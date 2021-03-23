تحليات روعة

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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تحلية القهوة بالجوز
المقادير:شكولاطة محشية بالبندق
البسكويت:
· 04 حبات بيض
· 125 غ سكر
· 125 غ فرينة
شراب السكر:
· 250 مل قهوة سائلة من نوع “cafesta”
· 125 غ سكر
الحشو :
· 02 حبات بيض
· 100 غ سكر
· 25 غ قشدة
· 120 غ جوز مدشش
الشانتيي:
· 200 غ بودرة الشانتيي
· 180 غ قهوة سائلة باردة من نوع “cafesta”
· حبات قهوة للتزيين
طريقة التحضير:
في وعاء نخفق البيض جيدا ونضيف السكر ونخلط، ثم نضيف الفرينة ونخلط حتى نتحصل على بسكويت، ثم نأخذ صينية فرن مفروشة بورق الطهي ونسكب البسكويت في الصينية وندخله الفرن يطهى على درجة 180°.
في وعاء نخفق 02 حبات بيض ونضيف السكر والقشدة والجوز المدشش ونخلط، ثم نفرغ الخليط في قوالب مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة وندخلها الفرن على درجة 180° حتى تطهى ثم نخرجها من الفرن وننزعها من القوالب ونتركها على جنب.
نأخذ البسكويت نقطعه على شكل دوائر (الشكل حسب الرغبة) ونشربه بشراب السكر ( نضع السكر في قدر ونضيف له القهوة السائلة ونتركه على نار هادئة حتى نتحصل على شراب) ثم نضع فوقه حشوة الجوز ونزين بالشانتيي باستعمال كيس حلواني ( الشانتيي: نخفق الشانتيي مع القهوة السائلة الباردة) ثم نزين بحبات القهوة (أنظري الصورة).
البسكويت:
· 04 حبات بيض
· 125 غ سكر
· 125 غ فرينة
شراب السكر:
· 250 مل قهوة سائلة من نوع “cafesta”
· 125 غ سكر
الحشو :
· 02 حبات بيض
· 100 غ سكر
· 25 غ قشدة
· 120 غ جوز مدشش
الشانتيي:
· 200 غ بودرة الشانتيي
· 180 غ قهوة سائلة باردة من نوع “cafesta”
· حبات قهوة للتزيين
طريقة التحضير:
في وعاء نخفق البيض جيدا ونضيف السكر ونخلط، ثم نضيف الفرينة ونخلط حتى نتحصل على بسكويت، ثم نأخذ صينية فرن مفروشة بورق الطهي ونسكب البسكويت في الصينية وندخله الفرن يطهى على درجة 180°.
في وعاء نخفق 02 حبات بيض ونضيف السكر والقشدة والجوز المدشش ونخلط، ثم نفرغ الخليط في قوالب مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفرينة وندخلها الفرن على درجة 180° حتى تطهى ثم نخرجها من الفرن وننزعها من القوالب ونتركها على جنب.
نأخذ البسكويت نقطعه على شكل دوائر (الشكل حسب الرغبة) ونشربه بشراب السكر ( نضع السكر في قدر ونضيف له القهوة السائلة ونتركه على نار هادئة حتى نتحصل على شراب) ثم نضع فوقه حشوة الجوز ونزين بالشانتيي باستعمال كيس حلواني ( الشانتيي: نخفق الشانتيي مع القهوة السائلة الباردة) ثم نزين بحبات القهوة (أنظري الصورة).
المقادير:قوالب حلوى القهوة والفول السوداني
· 200 غ شكولاطة الطلي
الحشو:
· 100 غ شكولاطة
· 25 غ قشدة سائلة
· 25 غ بندق محمص ومدشش
· 50 غ بسكويت مرحي
· 10 مل قهوة سائلة مركزة من نوع “cafesta”
طريقة التحضير:
في قدر نسخن القشدة ثم نضيف لها 100 غ شكولاطة، عندما تذونب ننزعها من النار ونضيف لها البندق المدشش والبسكويت المطحون ونتركها على جنب، في حمام مائي نذوب طلاء الشكولاطة ثم نأخذ قوالب السيليكون الخاصة بالشكولاطة ونقوم بدهنها بالشكولاطة ونضعها في الثلاجة كي تبرد وتتماسك، ثم نخرجها ونعيد نفس العملية، نطليها بطلاء الشكولاطة ثم نعيدها الى الثلاجة، عندما تبرد وتتماسك نخرجها ونضع في وسطها الحشو ثم نطلي وجه الحشو ونعيدها للثلاجة، عندما تبرد تصبح جاهزة للتقديم.
