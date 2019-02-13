مشاركتي رقم 1 في مهرجان البرتقال : كيكة رائعة بالبرتقال

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جئت اليكم و بيدي هذه الكيكة اقل شيئ اقول لكم انها اكثر من رائعة
اليكم المقادير و طريقة التحضير بالتفصيل
بسم الله
لتحضير الطبقة الاولى اللي هي كيكة نحتاج
جئت اليكم و بيدي هذه الكيكة اقل شيئ اقول لكم انها اكثر من رائعة
اليكم المقادير و طريقة التحضير بالتفصيل
بسم الله
لتحضير الطبقة الاولى اللي هي كيكة نحتاج
- 2 بيض
- 3 م ك سكر
- 4 م ك زيت
- 6 م ك عصير برتقال
- 6 م ك فرينة
- كيس خميرة حلوى
- مبشور برتقال + فانيليا
- رشة ملح
نخلط جيدا بالخلاط الكهربائي البض + السكر + رشة ملح حتى يتضاعف و يبياض الخليط
+ الزيت و عصير البرتقال + مبشور البرتقال و الفانيليا
نغربل الفرينة و كيس خميرة الحلوى و نخلطهم بالفووي
نصب الخليط في مول يكون من لي يتنحاو الجوانب من الافضل **تع التشيز كايك** نكون دهنتو مليح بالمارغرين و غبرتو بالفرينة
ندخلوه يطيب و كل فرن كيفاش يطيب
و انا نكون حطيت كاس و نصف عصير برتقال + 3 م ك سكر و نحطوه على النار 10 دقائق نطفو و نخلوه يبرد تماما هذا باش نشربو الكيكة
نحضر الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن كريمة
لتحضير ه الكريمة نحتاج
- 1/2 ل حليب
- 3 الى 5 م ك سكر
- 3 م ك نشاء او مايزينة
- 2 صفار بيض
- مبشور برتقال + فانيليا
- م ك مارغرين فالاخير
نحط الحليب في كاسرونة و نحطوه يسخن
في اناء نحط صفار البيض +السكر و نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر + مبشور برتقال + فانيليا + النشاء و نخلط مليح للحصول على كريمة
نزيدلها الحليب و نخلط بسرعة لتمتزج المكونات و نرجع الخليط في كاسرونة و نحطوه على النار مع التحريك المستمر حتى تعقد
نزيدلها م ك مرغرين و نحرك مليح
كي تطيب الكيكة و تبرد نثقبها بعود الشواء كامل
و نشربها بالسيرو لي وجدتو من قبل و يكون بارد
نحرك الكريمة مليح و نحطها فوق الكيكة
و نسويها مليح كطبقة ثانية
ندخلها للثلاجة تشد روحها
و نحضر الطبقة الثالثة التي تتكون من
- 1/4 ل عصير برتقال
- علبة فلان فاني **50 غ**
نخلط الفلان و عصير البرتقال و نحطهم على النار مع التحريك
نخليه يهدا شوية و نصبوه فوق الطبقة الثانية و نسويوه مليح
و التزيين يكون حسب الرغبة
انا زينت بخطوط الشوكولاطة
و خططت قطع الكيكة و فوق كل قطعة حطيت وردة من الشانتيي و شريحة صغيرة من البرتقال
و لازم ندخلوها للثلاجة ليلة كاملة باش تشد روحها مليح
اليكم الصور
و هذا من الجانب
اتمنى ان تنال اعجابكم و اتمنى ان تجربوها
تحياتي للجميع
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