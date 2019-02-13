مشاركتي رقم 1 في مهرجان البرتقال : كيكة رائعة بالبرتقال

نخلط جيدا بالخلاط الكهربائي البض + السكر + رشة ملح حتى يتضاعف و يبياض الخليط

+ الزيت و عصير البرتقال + مبشور البرتقال و الفانيليا

نغربل الفرينة و كيس خميرة الحلوى و نخلطهم بالفووي

نصب الخليط في مول يكون من لي يتنحاو الجوانب من الافضل **تع التشيز كايك** نكون دهنتو مليح بالمارغرين و غبرتو بالفرينة

ندخلوه يطيب و كل فرن كيفاش يطيب

و انا نكون حطيت كاس و نصف عصير برتقال + 3 م ك سكر و نحطوه على النار 10 دقائق نطفو و نخلوه يبرد تماما هذا باش نشربو الكيكة

نحضر الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن كريمة

لتحضير ه الكريمة نحتاج