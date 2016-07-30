الغيرة القاتلة .

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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ذكر
قالت فتاه وهى بداخل الحرم رأيت إمرأه عجوز تصلى وتبكى وترفع يدها وتدعى كانت تبكى بحرقه لم ارى مثلها من قبل فذهبت إليها وجلست بجوارها وسئلتها: مالك أيتها الأم أراكى تبكين بحراره فما القصه!!

فقالت المرأه العجوز وهى مازلت تبكى أبكى من عذاب نفسى فقلت لها كيف ؟
فقالت كان لى زوج وكنا نحب بعضنا حبآ إسطوريآ إلا أننا لم يرزقنى الله بالولد وهذا ما عكر صفو حياتنا فأشفقت عليه وإقترحت عليه الزواج من إخري ولكنه رفض بشده ولكنى الحيت عليه أيام وشهور حتى وافق وبالفعل فتوجهت معه وذهبنا لخطبه أحد الفتيات وتم الزاوج ولكن ما لبثت إلا وشبت فى قلبى نار الغيره عندما رأيته يميل إليها أكثر منى وخصوصآ عندما تم الحمل ثم الولاده وأنجبت إليه طفلا جميلآ وزادت غيرتى وحقدى وذاد هو تقرب منها إلى أن جاء يوم وقال لى أنه سوف يسافر مع زوجته الجديدة وأنه سوف يترك الولد معى فوافقت دون نقاش لانه لا أحد غير يعتنى بالطفل

وفى يوم السفر الأول كان الولد أمامى يلعب وكانت ليله شتاء قارصه البروده فأشعلت بعض الحطب كى أدفئ الغرفه وعندما كان الولد يلعب وأنا النار تاكل فى قلبى من غيرتى وحقدى ذهب اللى المدفئه وأمسك بالجمر فأسرعت إليه ولكنى بدل من أن أنتزع يده من النار وضعتها فيها حتى زابت يده فى النار فهدأت نار قلبى ولكنها لم تنطفئ وبعدها بساعه جائنى خبر بان زوجى و زوجته الثانيه اصيبو بحادث ومات الإثنان فوجدت نفسى وحيده ليس لى غير هذا الطفل المشوه اليد وكبر الطفل وأحببته وأحبنى واصبح هو المسئول عنى هو من يرعانى ويري متطلباتى وكان يعاملنى بلين ورفق و يرعى الله فى معاملتى كان ينادى يا أمى وفى كل مره ينادى فيها أمى كان يعتصر قلبى من الحزن وفى كل مره أري فيها يداه المشوهه يختلع قلبى وأبكى ولا أعلم بدون هذا الطفل كيف سيكون حالى ولا أعلم عقوبة هذا الذنب عند ربى وهل يقبل توبتى !!!
سبحان الله : " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "
 
،كارينا،

،كارينا،

:: عضو فعّال ::
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20 جويلية 2016
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محل الإقامة
دارنا
رد: الغيرة القاتلة .

قصة رائعة جدا ومعبرة فالغيرة تدفع الانسان احيانا الى القيام بامور وحشية
لكن باب التوبة مفتوح فارجو ان يغفر الله ذنوبها وذنوبنا
بارك الله فيك
 
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
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71
محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
رد: الغيرة القاتلة .

اللهمّ إرحمنا أجمعين
--
قصة فيها عبرة كبيرة .. الشرور يمكن أن تبدأ بأحاسيس منحرفة صغيرة ما تلبث أن تكبر و تأخذ حجم الورم الضخم في قلب الإنسان عندها يسهل الإجرام و تكون العواقب قبيحة جدّا
و ليس هناك من حاجز بيننا و بين الإنحدار إلى مراتع الظلم و الإجرام إلاّ حاجز الإيمان بالله و الخوف منه
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
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9 جوان 2016
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محل الإقامة
تيارت
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أنثى
رد: الغيرة القاتلة .

اثرت في هذه القصة

نسمع بزااف قصص من هاد النوع و تصرااا دايمن
 
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
1,719
النقاط
71
محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
رد: الغيرة القاتلة .

قال miss victoria:
اثرت في هذه القصة

نسمع بزااف قصص من هاد النوع و تصرااا دايمن
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نعم صحيح .. و قد حدثت قصة في جهتنا و لو أنها تختلف عنها قليلا
و هي أن أحد الأشخاص توفّيت زوجته تاركة له بنت و ولد في عمر الشباب ، بعدها تزوّج بإمرأة ثانية و لم تنجب له أولادا و بقي الحال كذلك يعيشون في بيت واحد و بعد سنوات تزوجت البنت و بقي الأب و إبنه و الزوجة الثانية و بعد فترة توفي الأب فما كان من ذلك الشاب الأحمق إلاّ أن طالب أمام العدالة بإستيفاء حقه من الميراث في البيت فتمّ بيعه بأمر قضائي في المزاد العلني .. و بعد بيع البيت بثمن بخص أخذ كل واحد نصيبه، فأمّا الإبن الأحمق الطائش بذّر أمواله في ما لا ينفع ( ... ) و الآن هو يسكن في إحدى أبشع الأحياء الفوضوية أين لا يمر يوم دون جريمة، و أما زوجة أبيه فأخذها أخوها عنده (و هو من أخبث الخلق) و ضيّفها نفاقا لثلاثة أيام ثم طردها إلى الشارع بعد ما إستولى على نصيبها من المال فبقيت مشرّدة لسنوات ثم وجدت ميتة على الرصيف في إحدى أيّام الشتاء القارس.
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اللهمّ أرزقنا العقل و الحكمة و الإيمان.


 
angegardienretour

angegardienretour

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 أكتوبر 2016
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71
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
رد: الغيرة القاتلة .

الغيرة هي تصرّفات وأفكار وأحاسيس تظهر عندما يشعر الإنسان أنّ هنالك شخص يهدّد علاقته المترابطة القوية مع الآخرين بمعنى آخر منافس له، ويمكن أن تكون الغيرة بقصد أو من غير قصد، والغيرة شعور سلبي غير مرغوب، ويجب أن يعمل الإنسان بجد ليوقف مشاعرة السلبية تجاه الآخرين،

رب يغفرلنا و لها ان شاء الله
 
❤️كلي أمل❤️

❤️كلي أمل❤️

:: عضو متألق ::
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17 أوت 2016
المشاركات
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741
محل الإقامة
عالمي الخاص
الجنس
أنثى
رد: الغيرة القاتلة .

قصة مؤثرة وصح منذاك واحد يكره حاجة ومبعد يلقى فيها
خير ليه
جزاك الله كل خير اخي على هذه القصة
 
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