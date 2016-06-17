تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضانالمقادير:نصف لتر حليب2 صفار بيض2مغارف نشاء2ملاعق سكر25حبة كابريسالتحضيرنضع جميع المقادير فوق النار مع الخلط حتى تعقد كيما الفلان او الكريم ديسار ننزعها ونفرغها في كؤوس التقديم ونحطها تبرد ونحضر الكريم شونتي100 غ كريم شونتي غبرة وعلبة ياؤورت ليمون نطلعهم بالباتور ولما تبرد التحلية شوية نزينها بلاكي تحطي عليها وهي سخونة تدوب الشونتيلتحضير الكرميل (صوص) نضع كأس سكر فوق النار حتى يذوب ويبدا يتغير لون الى بني نضيف فنجال ماء ونخلط ونتركه يتماسك جيدا يصبح كراميلوخليها تعقد شوية وديريها من فوق يعني زيني بيهاان شاء تعجبكم وتجربوها لانو طعمها رائع جدا