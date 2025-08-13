أعراس اليوم .. حداثة أم تكليف

ذات الشيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشراكووووم أهل اللمة إن شاء الله تكونوا كامل بخير من الشمال الى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب
المهم .. حبيتكم كامل تتلمو هنا نتناقشو في وحد الأمر ..
وهو أعراس هذا الوقت ..
ايييه لعراس ما بقاتش كيف زمان هذيك الأعراس الشابة نديرو ڨيطون وسيتيرنة قدام الباب ونتلمو بالأيام اذا كان العرس الخميس نجو بالاحد علاه منعرف ونجيبو بيدون ندربكو بيه برعاية " فرشي لعجوزتك وقوليلها لالا وماهيش لالة " وڨع فرحانين وهانيين
وخيرة ما لقاتش ولدها وسعدية راجلها يعيطلها كل دقيقة وش راكي ديري وبختة راحلها خاتمها تع الذهب نحاتو كي راحت تتوضا وعمة العروس داوست مع خالتها ورفدت ولادها وزعفت وقالتلهم والله ما نحضر عرس ما نحط باروك
و الحلوى برعاية مقروط وقريوش ونوع تع صابلي ، البساطة في كل شي واهم شيء الناس تشبع وتفرح الزهو ولومبيونص وزواج يكون متين ...
بصح هذ الوقت راني حايرة فالحالة كيفاش تبدلت ولا انا لي راني روطار من 2012 ما حضرتش عرس ..
شفت مؤخرا الأعراس تع العائلة ولا بعض المؤثرين في مواقع التواصل حليت فمي..
شكليااااات كبيرة ، سبعمية نوع تع قاطو فالشوفة برك قادر قع ما يتزوجوش وزيد ليصالي هذا برغر هذي كوكا هذا سوفلي هذي بيتزا ، زيد السفة من جيهة
والعرس ما نهدروش ، عشرات التصديرات وحدة تكريها ولخرين تخليهم دين لباباها يخلص عليها حتى ولازم لافامي تع العروس قع يتصدرو كيما هي وش تلبس يلبسو ..
الناس معروضة فالصالة والاطفال ممنوعين
انا تبانلي الناس ولات تتعاند برك .. بنت عمي دارت زوج تصديرات انا ندير خمسة وبنت خالتي لبست قفطان تع زوج ملاين انا نلبس واحد تع ربعة ويبقاو متعاسين انا وش درت نتي وش درتي ويكلفو في أنفسهم ..
وحتى انهم صعبو الزواج على الشباب ، عادو ما يقدروش هذي مهيبة العبد الصغير وهذي مهيبة العيد الكبير ويناير ووو ..
كاين أمور ماهيش من عاداتنا كجزائريين أصلا ..
وزيد رانا نشوفو كيفاش زادو حالات الطلاق في الجزائر بسبب انو عوض المرأة او الرجل يثقفوا أنفسهم كيف يبنوا اسرتهم الجديدة تلقاهم لاتيين بالتفاهات والشكليات ..
مكانش كيما البساطة في كل شيء واهم شيء الهناء وراحة البال
ونتوما وش تشوفو ؟؟؟
هل الاعراس تع بكري خير ولا تع ضرك ؟
وهل المبالغة في العرس حداثة أم تكليف وتبذير فقط
نتمنى تنورونا بمشاركتتكم الطيبة
دمتم
