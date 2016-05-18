اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

السلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته وآش راكم يا لمهآبل جابلي ربي نبدلوا عنوان القسم و نرجعوه تمهبيل ناس اللمة خير وآش رايكم ؟؟ :d:d بما انو الناس الكل تحكي على المواكل و الزواج انا قلت تاني ندير طلة و نمد راي يا خوتي الحالة راهي زاية لهنا و انا غارقة في بحر القراية تحضيرا للباك ~~ المهم متنساوناش من دعواتكم حبابنا ~~ يا سيدي قالك الاخت ماجدة راهي تمد التعويذات تاع الكادنات امالا المطلوب هو : تصويرة شاب و شابة و ماجدة راهي تدوزنلكم الحالة متخموش و خويا مالك راهو يعاير في معشر البنات شعارنا هو : لآ للمعايرة لسنا بايرات نحن فحلآت و الاخت اسماء { بنقابي افتخر } راهي تنشط في الفحلات باش يديروا الهمة و يرجعوا للكوزينة و الاخت سوسو بيشا قاتلكم راني باغية نزوج خطبوني و بما انو الهدرة كامل على الماكلة و الزواج اما قررت نديروا عرس جماعي في اللمة نزوجوا بنات و ولاد اللمة المهم لي يحب يزوج يدير دوموند و مع الطفلة لي راهي عجباتو من اللمة و لبنات الشاب لي راهو عاجبك ديري دوموند بلاك راكي تعجبيه و نلاقوكم في الحلال خويا مالك راهو حاب وحدة كل صبع بصنعة امالا بنات اللمة راهم قدامك و خير لي عجباتك و خويا حكيم راهو حاب يرجع اب يا سيدي شكون شادك راهم البنات على راسهم الهنا خير و اختار و ازوج و ادي لادار و غير الجآر { شباب اللمة اكيد } هههههههه متخموش احنا ندبروا كلشي مع شوية معاونة من ادارة اللمة العرس نديروه في اقسام الرياضة نشوفوا جمال كاشما يمدلنا ستاد و الماكلة نطلعوا لقسم الماكلة و الطبخ و الحلوى كلشي من تم متخموش و الخالة ام منير تتهلا في الحالة و نزيدوا نهبطوا لقسم البوح الحر نخيروا كاش كلمات شابين نزيدولهم شوية لحن من عند عمو قوقل و نشوفولنا كاش DJ من اللمة يزهي الحالة و العرايس راهعو كاين قسم تجهيز العرائس من تم ندبرولهم كلشي من لبسة و مشطة و تصديرة و جهاز ....... و الشباب عندهم قسمهم الخاص يتفاهموا فيما بيناتهم على العرس و التكاليف و التصوار نروحوا عند سكون الفجر و دياموند راهم محترفين في التصوار متخموش الالبوم يجيكم جاهز و لكاشما نسيت فكروني راني نخمم بزاف الباك و زيد العرس بزاف عليا لي حب و لا بغا يتزوج يدير طلب زواج مع العضوة لي حابها و ايلا حب يكلف كاش اخت من اللمة تخيروا بنت الفاميليلا يدبر راسو لبنات علبالي بلي حشوميات شوفوا خالتي ام منير ولا كاش وحدة من لالات اللمة يتفاهمولكم مع السي السيد لي راهو في بالك و في الاخير ربي يهنيكم كامل و يرزقكم الذرية الصالحة و اعرضوني للعرس و بزيــــــــــــآن السعد عليكم مسبقا ايا زهونآ خلونا نفرحوا قبل رمضان اطلقوا العنان لتمهبيلكم