مشاركتي رقم 1 في مهرجان البرتقال : كيكة رائعة بالبرتقال

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جئت اليكم و بيدي هذه الكيكة اقل شيئ اقول لكم انها اكثر من رائعة

اليكم المقادير و طريقة التحضير بالتفصيل

بسم الله

لتحضير الطبقة الاولى اللي هي كيكة نحتاج

  • 2 بيض
  • 3 م ك سكر
  • 4 م ك زيت
  • 6 م ك عصير برتقال
  • 6 م ك فرينة
  • كيس خميرة حلوى
  • مبشور برتقال + فانيليا
  • رشة ملح
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نخلط جيدا بالخلاط الكهربائي البض + السكر + رشة ملح حتى يتضاعف و يبياض الخليط

+ الزيت و عصير البرتقال + مبشور البرتقال و الفانيليا

نغربل الفرينة و كيس خميرة الحلوى و نخلطهم بالفووي

نصب الخليط في مول يكون من لي يتنحاو الجوانب من الافضل **تع التشيز كايك** نكون دهنتو مليح بالمارغرين و غبرتو بالفرينة

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ندخلوه يطيب و كل فرن كيفاش يطيب

و انا نكون حطيت كاس و نصف عصير برتقال + 3 م ك سكر و نحطوه على النار 10 دقائق نطفو و نخلوه يبرد تماما هذا باش نشربو الكيكة

نحضر الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن كريمة
لتحضير ه الكريمة نحتاج

  • 1/2 ل حليب
  • 3 الى 5 م ك سكر
  • 3 م ك نشاء او مايزينة
  • 2 صفار بيض
  • مبشور برتقال + فانيليا
  • م ك مارغرين فالاخير
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نحط الحليب في كاسرونة و نحطوه يسخن

في اناء نحط صفار البيض +السكر و نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر + مبشور برتقال + فانيليا + النشاء و نخلط مليح للحصول على كريمة

نزيدلها الحليب و نخلط بسرعة لتمتزج المكونات و نرجع الخليط في كاسرونة و نحطوه على النار مع التحريك المستمر حتى تعقد

نزيدلها م ك مرغرين و نحرك مليح

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كي تطيب الكيكة و تبرد نثقبها بعود الشواء كامل

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و نشربها بالسيرو لي وجدتو من قبل و يكون بارد

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نحرك الكريمة مليح و نحطها فوق الكيكة

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و نسويها مليح كطبقة ثانية

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ندخلها للثلاجة تشد روحها

و نحضر الطبقة الثالثة التي تتكون من

  • 1/4 ل عصير برتقال
  • علبة فلان فاني **50 غ**
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نخلط الفلان و عصير البرتقال و نحطهم على النار مع التحريك

نخليه يهدا شوية و نصبوه فوق الطبقة الثانية و نسويوه مليح

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و التزيين يكون حسب الرغبة

انا زينت بخطوط الشوكولاطة

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و خططت قطع الكيكة و فوق كل قطعة حطيت وردة من الشانتيي و شريحة صغيرة من البرتقال

و لازم ندخلوها للثلاجة ليلة كاملة باش تشد روحها مليح
اليكم الصور

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و هذا من الجانب
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اتمنى ان تنال اعجابكم و اتمنى ان تجربوها

تحياتي للجميع

 
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اميرة المدائن

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله يبارك يعطيك الصحة
خرجتلك رووعة وراهي تشهي
درك ان شاء الله نسييها
مشكورة على الوصفة
بارك الله فيك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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191
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله يبارك يعطيك الصحة
خرجتلك رووعة وراهي تشهي
درك ان شاء الله نسييها
مشكورة على الوصفة
بارك الله فيك
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و عليكم السلام
الله يسلمك تعيشي
ان شاء الله تجربيها و تجيك مليحة
دمتي في امان الله​
 
*amani*

*amani*

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العمر
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وعليكم السلام
ماشاء الله كيكة تشهي فعلا 😍
والنتيجة خرجتلك تحفة تبارك الله
يعطيك الصحة عزيزتي وبصحتكم
بالتوفيق 🥰
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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191
قال *amani*:
وعليكم السلام
ماشاء الله كيكة تشهي فعلا 😍
والنتيجة خرجتلك تحفة تبارك الله
يعطيك الصحة عزيزتي وبصحتكم
بالتوفيق 🥰
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الله يسلمك
نورتي موضوعي بردك
ان شاء الله تجربيها و تجيك مليحة
تحياتي لكي​
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تسلم ايدك والله كيكةوعليها لكلام
بصحتكم وبااااارك الله فيك
وبالتوفيق
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
191
قال ملكة زوجي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تسلم ايدك والله كيكةوعليها لكلام
بصحتكم وبااااارك الله فيك
وبالتوفيق
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الله يسلمك حبيبتي
نورتي موضوعي بردك الجميل
تحياتي لكي​
 
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