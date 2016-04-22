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علاج تكيس المبايض

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طبيب اعشاب محمد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أفريل 2016
المشاركات
3
النقاط
3
علاج اعراض تكيس المبايض بالاعشاب – تكيسات المبايض

تكيس المبايض :

مرض تكيس المبايض يصيب المرأة في سن الانجاب بسبب خلل في الهورمونات ، حيث يحدث زيادة في هورمون الانسولين وهورمون الذكورة ، فتعجز البويضات عن الخروج من اماكنها ، فتتجمع السوائل في المبيض ، وتظهر الاكياس المليئة بالسوائل .

اعراض تكيس المبايض :

السمنة وزيادة الوزن وظهور مرض السكر .
حب الشباب .
الامساك المتكرر .
اوجاع اثناء التبول .
اضرابات في نسبة السكر وضغط الدم .
عدم انتظام مواعيد الدورة الشهربة او غيابها .
آلام اثناء الدورة اسفل الظهر وفي البطن .
ظهور البقع الداكنة في الرقبة وتحت الثديين وتحت الابطين .
ظهور شعر العانة في وقت مبكر .
ظهور زوائد جلدية تحت الثديين وتحت الابطين .
عدم انتظام التبويض او غيابه .
اوجاع اثناء الجماع .
زيادة في الكوليسترول والدهون الثلاثية .
زيادة نسبة هورمون الذكورة ( الاندروجين) .
تضخم المبايض او تكيسها .
خشونة في الصوت وتكتل العضلات .
التقيء والغثيان .
اسباب تكيس المبايض :

اسباب وراثية جينية .
السمنة وزيادة الوزن .
ضعف مناعة الجسم .
افراز الانسولين الزائد في الجسم ومقاومة الجسم له .
تناول ادوية الصرع .
البيئة الملوثة .
العادات الغذائية السيئة .
تناول ادوية منع الحمل .
الوقاية من الاصابة بتكيس المبايض :

ممارسة الرياضة واهمها المشي .
الاكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة .
الاكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة .
التقليل من تناول الالبان الدسمة والاجبان والدهون والتوابل والصويا .
تجنب الاطعمة المحفوظة والمصنة والمعلبة .
الاكثار من تناول الاسماك بانواعها .
تجنب ادوية منع الحمل .
علاج تكيس المبايض بالاعشاب :

الرياضة : التخلص من السمنة بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة .
الماء : الاكثار من شرب الماء .
التوتر : تجنب التوترات النفسية والانفعالات .
الغذاء : يفضل تجنب الدهون والاطعمة المسبكة والشيكولاتة والحليب كامل الدسم ، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة .
البردقوش : ينقع ملعقة صغيرة من البردقوش في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة .
ذنب الخيل : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات ذنب الخيل في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان صباحا ومساءا قبل الاكل كل يوم .
الليمون والكمون : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الكمون وشرائح ليمونة مقطعة في كأس ماء مغلي ويترك طوال الليل ثم يشرب في الصباح .
اكليل الجبل والقرفة : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون اكليل الجبل مع ملعقة صغيرة من مطحون القرفة في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان ثلاث مرات يوميا بعد التبريد والتصفية .
العسل : يخلط 50 جرام من كل من بودرة طلع النخل وغذاء الملكات في واحد كيلو من العسل ويتم تناول ملعقة كبيرة من المخلوط في كأس ماء فاترعلى الريق لشهرين .
الحلتيت : يتم بلع مقدار حبة الحمص من الحلتيت الابيض مع كأس من الحليب على الريق لمدة اسبوعين .
بذور الكتان : يتم تناول مجروش بذور الكتان مع الماء الدافيء .
رجل الاسد : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات رجل الاسد في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يصفى ويبرد ويشرب فنجان قبل الثلاث وجبات بساعة .
النعناع : يتم تناول مغلي النعناع يوميا لعلاج تكيس المبايض .
 
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كفاك غرور

:: عضوية محظورة ::
إنضم
13 ماي 2016
المشاركات
265
النقاط
13
كفاك غرور، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: علاج تكيس المبايض

شكرااااااااااا
 
اسيل الحياة

اسيل الحياة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 سبتمبر 2015
المشاركات
1,185
النقاط
71
العمر
20
محل الإقامة
مستغانم
الجنس
أنثى
رد: علاج تكيس المبايض

شكرا لك على الموضوع القيم عفانا الله واياكم من هذا لمرض
 
taleb2011

taleb2011

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 سبتمبر 2013
المشاركات
1,105
النقاط
543
محل الإقامة
München Germany
رد: علاج تكيس المبايض

[FONT=&quot]ربي يوفقكم ويجازيكم[/FONT]
 
هاجر عبد الله

هاجر عبد الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 جوان 2022
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
الكاف
الجنس
أنثى
أسباب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض غير معروفة وبالتالي لا يوجد علاج نهائي للمرض. في المقابل، يمكن علاج الأعراض والمشكلات الصحية التي يسببها تكيس المبايض وذلك بإستخدام نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية، تناول بعض الأدوية أو اللجوء للجراحة وكي الكيسات بأشعة الليزر. النساء المصابات بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات والراغبات في الحمل يمكنهن الحمل بشكل طبيعي. في حال تعذر الحمل الطبيعي، يمكن أن يقترح الطبيب المعالج للمريضة إحدى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب (الحقن المجهري بصفة خاصة).
 
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