو العياذ بالله يتكلم و مما قاله انه ليس جني انما شيطان و ان احد عماتنا قامت بسرقة قميص اختي و انها عقدته تسع عقد و انه مدفون في بستان منزلنا و انه لا يستطيع الخروج منها و اذا خرج فسوف يؤذيها اختي غير ملمة ابدا بهذه الامور ولا تعرف حتى الفرق بين جني و شيطان ولا تعرف ابدا ان السحر يعمل في عقد ذهلنا بل الامر الغريب انها صارت تشير الى موضع دفن السحر حفرنا في كل مكان لم نجد شيء و اغلب الظن ان ابي رحمه الله وجده و احرقه

هذا الشيطان عليه لعنة الله يكذب كثيرا فلم نصدق كلامه لكن اختي تتوضأ و تصلي ثم تنام فتحلم ان عمتي عملت لها سحر و ان هناك شياطين كثر و العياذ بالله في بستان منزلنا و ان المشعوذة اللي عملت لها السحر و زوجها يسكنون في الطابق اللي فيه البستان

هي الان في حالة صعبة يتكلم من يسكنها مرات فنخاف و تخاف هي و مرات يسكت هو مازال لا يتركها تسجد و لا يتركها تكمل الشهادة و يؤلمها رأسها اذا سمعت القرآن تتعب كثيرا كذلك اخذناها عند طبيبة تعمل لها حجامة صارت تتخبط و تنادي ولا تتحمل المعوذات ابدا و خصوصا كلمة حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله لا تستطيع نطقها ابدا

الراقي اخبرها انه في الجلسة الاخيرة سيخرجه لكنه تخبط تخبط و لم يخرج تألم كثيرا لكنه لم يخرج و بقي ينادي احدا ما في السماء يقول اين اخذتم السحر ولا ترى احدا عندما راى الراقي انه يكلم آخرين تراجع و قال ان الامر سيطول و انه عليها تعلم كيف تتجاهله و قال ان الامر يمكن ان يكون مرتبط بالوالدين علما انهما اي والداي قاما بالرقية من قبل و لم يحدث لهما شيء

الراقي الذي نتعامل معه ثقة و شهادة لله لم يلمسها او يكلمها اي كلمة خارج نطاق الرقية جد خلوق ولم يكن معها وحده ابدا

نحن الان في حيرة هل نغير الراقي هل لان السحر قديم يصعب فكه من هم هؤلاء الذين يكلمهم هذا السيطان و العياذ بالله هل يجب علينا كلنا ان نرقي

ربي يجزاكم خير لكل من اعاننا و لكل من دعى لنا ربي يقضي احوالكم جميع

السلام عليكم