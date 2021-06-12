شجرة التفاح

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
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- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
منذ زمن بعيد ولى...... كان هناك شجرة تفاح فى غاية الضخامة
كان هناك طفل صغير يلعب حول هذة الشجرة يوميا.. وكان يتسلق اغصان هذة الشجرة وياكل ثمارها.. وبعدها يغفو فى ظلها لينام قليلا...
كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب لعبة معها مر الزمن.... وكبر هذا الطفل.... واصبح لا يلعب حول هذة الشجرة
فى يوم من الايام...... رجع هذا الطفل وكان حزينا
فقالت لة الشجرة: تعال والعب معى
فاجابها الولد: لم اعد صغيرا لالعب حولك
انا أريد بعض اللعب واحتاج بعض النقود لشرائها
فاجابتة الشجرة: انا لا يوجد معى اية نقود!
ولكن يمكنك ان تاخذ كل التفاح الذى لدى لتبيعة .... ثم تحصل على النقود التى تريدها
الولد كان سعيدا للغاية ..فتسلق الشجرة وجمع جميع الثمار التى عليها.... ونزل من عليها سعيدا
لم يعد الولد بعدها وكانت الشجرة فى غاية الحزن لعدم عودتة
وفى يوم رجع هذا الولد للشجرة ولكنة لم يعد ولدا بل اصبح رجلا.......!!!!
وكانت الشجرة فى منتهى السعادة لعودتة وقالت لة: تعال والعب معى.....
فاجابها: انا لم اعد طفلا لالعب حولك مرة اخرى...... فقد اصبح رجلا مسؤلا عن عائلة
و احتاج لبيت ليكون ماوى لهم.....هل يمكنك مساعدتى بهذا؟
اسفة!
ولكن يمكنك ان تاخذ جميع افرعى لتبنى بها بيتا لك........
فاخذ الرجل كل الافرع وغادر سعيدا وكانت الشجرة سعيدة لسعادتة ورؤيتة كذلك......... ولكنة لم يعد اليها.....
واصبحت الشجرة حزينة مرة اخرى.......
وفى يوم حار جدا........ عاد الرجل مرة اخرى وكانت الشجرة فى منتهى السعادة .....
فقالت لة الشجرة: تعال والعب معى
فقال لها الرجل: انا فى غاية التعب..... وقد بدات فى الكبر.... واريد ان ابحر
فى اى مكان لارتاح
فقال لها: هل يمكنك اعطائى مركبا؟
فاجابتة: يمكنك اخذ جزعى لبناء مركبك.... وبعدها يمكنك ان تبحر اينما تشاء وتكون سعيدا...
فقطع لرجل جذع الشجرة........ وصنع مركبة..
فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدا
اخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا...
ولكن الشجرة قالت لة:اسفة يا بنى الحبيب ولكن لم يعد عندى شىء لاعطية لك
وقالت لة لا يوجد تفاح
فقال لها:لا عليك فلم يعد عندى اسنان لاقضمها بها
لم يعد عندى جذع لتتسلقة......... ولا فروع لتجلس عليها.
فاجابها الرجل: لقد اصبحت عجوزا اليوم ولا استطيع عمل اى شىء!!!
فاخبرتة: انا فعلا لا يوجد لدى ما اعطية لك......كل ما لدى هو جذور ميتة.... اجابتة وهى تبكى
فقال لها:كل ما احتاجة الان هو مكان لاستريح فية........ فانا متعب بعد كل هذة السنون
فاجابتة: جذور الشجرة العجوز هى انسب مكان لك للراحة
تعال تعال واجلس تحت معى هنا واسترح معى
فنزل الرجل اليها وكانت الشجرة سعيدة بة والدموع تملاء ابتسامتها......
هل تعرف من هى هذة الشجرة؟
انها والديك
حب والديك