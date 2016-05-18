اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏18 ماي 2016.

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  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته

    [​IMG]
    وآش راكم يا لمهآبل جابلي ربي نبدلوا عنوان القسم و نرجعوه تمهبيل ناس اللمة خير
    وآش رايكم ؟؟ :d:d

    بما انو الناس الكل تحكي على المواكل و الزواج انا قلت تاني ندير طلة و نمد راي يا خوتي الحالة راهي زاية لهنا
    و انا غارقة في بحر القراية تحضيرا للباك ~~ المهم متنساوناش من دعواتكم حبابنا ~~

    يا سيدي قالك الاخت ماجدة راهي تمد التعويذات تاع الكادنات [​IMG] امالا المطلوب هو :
    تصويرة شاب و شابة و ماجدة راهي تدوزنلكم الحالة متخموش

    و خويا مالك راهو يعاير في معشر البنات شعارنا هو : لآ للمعايرة لسنا بايرات نحن فحلآت [​IMG]

    و الاخت اسماء { بنقابي افتخر } راهي تنشط في الفحلات باش يديروا الهمة و يرجعوا للكوزينة [​IMG]

    و الاخت سوسو بيشا قاتلكم راني باغية نزوج خطبوني [​IMG]

    و بما انو الهدرة كامل على الماكلة و الزواج اما قررت نديروا عرس جماعي في اللمة
    نزوجوا بنات و ولاد اللمة
    المهم لي يحب يزوج يدير دوموند و مع الطفلة لي راهي عجباتو من اللمة
    و لبنات الشاب لي راهو عاجبك ديري دوموند بلاك راكي تعجبيه و نلاقوكم في الحلال [​IMG]

    خويا مالك راهو حاب وحدة كل صبع بصنعة امالا بنات اللمة راهم قدامك و خير لي عجباتك
    و خويا حكيم راهو حاب يرجع اب يا سيدي شكون شادك راهم البنات على راسهم الهنا خير و اختار و ازوج و ادي لادار و غير الجآر { شباب اللمة اكيد } هههههههه

    متخموش احنا ندبروا كلشي مع شوية معاونة من ادارة اللمة
    العرس نديروه في اقسام الرياضة نشوفوا جمال كاشما يمدلنا ستاد
    و الماكلة نطلعوا لقسم الماكلة و الطبخ و الحلوى كلشي من تم متخموش و الخالة ام منير تتهلا في الحالة
    و نزيدوا نهبطوا لقسم البوح الحر نخيروا كاش كلمات شابين نزيدولهم شوية لحن من عند عمو قوقل و نشوفولنا كاش DJ من اللمة يزهي الحالة
    و العرايس راهعو كاين قسم تجهيز العرائس من تم ندبرولهم كلشي من لبسة و مشطة و تصديرة و جهاز .......
    و الشباب عندهم قسمهم الخاص يتفاهموا فيما بيناتهم على العرس و التكاليف
    و التصوار نروحوا عند سكون الفجر و دياموند راهم محترفين في التصوار متخموش الالبوم يجيكم جاهز

    و لكاشما نسيت فكروني راني نخمم بزاف الباك و زيد العرس بزاف عليا
    لي حب و لا بغا يتزوج يدير طلب زواج مع العضوة لي حابها [​IMG]
    و ايلا حب يكلف كاش اخت من اللمة تخيروا بنت الفاميليلا يدبر راسو

    لبنات علبالي بلي حشوميات شوفوا خالتي ام منير ولا كاش وحدة من لالات اللمة يتفاهمولكم مع السي السيد لي راهو في بالك [​IMG]

    و في الاخير ربي يهنيكم كامل و يرزقكم الذرية الصالحة
    و اعرضوني للعرس
    و بزيــــــــــــآن السعد عليكم مسبقا
    ايا زهونآ خلونا نفرحوا قبل رمضان

    [​IMG]

