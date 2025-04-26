أوراق السدر الرطب : يُفضل استخدام عدد محدد مثل 7 أو 14 أو 21 ورقة يجب ان يكون السدر من مصدر موثوق ( متجر لبان برالزمان العماني يوفر اجود اتواع السدر الرطب او بدرة السدر ).

ماء : لتحضير الخليط.

زيت الزيتون : كمية تعادل فنجان قهوة.

مسمار مطحون : مقدار ملعقة واحدة.

ملح : مقدار ملعقة.

مره : مقدار ملعقة.

حبة سوداء : مقدار ملعقة.

ماء زمزم: يُعتبر الخيار الأفضل إذا توفّر.

اغسل أوراق السدر جيدًا. افرم الأوراق ثم اخلطها مع الماء وزيت الزيتون والمكونات الأخرى. يُفضل قراءة آيات من القرآن أثناء التحضير، مثل سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي.

تهدئة الأعصاب: تعمل المركبات الموجودة في السدر على تحسين التركيز والهدوء النفسي. توازن الطاقة: تُساعد في تحقيق توازن الطاقة داخل الجسم. تحسين النوم: تُساعد في تحسين نوعية النوم، وهو أمر مهم للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة.

تنظيف فروة الرأس : فعالة في تنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون الزائدة.

: فعالة في تنظيف فروة الرأس من القشرة والدهون الزائدة. تقوية الشعر : تُساعد على تقوية الشعر وزيادة لمعانه.

: تُساعد على تقوية الشعر وزيادة لمعانه. تخفيف الالتهابات : تُستخدم لعلاج التهابات الجلد.

: تُستخدم لعلاج التهابات الجلد. تخفيف آلام العضلات: تعمل على تهدئة الآلام والتورمات.

صبخة السدر تُعرف بوصفتها مشهورة بين الكثير من الناس لعلاج مشاكل متعددة.ورق سدر رطب وليس مجفف يؤخذ مقدار 7 ورقات او 21 ورقة او اي عدد ممكن ويخلط بالخلاط ثم يضاف لها ملعقتين من الحناء ويفضل ان تقرأ عليها الرقية الشرعية لتكون أكثر فاعلية في العلاج والاستعانه بالله والدعاء وتعتبر هذه الطريقة هى الافضل .يمكنك استخدام الخليط على فروة الرأس أو للجسم لتنظيفه وتطهيره. اتركه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسله بالماء.صبخة السدر تعالج العديد من الأمراض العضوية والروحية مثل العين والحسد، بسبب الرقية الشرعية المقرأة عليها. كما تُستخدم لعلاج مشاكل الجلد وتساعد في تنشيط الدورة الدموية.تستخدم العديد من الأمهات هذه الوصفة للأطفال، لما لها من أمان وفاعلية. إذا كان طفلك يعاني من مشاكل جلدية أو فروة رأس، السدر هو خيار ممتاز. يُفضل استخدام السدر الرطب، وإذا لم يتوفر، يمكن استخدام المطحون بعد نقعه في الماء.بالنسبة للنساء، تُعتبر هذه الوصفة علاجًا طبيعيًا ممتازًا، حيث يُقال إنها تساعد في تطهير الرحم وتخفيف الالتهابات. ولكن، من المهم استشارة طبيب قبل البدء.عند الحديث عن العلاج للعين، المقصود هنا هو الحسد وليس أمراض العيون. يُعتقد أن السدر لديه خصائص حماية ويمكن أن يُستخدم لعلاج الحسد بإذن الله.سمعت عن تجارب بعض الأمهات التي تقول إن هذه الوصفة تساعد في تهدئة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد. رغم أن الأبحاث في هذا المجال قليلة، لكن بعض الأمهات تشير إلى نتائج إيجابية.تُستخدم الوصفة أيضًا لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك فرط الحركة. أوراق السدر تحتوي على مركبات طبيعية تهدئ الأعصاب وتقليل النشاط الزائد.