فوائد ماء الورد

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة


لماء الورد فوائد كثيرة منها ....

مسح الوجه كل يوم بقطنة يجعل البشرة رائعه.
شربه على الريق يفتح لون البشرة ويصفيها.
يصغر المسام ومفيد لحبوب الشباب.
يزيل الانتفاخات بالعين عن طريق الكمادات.
مفيد للرموش والهالات السوداء.
اذا تعرض الجلد للتسلخات مفيد جدا للاطفال والكبار ايضا، وذلك بخلطه مع قليل من النشاء ويعاد استعماله عدة مرات متتاليه
ماء الورد من خواصه انه مبرد للجلد وآمن جدا مع الاطفال والكبار ومفيد لمنع الحكه وتخفيف الاحمرار بالجلد ورفع الجلد الخشن.
257319.gif

لبشرة شابة نضرة متألقة ينصح أطباء التجميل باستخدام ماء الورد يومياً، ويفضل استخدامه بارداً، لذلك ضعيه في الثلاجة قبل الاستخدام.
أما الطريقة المثالية لاستخدامه فتتمثل في سبع




أولاً: عند الاستيقاظ من النوم اغسلي وجهك بالماء والغسول الخاص بنوع بشرتك، ثم رشي عليه بضع قطرات من ماء الورد قبل وضعك كريم الشمس.

ثانياً: إذا كنت تعانين من احمرار الوجه وحساسية مفرطة، فاخلطي ماء الورد مع سكر ناعم، وضعيه على بشرتك كقناع مدة ربع ساعة.

ثالثاً: للحصول على بشرة نضرة ابشري خيارة واحدة وأضيفي إليها ملعقة من ماء الورد ثم ضعيها قناعا على البشرة.

رابعاً: للتخلص من انتفاخ العين والهالات السوداء استخدمي كمادات ماء الورد البارد بعد الاستيقاظ من النوم.

خامساً: إذا كنت تعانين من حب الشباب فاستخدمي ماء الورد بعد إضافة ملعقة من عصير الليمون عليه.

سادساً: للتخلص من الكلف امزجي ملعقة من خل التفاح مع ماء الورد، وضعي المزيج كقناع مرتين في اليوم.

سابعاً: لتبييض البشرة اشربي صباحا كوبا من الماء بعد إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد عليه.
 

المواضيع المشابهة

إلياس
فوائد ماء الكمأة
المشاركات
0
المشاهدات
256
إلياس
إلياس
وۣۗهۣۗہۣۗم
🌹🌸🌻🍁🌺 ماء الورد 🌷🌴🌻🌸🌼
المشاركات
2
المشاهدات
901
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
سكون الفجر
حصرياً: إصنعي ماء الورد بنفسك
المشاركات
16
المشاهدات
1K
Wissem wiwi
Wissem wiwi
H
ماء الورد الحل الأمثل لبشرتك الدهنية
المشاركات
2
المشاهدات
1K
cosette
cosette
jiji la star
فوائد ماء الورد ~~
المشاركات
13
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
العودة
Top Bottom