    اطلقوا العنان لتمهبيلكم [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏18 ماي 2016
    26 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    السلام عليكم
    هههههههههههههههه شوف المهبولة هادي
    اصلا حشمتيني ماقدرتش نرد :$ اصبري تروح الحشمة ونجاوب ههههه عسي ماكاين حتى يضيف يتوقب؟؟
    هكا نهدر براحتي وتروحلي الحشمة هههه
    يسمى نتي مدايرة هنا "اجونس تو عرس" هههه ولي متزوجات كيفاه يديرو؟؟ يطلقو رجالهم؟
    ولي مخطوبة تقبلولها تجي دير العرس هنا؟ بصح العريس من برا هههه
    وقالك الزواج في الصطاد ههههه يسمى باين جمهور كبير جاي ياك ماكانش العنف برك في الملاعب هههه
    ونقترح لي لسانهم طويل ويحبو يعلقو على العرس نلموهم في قسم واش راك تهدر ههه
    عجبتني غير الصور من عند سكون والاخت دياموند باين يخرجو الصور روعة ^^
    المهم وجهي حمار ماقدرتش نكمل اعذروني يزيد يشوفني خاتشيبي (كيما قالها مالك هههه) يولي يبطل ههه
    ندير دورة ونرجعلك نتوقب ونشارك
    لي عودة اسومة ^^
     
    14 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏18 ماي 2016
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    و عليكم السلام و رحمة الله
    يا ختي حبيت نخرج شوية من ضغط القراية كرهت حياتي
    و من هاد المضوع رح ندير كابتي على ظهري و نروح للشمبرة لخرى نقرا وععع :tongue02::tongue02:

    ههههههههه لا متحشميش ياك لا حرج في الدين حنونة
    يحقلك تخطبي لروحك متخميش ههههههههه
    لي متزوجا تبقى مزوجة ربي يهنيها تخي البلاصة للي مزالووو
    و لي مخطوبة اذا قبللها السي السيد تجي تدير العرس عادي جداا
    و قلتيلي العرش علاش في الصطاد و فواش تحبي نديروه ياو صطاد و ميكفيش غاشي اللمة راهم بزاف و زيد القرعاجين كاين خير ربي
    مزية كاين قسم وشراك تهدر و فرغ واش في قلبك باش يديروا الصقف هههه
    لي تروحلك الحشمة ارواحي قولي اسم الشاب لي يعجبك انا نديرلك لآفار مكاش مشكل
    مرحبا بيك نورتي
     
    10 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #3
  4. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    السلام عليكم مصيبتي
    ههههههههه واشوا هذا قتلتيني خرجتي خرجة صح من القصب
    اواااه باني الباك دالك عقلك خلاه خلاك تهترفي ههههه
    فضحتيني ودرتيلي اعلان بلي نمد التعويذات لوكان جات كاينة منها نبدا بروحي خخخخخخ
    راكي حاصرتيهم اسومة درك يعودوا كامل مبطلين مايحبوش يزوجوا ههههه
    والله صح مهبولة انت
    عجبني برك البونك تع لعروسة لي حطيتيه يهبل ههههه

    لي عودة لاحقا لحضور العرس خخخخخ
    ربي يحفظك
     
    13 معجبون بهذا.
    الزهرة الحمراء, ‏18 ماي 2016
    #4
  5. ~أمِيرَة الخَجل~

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    سلآم ختي
    ما ذكرتيش مكان العرس في أي ركن نديروه خخخخ
    أنا ديروني الكوافيرة نتاع اللمة نعرف نصفف الشعر ههخهه
    ربي يهنيكم كامل و زوآآآآج مبروك بنات و ولاد خخخ
     
    13 معجبون بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏18 ماي 2016
    #5
  6. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    انا راني حاب نتزوج ههه شوفولي كاش واحدا
    هههه

    ايا الكازوز ملعاندي بمزيان السعد
     
    11 معجبون بهذا.
    Msb security, ‏18 ماي 2016
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    ‏hakim story, ‏لؤلؤة قسنطينة, ‏الزهرة الحمراء, ‏شتيلا‏,sozy, ‏~أمِيرَة الخَجل~

    انا لقيت ربعة راهم هنا هههه ومع مولات التعاويذ خلاص فريتها نديهم الله غالب
    التعدد ياخاوتي وزيد راهو الموقع نتاع اللمة هو اللي فرضهم عليا
    المهم وجدو روااحكم ههه يخي هبال يخي من بعد نرجع
    نروح نوجد الكوستيم ونجي ...
     
