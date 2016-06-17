تحلية بالكابريس رائعة لسهرة رمضان
المقادير:
نصف لتر حليب
2 صفار بيض
2مغارف نشاء
2ملاعق سكر
25حبة كابريس
التحضير
نضع جميع المقادير فوق النار مع الخلط حتى تعقد كيما الفلان او الكريم ديسار ننزعها ونفرغها في كؤوس التقديم ونحطها تبرد ونحضر الكريم شونتي
100 غ كريم شونتي غبرة وعلبة ياؤورت ليمون نطلعهم بالباتور ولما تبرد التحلية شوية نزينها بلاكي تحطي عليها وهي سخونة تدوب الشونتي
لتحضير الكرميل (صوص) نضع كأس سكر فوق النار حتى يذوب ويبدا يتغير لون الى بني نضيف فنجال ماء ونخلط ونتركه يتماسك جيدا يصبح كراميل
وخليها تعقد شوية وديريها من فوق يعني زيني بيها
ان شاء تعجبكم وتجربوها لانو طعمها رائع جدا
المقادير:
نصف لتر حليب
2 صفار بيض
2مغارف نشاء
2ملاعق سكر
25حبة كابريس
التحضير
نضع جميع المقادير فوق النار مع الخلط حتى تعقد كيما الفلان او الكريم ديسار ننزعها ونفرغها في كؤوس التقديم ونحطها تبرد ونحضر الكريم شونتي
100 غ كريم شونتي غبرة وعلبة ياؤورت ليمون نطلعهم بالباتور ولما تبرد التحلية شوية نزينها بلاكي تحطي عليها وهي سخونة تدوب الشونتي
لتحضير الكرميل (صوص) نضع كأس سكر فوق النار حتى يذوب ويبدا يتغير لون الى بني نضيف فنجال ماء ونخلط ونتركه يتماسك جيدا يصبح كراميل
وخليها تعقد شوية وديريها من فوق يعني زيني بيها
ان شاء تعجبكم وتجربوها لانو طعمها رائع جدا