فوائد البيض المسلوق

فوائد تناول البيض المسلوق يومياتقول الدكتورة أولغا كورابليوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البيض مادة غذائية طبيعية مهدئة وتخفض الشهية. ولكن لمن البيض مفيد ولمن ضار؟تشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن البيض مفيد لأنه يحتوي على 13% بروتين و12% دهـ ـون، وكالسيوم وفوسفور ومجموعة كاملة من الفيتامينات. وفائدة البيض لا علاقة لها بلون قشرته. لأن لون قشرة البيض مرتبط بسلالة الدجاج، أي أن فائدة البيض البني والأبيض متساوية.وتضيف، يحتوي صفار البيض على مادة الليتسين، التي تغذي أنسجة الدماغ وتزودها بالفوسفور وتمنع تكون لويحات الكوليسترول. وتوجد في 100 غرام من صفار البيض 7.7 ملليغرام من مادة الليتسين المكون الأساسي لفيتامين D، الضروري خاصة في موسم الشتاء، حيث تقل الأيام المشمسة، لأن الجسم ينتجه عند تلامس الجلد مع الأشعة فوق البنفسجية. لذلك يجب تعويض هذا النقص.وتشير الدكتورة، إلى أن تناول بيضة واحدة أو اثنتين في اليوم يساعد على بناء الكتلة العضلية، كما أن امتصاص بروتين البيض أسهل من بروتين اللحوم. ومع أن 100 غرام من البيض تحتوي على سعرات حرارية قليلة ( 150-160 كيلوسعرة ) إلا أنه مغذ جدا ويخفض الشهية، ما يسمح بتناول كمية طعام أقل من المعتاد.ولكن كم بيضة يمكن أن نتناول في اليوم؟وتضيف، بإمكان الشخص السليم تناول 2-3 بيضات في اليوم ونظريا يمكنه تناول حتى 10 بيضات وأكثر. ولكن من الأفضل عدم تناول أكثر من 5-6 بيضات، لأنه يجب تناول مواد غذائية أخرى إلى جانب البيض.وتقول، “يمتص الجسم صفار البيض في جميع حالاته-نيئا، مسلوقا مقليا وغيرها، ولكن البيض النيئ يمكن أن يحتوي على بكتيريا السلمونيلا الخطـ ـرة. لذلك يفضل تناوله مسلوقا، حيث بالإضافة إلى ذلك يمتصه الجسم بشكل أفضل”.وتضيف، تناول البيض يوميا يحسن المزاج، حيث تحتوي 100 غرام منه على 320 ملليغراما من مادة الكولين الطبيعية المهدئة. كما أن 100 غرام من البيض المسلوق تحتوي على 20% من حاجة الجسم اليومية لمادة التربتوفان، التي تنتج هرمون السعادة “سيروتونين”.من عليه تجنب تناول البيض؟يمكن أن يسبب البيض الحساسية كالفراولة والمكسرات وغيره. كما لا ينصح به لمن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. وكذلك الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء والتهاب المعدة الحاد.ووفقا لموقع OMG Ifacts، فقد أوضح الخبراء ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض يوميا؟ كالتالي:يمد الجسم بالطاقةيحتوي البيض على مزيد من الدهـ ـون والبروتين، ما يجعله وجبة مثالية لإمداد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع، حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 70 سعر حراري، كما يضم صفار البيض عناصر غذائية متعددة أبرزها فيتامين ب 12، وفيتامين د.يعزز صحة الدماغمادة الكولين هي السبب في فوائد البيض للدماغ، والكولين من المغذيات المهمة للجسم، وتساهم في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم، كما إنها مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام، مع العلم أن البيض الواحدة توفر 6% من احتياج الجسم اليومي لمادة الكولين.يعزز صحة العيونكلمة السر في فوائد البيض للعيون هي احتوائه على مادة الكاروتينات، بل ويؤكد الخبراء بأن فعالية البيض في تعزيز صحة العيون تفوق فعالية تناول الجزر، حيث يحتوي صفار البيض على صفار البيض على اللوتين، وهو كاروتينويد يمكن أن يساعد في مكافحة التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمريعزز صحة العظامتحتوي البيضة الواحدة على 6% من احتياج الجسم اليومي لفيتامين د، وهو فيتامين مفيد لتعزيز صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، والمساعدة على الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور في نطاق يعزز نمو العظام بشكل صحي وإعادة تشكيلها.يساعد على إنقاص الوزنتناول البيض يوميا يمنح الشعور بالشبع ما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ، وقد توصلت دراسة منشورة في المجلة الدولية للسـ ـمنة إلى أن تناول البيض كوجبة رئيسية على الفطور لمدة 8 أسابيع متتالية أدت إلى إنقاص الوز.ن بنسبة 60%، وفقدان 15% من دهون الجسم وانخفاض محيط الخصر بنسبة 30%، وهي بشرى سارة لمن يتساءل ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض يوميا.صورة تعبيرية عن فوائد البيضفوائد أكل البيض يوميا للشعرتتعدد فوائد أكل البيض يوميا للشعر، حيث يحتوي صفار البيض على مجموعة فيتامينات ب، مثل ب 12، وب 5، وب 2، وهي فيتامينات مفيدة لصحة البشرة والشعر، كما يحتوي البيض على أحماض أمينية مثل الميثيونين الذي يمكن أن يساعد في تحسين لون البشرة ومرونتها وقوة الشعر والأظافر.فوائد أكل البيض يوميا للبشرةتتماثل فوائد أكل البيض يوميا للبشرة مع فوائده للشعر، حيث يحتوي الصفار على أحماض أمينية تجدد خلايا البشرة وتبطيء من آثار الشيخوخة، كما يحتوي صفار البيض على الكولاجين المعزز لنضارة البشرة.لا تنس الصلاة على النبي