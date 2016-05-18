اجْــــــروآ ~~ عدْنآ عرس جمَــآعي في اللمةَ

إقتباس لمشاركة لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم

هههههههههههههههه شوف المهبولة هادي

اصلا حشمتيني ماقدرتش نرد :$ اصبري تروح الحشمة ونجاوب ههههه عسي ماكاين حتى يضيف يتوقب؟؟

هكا نهدر براحتي وتروحلي الحشمة هههه

يسمى نتي مدايرة هنا "اجونس تو عرس" هههه ولي متزوجات كيفاه يديرو؟؟ يطلقو رجالهم؟

ولي مخطوبة تقبلولها تجي دير العرس هنا؟ بصح العريس من برا هههه

وقالك الزواج في الصطاد ههههه يسمى باين جمهور كبير جاي ياك ماكانش العنف برك في الملاعب هههه

ونقترح لي لسانهم طويل ويحبو يعلقو على العرس نلموهم في قسم واش راك تهدر ههه

عجبتني غير الصور من عند سكون والاخت دياموند باين يخرجو الصور روعة ^^

المهم وجهي حمار ماقدرتش نكمل اعذروني يزيد يشوفني خاتشيبي (كيما قالها مالك هههه) يولي يبطل ههه

ندير دورة ونرجعلك نتوقب ونشارك

لي عودة اسومة ^^

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و عليكم السلام و رحمة الله

يا ختي حبيت نخرج شوية من ضغط القراية كرهت حياتي

و من هاد المضوع رح ندير كابتي على ظهري و نروح للشمبرة لخرى نقرا وععع :tongue02::tongue02:



ههههههههه لا متحشميش ياك لا حرج في الدين حنونة

يحقلك تخطبي لروحك متخميش ههههههههه

لي متزوجا تبقى مزوجة ربي يهنيها تخي البلاصة للي مزالووو

و لي مخطوبة اذا قبللها السي السيد تجي تدير العرس عادي جداا

و قلتيلي العرش علاش في الصطاد و فواش تحبي نديروه ياو صطاد و ميكفيش غاشي اللمة راهم بزاف و زيد القرعاجين كاين خير ربي

مزية كاين قسم وشراك تهدر و فرغ واش في قلبك باش يديروا الصقف هههه

لي تروحلك الحشمة ارواحي قولي اسم الشاب لي يعجبك انا نديرلك لآفار مكاش مشكل

مرحبا بيك نورتي ​