تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

A

azersara

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
24 جانفي 2016
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#1
تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان
المقادير:
نصف لتر حليب
2 صفار بيض
2مغارف نشاء
2ملاعق سكر
25حبة كابريس

التحضير
نضع جميع المقادير فوق النار مع الخلط حتى تعقد كيما الفلان او الكريم ديسار ننزعها ونفرغها في كؤوس التقديم ونحطها تبرد ونحضر الكريم شونتي
100 غ كريم شونتي غبرة وعلبة ياؤورت ليمون نطلعهم بالباتور ولما تبرد التحلية شوية نزينها بلاكي تحطي عليها وهي سخونة تدوب الشونتي
لتحضير الكرميل (صوص) نضع كأس سكر فوق النار حتى يذوب ويبدا يتغير لون الى بني نضيف فنجال ماء ونخلط ونتركه يتماسك جيدا يصبح كراميل
وخليها تعقد شوية وديريها من فوق يعني زيني بيها

ان شاء تعجبكم وتجربوها لانو طعمها رائع جدا
 
أ

~أمِيرَة الخَجل~

:: عضوية محظورة ::
#4
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#4
~أمِيرَة الخَجل~، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

تحلية تبانلي لذيذة وشهية سخفتيني
شكرا لك وصح فطورك
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#5
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محل الإقامة
Nëvêr Lànd
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أنثى
#5
رد: تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

بارك الله فيك أختي وصفة مميزة . . ربي يجازيك
 
A

azersara

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
24 جانفي 2016
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201
الإعجابات
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13
#8
رد: تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

قال مشتاقة الى الله:
روووووووووعة سهلة
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قال ~أمِيرَة الخَجل~:
تحلية تبانلي لذيذة وشهية سخفتيني
شكرا لك وصح فطورك
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قال *فاطمة الزهرة*:
تحلية هاااااااايلة يعطيك الصحة​
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يسعدني ردكم وتعطيركم صفحتي
merciiiiiiii100
صح رمضانكم
 
taleb2011

taleb2011

:: عضو مُتميز ::
#9
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المشاركات
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محل الإقامة
München Germany
#9
رد: تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان

[FONT=&quot]بارك الله فيكم[/FONT]
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
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ذكر
#11
طريقة ساهلة راح نجربها

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