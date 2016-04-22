علاج اعراض تكيس المبايض بالاعشاب – تكيسات المبايض



تكيس المبايض :



مرض تكيس المبايض يصيب المرأة في سن الانجاب بسبب خلل في الهورمونات ، حيث يحدث زيادة في هورمون الانسولين وهورمون الذكورة ، فتعجز البويضات عن الخروج من اماكنها ، فتتجمع السوائل في المبيض ، وتظهر الاكياس المليئة بالسوائل .



اعراض تكيس المبايض :



السمنة وزيادة الوزن وظهور مرض السكر .

حب الشباب .

الامساك المتكرر .

اوجاع اثناء التبول .

اضرابات في نسبة السكر وضغط الدم .

عدم انتظام مواعيد الدورة الشهربة او غيابها .

آلام اثناء الدورة اسفل الظهر وفي البطن .

ظهور البقع الداكنة في الرقبة وتحت الثديين وتحت الابطين .

ظهور شعر العانة في وقت مبكر .

ظهور زوائد جلدية تحت الثديين وتحت الابطين .

عدم انتظام التبويض او غيابه .

اوجاع اثناء الجماع .

زيادة في الكوليسترول والدهون الثلاثية .

زيادة نسبة هورمون الذكورة ( الاندروجين) .

تضخم المبايض او تكيسها .

خشونة في الصوت وتكتل العضلات .

التقيء والغثيان .

اسباب تكيس المبايض :



اسباب وراثية جينية .

السمنة وزيادة الوزن .

ضعف مناعة الجسم .

افراز الانسولين الزائد في الجسم ومقاومة الجسم له .

تناول ادوية الصرع .

البيئة الملوثة .

العادات الغذائية السيئة .

تناول ادوية منع الحمل .

الوقاية من الاصابة بتكيس المبايض :



ممارسة الرياضة واهمها المشي .

الاكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة .

الاكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة .

التقليل من تناول الالبان الدسمة والاجبان والدهون والتوابل والصويا .

تجنب الاطعمة المحفوظة والمصنة والمعلبة .

الاكثار من تناول الاسماك بانواعها .

تجنب ادوية منع الحمل .

علاج تكيس المبايض بالاعشاب :



الرياضة : التخلص من السمنة بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة .

الماء : الاكثار من شرب الماء .

التوتر : تجنب التوترات النفسية والانفعالات .

الغذاء : يفضل تجنب الدهون والاطعمة المسبكة والشيكولاتة والحليب كامل الدسم ، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة .

البردقوش : ينقع ملعقة صغيرة من البردقوش في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة .

ذنب الخيل : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات ذنب الخيل في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان صباحا ومساءا قبل الاكل كل يوم .

الليمون والكمون : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الكمون وشرائح ليمونة مقطعة في كأس ماء مغلي ويترك طوال الليل ثم يشرب في الصباح .

اكليل الجبل والقرفة : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون اكليل الجبل مع ملعقة صغيرة من مطحون القرفة في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان ثلاث مرات يوميا بعد التبريد والتصفية .

العسل : يخلط 50 جرام من كل من بودرة طلع النخل وغذاء الملكات في واحد كيلو من العسل ويتم تناول ملعقة كبيرة من المخلوط في كأس ماء فاترعلى الريق لشهرين .

الحلتيت : يتم بلع مقدار حبة الحمص من الحلتيت الابيض مع كأس من الحليب على الريق لمدة اسبوعين .

بذور الكتان : يتم تناول مجروش بذور الكتان مع الماء الدافيء .

رجل الاسد : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات رجل الاسد في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يصفى ويبرد ويشرب فنجان قبل الثلاث وجبات بساعة .

النعناع : يتم تناول مغلي النعناع يوميا لعلاج تكيس المبايض .