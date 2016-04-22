طبيب اعشاب محمد
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علاج اعراض تكيس المبايض بالاعشاب – تكيسات المبايض
تكيس المبايض :
مرض تكيس المبايض يصيب المرأة في سن الانجاب بسبب خلل في الهورمونات ، حيث يحدث زيادة في هورمون الانسولين وهورمون الذكورة ، فتعجز البويضات عن الخروج من اماكنها ، فتتجمع السوائل في المبيض ، وتظهر الاكياس المليئة بالسوائل .
اعراض تكيس المبايض :
السمنة وزيادة الوزن وظهور مرض السكر .
حب الشباب .
الامساك المتكرر .
اوجاع اثناء التبول .
اضرابات في نسبة السكر وضغط الدم .
عدم انتظام مواعيد الدورة الشهربة او غيابها .
آلام اثناء الدورة اسفل الظهر وفي البطن .
ظهور البقع الداكنة في الرقبة وتحت الثديين وتحت الابطين .
ظهور شعر العانة في وقت مبكر .
ظهور زوائد جلدية تحت الثديين وتحت الابطين .
عدم انتظام التبويض او غيابه .
اوجاع اثناء الجماع .
زيادة في الكوليسترول والدهون الثلاثية .
زيادة نسبة هورمون الذكورة ( الاندروجين) .
تضخم المبايض او تكيسها .
خشونة في الصوت وتكتل العضلات .
التقيء والغثيان .
اسباب تكيس المبايض :
اسباب وراثية جينية .
السمنة وزيادة الوزن .
ضعف مناعة الجسم .
افراز الانسولين الزائد في الجسم ومقاومة الجسم له .
تناول ادوية الصرع .
البيئة الملوثة .
العادات الغذائية السيئة .
تناول ادوية منع الحمل .
الوقاية من الاصابة بتكيس المبايض :
ممارسة الرياضة واهمها المشي .
الاكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة .
الاكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة .
التقليل من تناول الالبان الدسمة والاجبان والدهون والتوابل والصويا .
تجنب الاطعمة المحفوظة والمصنة والمعلبة .
الاكثار من تناول الاسماك بانواعها .
تجنب ادوية منع الحمل .
علاج تكيس المبايض بالاعشاب :
الرياضة : التخلص من السمنة بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة .
الماء : الاكثار من شرب الماء .
التوتر : تجنب التوترات النفسية والانفعالات .
الغذاء : يفضل تجنب الدهون والاطعمة المسبكة والشيكولاتة والحليب كامل الدسم ، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة .
البردقوش : ينقع ملعقة صغيرة من البردقوش في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة .
ذنب الخيل : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات ذنب الخيل في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان صباحا ومساءا قبل الاكل كل يوم .
الليمون والكمون : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الكمون وشرائح ليمونة مقطعة في كأس ماء مغلي ويترك طوال الليل ثم يشرب في الصباح .
اكليل الجبل والقرفة : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون اكليل الجبل مع ملعقة صغيرة من مطحون القرفة في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان ثلاث مرات يوميا بعد التبريد والتصفية .
العسل : يخلط 50 جرام من كل من بودرة طلع النخل وغذاء الملكات في واحد كيلو من العسل ويتم تناول ملعقة كبيرة من المخلوط في كأس ماء فاترعلى الريق لشهرين .
الحلتيت : يتم بلع مقدار حبة الحمص من الحلتيت الابيض مع كأس من الحليب على الريق لمدة اسبوعين .
بذور الكتان : يتم تناول مجروش بذور الكتان مع الماء الدافيء .
رجل الاسد : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات رجل الاسد في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يصفى ويبرد ويشرب فنجان قبل الثلاث وجبات بساعة .
النعناع : يتم تناول مغلي النعناع يوميا لعلاج تكيس المبايض .
تكيس المبايض :
مرض تكيس المبايض يصيب المرأة في سن الانجاب بسبب خلل في الهورمونات ، حيث يحدث زيادة في هورمون الانسولين وهورمون الذكورة ، فتعجز البويضات عن الخروج من اماكنها ، فتتجمع السوائل في المبيض ، وتظهر الاكياس المليئة بالسوائل .
اعراض تكيس المبايض :
السمنة وزيادة الوزن وظهور مرض السكر .
حب الشباب .
الامساك المتكرر .
اوجاع اثناء التبول .
اضرابات في نسبة السكر وضغط الدم .
عدم انتظام مواعيد الدورة الشهربة او غيابها .
آلام اثناء الدورة اسفل الظهر وفي البطن .
ظهور البقع الداكنة في الرقبة وتحت الثديين وتحت الابطين .
ظهور شعر العانة في وقت مبكر .
ظهور زوائد جلدية تحت الثديين وتحت الابطين .
عدم انتظام التبويض او غيابه .
اوجاع اثناء الجماع .
زيادة في الكوليسترول والدهون الثلاثية .
زيادة نسبة هورمون الذكورة ( الاندروجين) .
تضخم المبايض او تكيسها .
خشونة في الصوت وتكتل العضلات .
التقيء والغثيان .
اسباب تكيس المبايض :
اسباب وراثية جينية .
السمنة وزيادة الوزن .
ضعف مناعة الجسم .
افراز الانسولين الزائد في الجسم ومقاومة الجسم له .
تناول ادوية الصرع .
البيئة الملوثة .
العادات الغذائية السيئة .
تناول ادوية منع الحمل .
الوقاية من الاصابة بتكيس المبايض :
ممارسة الرياضة واهمها المشي .
الاكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة .
الاكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة .
التقليل من تناول الالبان الدسمة والاجبان والدهون والتوابل والصويا .
تجنب الاطعمة المحفوظة والمصنة والمعلبة .
الاكثار من تناول الاسماك بانواعها .
تجنب ادوية منع الحمل .
علاج تكيس المبايض بالاعشاب :
الرياضة : التخلص من السمنة بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة .
الماء : الاكثار من شرب الماء .
التوتر : تجنب التوترات النفسية والانفعالات .
الغذاء : يفضل تجنب الدهون والاطعمة المسبكة والشيكولاتة والحليب كامل الدسم ، والاكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة .
البردقوش : ينقع ملعقة صغيرة من البردقوش في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة .
ذنب الخيل : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات ذنب الخيل في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان صباحا ومساءا قبل الاكل كل يوم .
الليمون والكمون : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الكمون وشرائح ليمونة مقطعة في كأس ماء مغلي ويترك طوال الليل ثم يشرب في الصباح .
اكليل الجبل والقرفة : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون اكليل الجبل مع ملعقة صغيرة من مطحون القرفة في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يشرب فنجان ثلاث مرات يوميا بعد التبريد والتصفية .
العسل : يخلط 50 جرام من كل من بودرة طلع النخل وغذاء الملكات في واحد كيلو من العسل ويتم تناول ملعقة كبيرة من المخلوط في كأس ماء فاترعلى الريق لشهرين .
الحلتيت : يتم بلع مقدار حبة الحمص من الحلتيت الابيض مع كأس من الحليب على الريق لمدة اسبوعين .
بذور الكتان : يتم تناول مجروش بذور الكتان مع الماء الدافيء .
رجل الاسد : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون نبات رجل الاسد في كأس ماء مغلي لربع ساعة ثم يصفى ويبرد ويشرب فنجان قبل الثلاث وجبات بساعة .
النعناع : يتم تناول مغلي النعناع يوميا لعلاج تكيس المبايض .