    11 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏18 ماي 2016
    #7
  8. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ


    ههههههه يا خويا راك ديتهم كع
    عاون خوك

    خلينا كاش واحدا بزاف عليك
    واحد وياربي لا تلحق هههههه

    :s :p :up: :d
     
    9 معجبون بهذا.
    Msb security, ‏18 ماي 2016
    #8
  9. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    و عليكم السلام كشرودتي
    هههههههههه ايوه خرجة من البير علاش من القضب ياك هو لي يسقيه باش يكبر خهخخخ
    ههههههه ياه صح الباك هترفني قيووو على روحي منو
    ايه و علاش منديرلكش اعلان حبيت نديرلك الشهرة و تزيدي تشنفي :mad::mad:
    ايا ايا الزوووواج مجاني في لماتي شكون باغي يزوج يدير اعلان برك و الباقي علينا
    ههههههه كي تصيبي العريس نصدروك انتي و ياه فوقوا مكاش مشكل
    في الانتظار حنونة ​
     
    9 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #9
  10. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    و عليكم السلام اختي
    ياو العرس رانا نقولو في الصطاد يعني في اقسام الرياضة
    ايه و علاش لالا راهي تخصنا حلاقة اتحفيلنا العرايس برك مكاش مشكل
    برك باش تكوني علبالك المشيط باطل مكاش دراهم
    ربي يحفظك اختي نورتي
     
    9 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #10
  11. hakim story

    hakim story
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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    هيا امشي تلعب ولا نشريلك كاش كادنة نخليك سيليباير ها خلونا نطبقو السنة
    ياك بااطل راه عندك المنتدى مشارجي مالغري سلعة عيانة مي معليهش الباطل مليح لابغى عيان ههه
     
    5 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏18 ماي 2016
    #11
  12. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ


    هههههههه خير و اختار و ختك عاشقة الجنة { اسماء } تديرلك لآفآر
    ههههههههه ايا مليح لقينا الدعم من القازوز ربي يعانوك خويا
    كاشما تحب تزيد مكاش مشكل ​
     
    5 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #12
  13. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    ههههههههه راهم بزاف عليك خلي لخاوتك شوية
    راك متقدرش عليهم كامل يا حكيم وحدة تكفي خيرة وحدة و انا نفريهالك معاها
    رانا في الانتظار برك
    شوف حاجة شابة و اشري بزيادة معاك قلنا عرس جماعي باش يلبسو العرسان الباقيين
    ايا ازرب قول شكون العرلوس ولا رايحين يخلاصو ههههه
     
    4 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #13
  14. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    هههههههههه ياه يا وحد القشار حتى البنات و حسدتهم
    شوف حكيم راك تحكي اكثر من عمرك السلعة عيانة
    كي شعل انتوما الزين و العقل لي قتلكم
    انانيش مقلشين لوكان والديكم ميمدولكمش الدراهم متشروش حبة حلوة نيهاها ههههههههه
    زعاقة برك متتخلعش
    بفففففففففف
     
    4 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #14
  15. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    هههههههه اختي العرس مانديروش في اللمة قاع :p
    نرفدو حوايجنا ونروحو لكاش قاعة فخمة :thumb_up02:
    رانا اطورنا الستاد شوية علينا :-r
    شوفي كاش واحد يكريلنا قاعة افراح :bravo01:
     
    5 معجبون بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏18 ماي 2016
    #15
  16. hakim story

    hakim story
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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ


    مهاني كيما تقول وحدة
    نو نو خيتو عيب يعني واحد كيما انا بوقوص وعقلية ومرفه يعني 5,490 مشاركة جاتك قليلة
    وديجا هوما ضركا يزعفو باسكو لوكان نخير وحدة يديرو عليا انقلاب راهم هوما راضيين
    خصوني زوج شهوود خويا مالك وخويا محمد يفروها ولا مكانش نشوف الشاف فتحي
     
    5 معجبون بهذا.
    hakim story, ‏18 ماي 2016
    #16
  17. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

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    الله يبارك الناس كامل باغية تزوج
    حتى الضياف و راهم يشوفوا في السعلة هههههههههههه
     
    3 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #17
  18. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏18 ماي 2016
    #18
  19. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    اهاهاااا دارت كادنات ابابا ههههههه
    الحالة ماراهيش مليحة ياحكيم
    ياسيدي ادي 3 وخليلي واحدا برك حمبوك ان خوك
     
    5 معجبون بهذا.
    Msb security, ‏18 ماي 2016
    #19
  20. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

    الله الله ولاد نايل كامل و يتعاب فيهم
    لا خويا الله يبارك مقلنا والوووووووو
    اما كبر الدار و حط المصروف احنا نتكلفوا بوحدة برك و الباقي عليك راك تقول انا مرفه اما حك يديك تشوف
     
    4 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 ماي 2016
    #20
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