· 200 غ شكولاطة الطلي
الحشو:
· 100 غ شكولاطة
· 25 غ قشدة سائلة
· 25 غ بندق محمص ومدشش
· 50 غ بسكويت مرحي
· 10 مل قهوة سائلة مركزة من نوع “cafesta”
طريقة التحضير:
في قدر نسخن القشدة ثم نضيف لها 100 غ شكولاطة، عندما تذونب ننزعها من النار ونضيف لها البندق المدشش والبسكويت المطحون ونتركها على جنب، في حمام مائي نذوب طلاء الشكولاطة ثم نأخذ قوالب السيليكون الخاصة بالشكولاطة ونقوم بدهنها بالشكولاطة ونضعها في الثلاجة كي تبرد وتتماسك، ثم نخرجها ونعيد نفس العملية، نطليها بطلاء الشكولاطة ثم نعيدها الى الثلاجة، عندما تبرد وتتماسك نخرجها ونضع في وسطها الحشو ثم نطلي وجه الحشو ونعيدها للثلاجة، عندما تبرد تصبح جاهزة للتقديم.
المقادير:
العجينة:
· 01 حبة بيض
· 250 غ فرينة
· 125 غ زبدة طرية
· 80 غ سكر
كريمة الفول السوداني:
· 20 مل قشدة
· 05 مل قهوة سائلة من نوع “cafesta”
· 02 حبات بيض
· 125 غ سكر
· 100 غ فول سوداني مدشش
· حبات فول سوداني للتزيين
· ناباج
طريقة التحضير:
في وعاء نضع الزبدة الطرية ونضيف لها السكر ونخلط، ثم نضيف حبة البيض ونخلط، ثم نضيف الفرينة ونخلط جيدا حتى نتحصل على عجينة متجانسة، نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
في وعاء نخفق 2 حبات بيض ونضيف لها السكر والقهوة السائلة والقشدة ونخلط، ثم نضيف الفول السوداني المدشش ونخلط حتى نتحصل على كريمة الفول السوداني، عندما ترتاح العجينة نبسطها فوق سطح مرشوش بالفرينة ونضعها في القوالب ثم نسكب داخلها كريمة الفول السوداني ونزين بحبات الفول السوداني ثم ندخلها الفرن على درجة 180°، عندما تطهى نتركها تبرد قليلا ثم ندهنها بالناباج (أنظري الصورة).
العجينة:
· 01 حبة بيض
· 250 غ فرينة
· 125 غ زبدة طرية
· 80 غ سكر
كريمة الفول السوداني:
· 20 مل قشدة
· 05 مل قهوة سائلة من نوع “cafesta”
· 02 حبات بيض
· 125 غ سكر
· 100 غ فول سوداني مدشش
· حبات فول سوداني للتزيين
· ناباج
طريقة التحضير:
في وعاء نضع الزبدة الطرية ونضيف لها السكر ونخلط، ثم نضيف حبة البيض ونخلط، ثم نضيف الفرينة ونخلط جيدا حتى نتحصل على عجينة متجانسة، نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
في وعاء نخفق 2 حبات بيض ونضيف لها السكر والقهوة السائلة والقشدة ونخلط، ثم نضيف الفول السوداني المدشش ونخلط حتى نتحصل على كريمة الفول السوداني، عندما ترتاح العجينة نبسطها فوق سطح مرشوش بالفرينة ونضعها في القوالب ثم نسكب داخلها كريمة الفول السوداني ونزين بحبات الفول السوداني ثم ندخلها الفرن على درجة 180°، عندما تطهى نتركها تبرد قليلا ثم ندهنها بالناباج (أنظري الصورة).