10 فوائد للطماطم تجعلكم تتهافتون عليها

تعد الطماطم من أهم الفواكه وأكثرها شعبية، إذا يمكن الاستغناء عنها في مطبخنا، ولكن إذا تعرفنا على فوائد الطماطم للبشرة والشعر لن يمكننا أن نستغني عنها، في روتين عنايتنا بالبشرة والشعر أبداً.

فوائد الطماطم للبشرة:

1. تحتوي الطماطم على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تمنع ترهل الجلد وتجعل البشرة بيضاء ومشرقة وصحية.

2 .تساعد الطماطم على حل مشكلة حب الشباب، من خلال تقطيعها إلى شرائح ووضعها على البشرة مع الضغط قليلاً بحيث يخرج السائل من الطماطم وتمتصه البشرة، ثم تركه يجف على الوجه ونغسله بماء نظيف، ومن خلال تطبيق هذه الطريقة مرتين يوميًا يختفي حب الشباب تمامًا.

3. الطماطم مفيدة أيضًا في تنعيم البشرة، وذلك من خلال تناولها بانتظام بالإضافة إلى عمل "ماسك" الطماطم والبيض. ولعمل الماسك اخلطي طماطم مهروسة مع ملعقة بياض بيض حتى يصبحا عجينة وضعي المزيج على وجهك واتركيه يجف ثم اغسليه بالماء البارد.

4 .تساعد الطماطم أيضًا في ترطيب الجلد وتهدئته، ولعمل ذلك يكفي أن تضعي شرائح الطماطم على وجهك لمدة 10 دقائق بعدها تغسليه بالماء البارد.

5. تناول الطماطم بانتظام مفيد أيضًا في منح البشرة الشباب دائمًا بفضل احتوائها على عناصر غذائية تساعد في تسريع تجديد الخلايا، كما يساعد في القضاء على الرؤوس السوداء خاصة مع تطبيق ماسك الطماطم على الوجه بانتظام.

6. تساعد الطماطم أيضًا في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكولاجين في الجلد، ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد على الجلد، لذلك فإن عمل ماسك الطماطم يساعد في حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية، كما يساعد على سرعة إنتاج خلايا جلد جديدة فيكون الجلد مشدودًا ويتجنب التجاعيد.

7. الطماطم تساعد أيضًا في تخفيف التورم تحت العينين وتقضي على أكياس العين التي تجعلك تبدين دائما خمولة ومتعبة، ويكفي وضع شريحتي طماطم على عينيكِ لتقضي عليها وتقلل من ضغط العين.

8. الطماطم مفيدة أيضا في علاج البشرة الدهنية والتحكم في إنتاج الوجه للزيوت.

فوائد الطماطم للشعر:

9.الطماطم جيدة أيضًا للشعر، حيث تساعد على منحك فروة رأس صحية تجعل الشعر ينمو بشكل صحي وقوي.

10. الطماطم مفيدة كذلك في التخلص من قشرة الرأس، فمن خلال فرك الرأس بمعجون الطماطم وعصير الليمون وتركها لمدة 30 دقيقة تتخلصي من القشرة.​