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صبر أيـــــوب ..

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Malika Tlm, ‏12 ماي 2016.

  1. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ما هو صبر أيوب ؟

    أيوب عليه السلام :
    أتاه الله سبعة من البنين و مثلهم من البنات و إتاه الله المال و الأصحاب وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له و قدوة لغيره من الناس !

    فخسر تجارته و مات أولاده و ابتلاه الله بمرض شديد حتى اقعد و نفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه
    ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها و حاجة زوجها !

    واستمر ايوب في البلاء ثمانية عشر عام و هو صابر و لا يشتكي لأحد حتى زوجته .. و لما وصل بهم الحال الى ما وصل قالت له زوجته يوما لو دعوت الله ليفرج عنك
    فقال: كم لبثنا بالرخاء
    قالت: 80 سنة
    قال: اني استحي من الله لأني ما مكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي !

    فعندها يأست و غضبت و قالت الى متى هذا البلاء فغضب و أقسم أن يضربها 100 سوط إن شافاه الله كيف تعترضين على قضاء الله

    و بعد أيام ..
    خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه
    قصت بعض شعرها فباعت ظفيرتها لكي تأكل هي و زوجها و سألها من أين لكي هذا ولم تجبه

    و في اليوم التالي باعت ظفيرتها الأخرى و تعجب منها زوجها و ألح عليها



    فكشفت عن رأسها

    فنادى ربه نداء تأن له القلوب ..
    استحى من الله أن يطلبه الشفاء
    و أن يرفع عنه البلاء

    فقال كما جاء في القرآن الكريم :

    " ربي اني مسني الضر و انت أرحم الراحمين "

    فجاء الأمر من من بيده الأمر :
    " أركض برجلك هذا مغتسل
    بارد و شراب "

    فقام صحيحا و رجعت له صحته كما كانت
    فجاءت زوجته ولم تعرفه فقالت:
    هل رأيت المريض الذي كان هنا ؟
    فوالله ما رايت رجلا أشبه به إلا انت عندما كان صحيحا ؟
    فقال : أما عرفتني !
    فقالت من انت؟
    قال أنا ايوب !

    يقول ابن عباس : لم يكرمه الله هو فقط بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه اثناء هذا الابتلاء !

    فرجعها الله شابة و ولدت لإيوب عليه السلام ستة و عشرون ولد و بنت و يقال ستة وعشرون ولد من غير الإناث
    يقول سبحانه :

    " واتيناه أهله و مثلهم معهم"

    - كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب
    و أعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب .

    شي جميل يا ربّ سُبحآنك. يارب اعطينا قليلا من صبر ايوب.
     
    ميلينا, وحي القلم, جيهان جوجو و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 ماي 2016
    #1
  2. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..



    بارك الله فيك
     
    5 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏12 ماي 2016
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    السلام عليكم
    وفيك بارك الله حبيبتي
    اللهم ارزقنا صبر ايوب يارب
     
    4 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 ماي 2016
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    رد: صبر أيـــــوب ..

    بارك الله فيك
     
    3 معجبون بهذا.
    إلياس, ‏12 ماي 2016
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    وفيك بارك الرحمان
     
    4 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 ماي 2016
    #5
  6. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    اللهم أرزقنى صبر أيوب عليه السلام

    حببتي موضوع رائع نتعلم منه الصبر و الشكر لأن الشكر لغير للة مدلة
     
    3 معجبون بهذا.
    نعمات, ‏12 ماي 2016
    #6
  7. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    بارك الله فيكم اختنا وجزاكم الله كل خير
    " ربي اني مسني الضر و انت أرحم الراحمين "
     
    3 معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏12 ماي 2016
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    امين يارب وماجمل ان يصبر الانسان علي كل شئ
    ويكون جزاؤه الجنة
    شكرا لك حبيبتي
     
    1 معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 ماي 2016
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    اللهم أمين ربي إنشاء الله يرزقنا جميعا صبر أيوب عليه السلام

    وباه يرزقنا الله الصبر لزام الإيمان بالله إكونا قوي ويقين بالله والإخلاص له يكون عندنا الصبر يارب فرج همنا وكربنا وفتح علينا أبواب رحمتك وكن معنا في كل أحوالنا يارب ياكريم يا مجيب يا لطيف ألطف بنا يارحيم أرحمنا في الدنيا والأخرة
     
    2 معجبون بهذا.
    نعمات, ‏12 ماي 2016
    #9
  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: صبر أيـــــوب ..


    ولك بالمثل اخي
    ربي يجازيك
     
    2 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 ماي 2016
    #10
  11. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    اجمعين يا رب
     
    1 معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏12 ماي 2016
    #11
  12. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    رد: صبر أيـــــوب ..

    أمين يارب العالمين وشكر لك غاليتي علي الموضوع القيم ربي إزيلك من علمه
     
    1 معجب بهذا.
    نعمات, ‏12 ماي 2016
    #12
  13. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قصة أيوب عليه السلام تعلمنا المعنى الحقيقي لكلمة الصبر
    وتعلمنا مهما إشتدت بنا الآلام ومهما تغيّرت بنا الظروف ومهما كانت النتائج سيئة
    فلا يوجد شيء يُساعدنا على الإستمرار سوى الصبر
    فهذا الشعور الذي ينبع من داخلنا الذي يزيد من إصرارنا وقدرة التحمل لدينا لنكمل المسير
    توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب حقا من عليه توكلا
    وكن واثقا بالله واصـبر لحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا
    بارك الله فيك أختي على الموضوع القيم
    جعله الله في ميزان حسناتك إن شاء الله
    بوركت أختي مودتي
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    وحي القلم, ‏24 جانفي 2018 على 19:59
    #13
  14. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    الصبر صفة تجعل الانسان سعيد
    فيارب ارزقنا جميعا الصبر
    ربي يجازيك اخي
    نورت صفحتي
     
    وحي القلم معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏24 جانفي 2018 على 20:13
    #14
  15. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    قصة رائعة عن أيوب عليه السلام
    جزاك الله خيرا
     
    ميلينا, ‏24 جانفي 2018 على 20:35
    #15

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