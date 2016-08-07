الحلقة 2 صور من ارشيفي

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏27 جويلية 2016.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏27 جويلية 2016
    Abdelhalim Bend, بشرى خير, AmiR@RoRo و 7 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏27 جويلية 2016
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    في البيت :)
    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    ما شاء الله لا قوة إلا بالله
    إلتقاطات رائعة وجميلة جداً، بارك الله فيكِ عزيزتي
    صور مدهشة بحق
    وطبعاً اكثر ما اعجبني بعد كتاب الله هو فنجان القهوة اللذيذ مممم
    وصورة المسجد هي اكثر ما أثر فيّ، الله يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ مساجدها
    اه ولكي لا انسى، خطكِ جميل جميل جميل وغاية في الأناقة ما شاء الله عليكِ حبيبة قلبي
    الله يوفقك يا عيوني ويحفظك ويهنيكِ ويجعلك قرة عين لوالديكِ ويحقق لكِ ما تتمنين
    آمين آمين آمين
    ننتظر المزيد عزيزتي ​
     
    5 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏27 جويلية 2016
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    إلتقاطات رائعة وجميلة جداً، بارك الله فيكِ
    صور مدهشة بحق
     
    2 معجبون بهذا.
    إلياس, ‏27 جويلية 2016
    #3
  4. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي



    دائما متالقة
    ما شاء الله
     
    2 معجبون بهذا.
    hadil2044, ‏27 جويلية 2016
    #4
  5. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    بصراحة سمية انت فنانة في التقاط الصور
    ماشاء الله عليك ربي يبارك فيك
    انتظر المزيد منك
    تحياتي
     
    2 معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏27 جويلية 2016
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    والله استمتعت بهذه الالتقاطات أختي سمية يعطيك الصحة
     
    2 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏27 جويلية 2016
    #6
  7. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    السلآم عليكم
    التقاطات موفقة
    شكرا لك أختي سمية
     
    2 معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏27 جويلية 2016
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    آميـــــن يارب ،ولك بالمثل غاليتي
    دعائك لي أكبر هدية تمنيحني ايّاها بارك الله فيك يا اغلة من الغلا
    شكرا شكرا شكرا أخجلتني حقّاً
    نورتي ككل مرة ولو كنت غائبة لحزنت
    ان شاء الله عن قريب
    وفيك بارك الله
    شكرا لك
    ربي يحفظك هديل
    تشرفت بوجودك عزيزتي


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    2 معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏27 جويلية 2016
    #8
  9. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    البليدة
    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    صور روعة يا فناانتنا سومية
    ابدعي وواصلي
    بالاك تنسايني كملي مشوراك الفني
    بوركتي
     
    2 معجبون بهذا.
    LINA NONA, ‏28 جويلية 2016
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    :$
    ويبارك في اخي الغالي
    ان شاء الله عن قريب الحلقة الثالثة
    تحياتي لك ايضا
    الحمد لله
    يسرني ذلك
    الله يسلمك ختيتو وطاطا ام ياسمين الحلوة
    اهلا بامورتي

    الله يسلمك
    عفوا

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    2 معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏29 جويلية 2016
    #10
  11. ابو مازن

    ابو مازن :: عضو مُتميز ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    صور ما شاء الله يا سمية

    و اختيار الزوايا كان موفق

    ننتظر المزيد
     
    2 معجبون بهذا.
    ابو مازن, ‏7 أوت 2016
    #11
  12. miss victoria

    miss victoria :: عضو فعّال ::

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    تيارت
    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    استمتعنااا ككثييييييراا
    موفقة
     
    2 معجبون بهذا.
    miss victoria, ‏7 أوت 2016
    #12
  13. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي

    اهلا بالاخت لينا العزيزة
    اممم ربما حب الموهبة يقود الى الابدااع والتفنن وعندما تضاف اليها التقنيات التي تؤخذ من ما هو علمي فاتوقع ان يكون تميزا الى حد التألق
    هه طيب ايتها المحبة للمواهب العدة والفن ان شاء الله
    بارك الله فيك

    يا أهلا ومرحبا بالغالي العم أبو مازن
    سررت كثيرا بحضورك الطيب وملاحظاتك المفيدة
    ان شاء الله
    بارك الله فيك عمي ابو مازن
    يا هلا بالآنسة فكتوريا اين هو آليـــــخاندرو ههههه امزح قط
    سررت باستمتاعك لالتقاطي المتواضع
    ابقي وفية
    بارك الله فيك

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    Soumia hadj mohammed, ‏26 أوت 2016
    #13
  14. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

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    إلتقاطات ما شاء الله
    الله يبارك

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    Abdelhalim Bend, ‏24 جويلية 2017 على 16:30
    #14

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