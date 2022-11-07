الصحراء الغربية و جبهة البوليزاريو

الصحراء الغربية في القرن 16م كانت شواطئها تحت الاحتلال البرتغالي في 1884دخل الاحتلال الاسباني الصحراء الغربيه واحتلها وقاومه الشعب الصحراوي المغرب كان عباره عن مملكتين مملكة فاس في الشمال ومملكة مراكش(منها تم اشتقاق تسمية Morroco)في الغرب ولم يكن تحت الاحتلال تقع كل من المملكتين فاس ومراكش تحت الحمايه الفرنسيه سنة 1912معندما قام المارشال لويس هيبار ليوتي "Louis Hubert Lyautey" بتوحيد المملكتين تحت مسمى المملكة المغربية(و في الأصل هي مملكة مراكش التي سيطرت على الشمال المعروف بالريف)الغريب في الأمر لو كانت الصحراء الغربية تتبع لإحدى المملكتين لكانت حاربت الاستعمار الاسباني لما احتلا الصحراء الغربية سنة 1884م فالمعلوم أن المغرب وقعت تحت الحمايه الفرنسيه 1912مالمغرب ينال الاستقلال سنة 1956م وتبقي الصحراء الغربيه تحت الاحتلال الاسباني الي غاية سنة 1975م لماذ لم يرسل المغرب قواته لتحرير الصحراء الغربيه من الاحتلال الاسباني لو كانت ارضه خلال مدة 19 سنه ظلت الصحراء الغربيه مستعمرة من طرف الاسبان بعد استقلال المغرب عن فرنسا .نتكلم عن جبهة البوليزاريوتأسست الجبهة سنة 1973م قبل استقلال الصحراء الغربيه بعامين وكلمة البوليزاريو تعني الجبهة الشعبية لتحرير واد الذهب والساقية الحمراء وهما الاقلمين المشكلين للصحراء الغربيه قام أعضاء جبهة البوليزاريو عند تأسيسها بطلب الهدنة من ملك المغرب الحسن التاني ورفض ليذهبوا بعدها إلى ليبيا القذافي فأرسل لهم السلاح الي السفاره الليبيه في موريطانيا وتم تسليمه لهم ليقوموا بهجوم في مدينة امغالا وقتلو فيها 50جندي اسبانيتم دخلت الجزائر علي الخط وبدأت بدعم وتدريب البوليزاريو في تندوف الجزائريه القريبه من الحدود والقذافي يعطي لهم السلاح لمحاربة الاسبان بعد ظغط اممي وهجمات البوليزاريو انسحب الجيش الاسباني ليدخل الاحتلال المغربي الصحراء الغربية سنة 1975م (و قد قامت المغرب قبل ذلك بمحاولة احتلال الجهة الغربية للجزائر في 1963 مباشرة بعد استقلال هذه الاخيرة من فرنسا ليتم ردعه بعنف من الجزائريين في ما يعرف بأحداث حرب الرمالو يحود المغرب عن الفكرة)ثم قام المغرب بعقد اتفاقية مدريد (اسبانيا) الثلاثية والتي نصت علي اقتسام الصحراء الغربيه بين المغرب وموريتانيا المغرب ياخد اقليم الساقيه الحمراء وموريطانيا واد الدهب اما اسبانيا تأخد الثروات من صيد السمك والفسفات وثروات اخرى ليقع الشعب الصحراوي تحت احتلالين لا احتلال واحدويقوم العقيد القدافي مع الجزائر بمضاعفة كمية السلاح لمواجهة الاحتلال الجديد قام الجيش الصحراوي باسر الالاف من الجنود المغاربه والهجوم علي العاصمه الموريطانية نواقشط ودخولها ووقف تصدير الحديد الموريطاني وتوقيف سكة الحديد التي تنقله والشركات العامله مما اصاب موريطانيا بالشلل فقام العسكر بانقلاب عسكري وتنحية الرئيس نتيجة الحرب التي اخذهم اليها والتي دمرت اقتصاد بلادهم ووفاة الالاف من الموريطانين عقد لقاء سنة 1979م خلص الي الاعتذار للشعب الصحراويوالاعتراف بالصحراء الغربيه من طرف موريطانيا ليرفض المغرب ماقامت به موريطانيا ويعتبره خيانه له ويقوم باحتلال كامل الصحراء الغربيه بالله عليكمهل رأيتم دولة تقسم اراضيها مع دولة اخرى في العالم ؟هذا دليل على أن الصحراء الغربيه لم تكن تابعه لهم وهاذا ما أقرته الأمم المتحدة في تقاريريها الان المغرب يحتل 80%من الصحراء الغربيه وجبهة البوليزاريو حررت 20%من الصحراء الغربيه عدد الصحراويين في الاراضي المحتله 350.000 نسمه اما في مخيمات تندوف فيبلغ 250.000نسمه وفي المهجر 50الفوفي سنة 1991م تم الاعلان عن وقف اطلاق النار بين البوليزاريو والمغرب ليتم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إما أن يستقل او ينظم الى المغرب لكن المغرب لحد الساعة مع فرنسا واسبانيا يقومون باستغلال خيرات الصحراء الغربية من فوسفات واسماك و يعرقلون اجراء الاستفتاء .جمهورية الصحراء الغربيه تعترف بها 85دوله 5دول عربيه منها الجزائر ليبيا موريتانيا اليمن سوريا ودول افرقية منها جنوب افريقيا نجيريا بوتسوانا نامبيا مالي النيجر ......الخوفي قارة امريكا المكسيك وكل الدول اللاتينيه محكمة العدل الدوليه التي اصدرت تقارير ان جمهورية الصحراء الغربية لاتربطها علاقات لامن قريب ولا من بعيد مع المغرب المغرب تتملكه افكار توسعية و يطالب بحدود الدوله السعدية التي كانت سنة 1500محيث لو أن كل الدول سارت بهذا المنطق لطالبت الجزائر بحدود المملكة النوميدية أو حدود الدولة الرستميةولطالبت تونس بحدود مملكة قرطاج او دولة الاغالبةولطالب العراق بحدود الدوله العباسيةولطالبت سوريا بحدود الدولة الامويةولطالبت روما بحدود الامبراطورية الرومانية.!فهذه هي الحقائق التي يحاول النظام المغربي طمسها بمساعدة محترفي الاستعمار كفرنسا و اسبانيا و الاحتلال الصهيو ني مخططا بذلك لسلب أرض الشعب الصحراوي و حريته و حقه في تقرير مصيره فإما أن تنتصر الحرية و العدالة و المبادئ النبيلة بانتصار الشعب الصحراويو إما أن تموت في العالم بخذلانه...و السلام عليكم