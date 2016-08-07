الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, 27 جويلية 2016.
:graduation::thumb_up02::regards01::love01:
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إلتقاطات رائعة وجميلة جداً، بارك الله فيكِ عزيزتي
صور مدهشة بحق
وطبعاً اكثر ما اعجبني بعد كتاب الله هو فنجان القهوة اللذيذ مممم
وصورة المسجد هي اكثر ما أثر فيّ، الله يحفظ بلاد المسلمين ويحفظ مساجدها
اه ولكي لا انسى، خطكِ جميل جميل جميل وغاية في الأناقة ما شاء الله عليكِ حبيبة قلبي
الله يوفقك يا عيوني ويحفظك ويهنيكِ ويجعلك قرة عين لوالديكِ ويحقق لكِ ما تتمنين
آمين آمين آمين
ننتظر المزيد عزيزتي
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
إلتقاطات رائعة وجميلة جداً، بارك الله فيكِ
صور مدهشة بحق
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
دائما متالقة
ما شاء الله
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
بصراحة سمية انت فنانة في التقاط الصور
ماشاء الله عليك ربي يبارك فيك
انتظر المزيد منك
تحياتي
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
والله استمتعت بهذه الالتقاطات أختي سمية يعطيك الصحة
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
السلآم عليكم
التقاطات موفقة
شكرا لك أختي سمية
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
آميـــــن يارب ،ولك بالمثل غاليتي
دعائك لي أكبر هدية تمنيحني ايّاها بارك الله فيك يا اغلة من الغلا
شكرا شكرا شكرا أخجلتني حقّاً
نورتي ككل مرة ولو كنت غائبة لحزنت
ان شاء الله عن قريب
وفيك بارك الله
شكرا لك
ربي يحفظك هديل
تشرفت بوجودك عزيزتي
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
صور روعة يا فناانتنا سومية
ابدعي وواصلي
بالاك تنسايني كملي مشوراك الفني
بوركتي
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
:$
ويبارك في اخي الغالي
ان شاء الله عن قريب الحلقة الثالثة
تحياتي لك ايضا
الحمد لله
يسرني ذلك
الله يسلمك ختيتو وطاطا ام ياسمين الحلوة
اهلا بامورتي
الله يسلمك
عفوا
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
صور ما شاء الله يا سمية
و اختيار الزوايا كان موفق
ننتظر المزيد
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
استمتعنااا ككثييييييراا
موفقة
رد: الحلقة 2 صور من ارشيفي
اهلا بالاخت لينا العزيزة
اممم ربما حب الموهبة يقود الى الابدااع والتفنن وعندما تضاف اليها التقنيات التي تؤخذ من ما هو علمي فاتوقع ان يكون تميزا الى حد التألق
هه طيب ايتها المحبة للمواهب العدة والفن ان شاء الله
بارك الله فيك
يا أهلا ومرحبا بالغالي العم أبو مازن
سررت كثيرا بحضورك الطيب وملاحظاتك المفيدة
ان شاء الله
بارك الله فيك عمي ابو مازن
يا هلا بالآنسة فكتوريا اين هو آليـــــخاندرو ههههه امزح قط
سررت باستمتاعك لالتقاطي المتواضع
ابقي وفية
بارك الله فيك
إلتقاطات ما شاء الله
الله يبارك
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).