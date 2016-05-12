صبر أيـــــوب ..

ما هو صبر أيوب ؟



أيوب عليه السلام :

أتاه الله سبعة من البنين و مثلهم من البنات و إتاه الله المال و الأصحاب وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له و قدوة لغيره من الناس !



فخسر تجارته و مات أولاده و ابتلاه الله بمرض شديد حتى اقعد و نفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه

ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها و حاجة زوجها !



واستمر ايوب في البلاء ثمانية عشر عام و هو صابر و لا يشتكي لأحد حتى زوجته .. و لما وصل بهم الحال الى ما وصل قالت له زوجته يوما لو دعوت الله ليفرج عنك

فقال: كم لبثنا بالرخاء

قالت: 80 سنة

قال: اني استحي من الله لأني ما مكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي !



فعندها يأست و غضبت و قالت الى متى هذا البلاء فغضب و أقسم أن يضربها 100 سوط إن شافاه الله كيف تعترضين على قضاء الله



و بعد أيام ..

خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه

قصت بعض شعرها فباعت ظفيرتها لكي تأكل هي و زوجها و سألها من أين لكي هذا ولم تجبه



و في اليوم التالي باعت ظفيرتها الأخرى و تعجب منها زوجها و ألح عليها







فكشفت عن رأسها



فنادى ربه نداء تأن له القلوب ..

استحى من الله أن يطلبه الشفاء

و أن يرفع عنه البلاء



فقال كما جاء في القرآن الكريم :



" ربي اني مسني الضر و انت أرحم الراحمين "



فجاء الأمر من من بيده الأمر :

" أركض برجلك هذا مغتسل

بارد و شراب "



فقام صحيحا و رجعت له صحته كما كانت

فجاءت زوجته ولم تعرفه فقالت:

هل رأيت المريض الذي كان هنا ؟

فوالله ما رايت رجلا أشبه به إلا انت عندما كان صحيحا ؟

فقال : أما عرفتني !

فقالت من انت؟

قال أنا ايوب !



يقول ابن عباس : لم يكرمه الله هو فقط بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه اثناء هذا الابتلاء !



فرجعها الله شابة و ولدت لإيوب عليه السلام ستة و عشرون ولد و بنت و يقال ستة وعشرون ولد من غير الإناث

يقول سبحانه :



" واتيناه أهله و مثلهم معهم"



- كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب

و أعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب .



شي جميل يا ربّ سُبحآنك. يارب اعطينا قليلا من صبر ايوب. ​