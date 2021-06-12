شجرة التفاح

منذ زمن بعيد ولى...... كان هناك شجرة تفاح فى غاية الضخامةكان هناك طفل صغير يلعب حول هذة الشجرة يوميا.. وكان يتسلق اغصان هذة الشجرة وياكل ثمارها.. وبعدها يغفو فى ظلها لينام قليلا...كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب لعبة معها مر الزمن.... وكبر هذا الطفل.... واصبح لا يلعب حول هذة الشجرةفى يوم من الايام...... رجع هذا الطفل وكان حزينافقالت لة الشجرة: تعال والعب معىفاجابها الولد: لم اعد صغيرا لالعب حولكانا أريد بعض اللعب واحتاج بعض النقود لشرائهافاجابتة الشجرة: انا لا يوجد معى اية نقود!ولكن يمكنك ان تاخذ كل التفاح الذى لدى لتبيعة .... ثم تحصل على النقود التى تريدهاالولد كان سعيدا للغاية ..فتسلق الشجرة وجمع جميع الثمار التى عليها.... ونزل من عليها سعيدالم يعد الولد بعدها وكانت الشجرة فى غاية الحزن لعدم عودتةوفى يوم رجع هذا الولد للشجرة ولكنة لم يعد ولدا بل اصبح رجلا.......!!!!وكانت الشجرة فى منتهى السعادة لعودتة وقالت لة: تعال والعب معى.....فاجابها: انا لم اعد طفلا لالعب حولك مرة اخرى...... فقد اصبح رجلا مسؤلا عن عائلةو احتاج لبيت ليكون ماوى لهم.....هل يمكنك مساعدتى بهذا؟اسفة!ولكن يمكنك ان تاخذ جميع افرعى لتبنى بها بيتا لك........فاخذ الرجل كل الافرع وغادر سعيدا وكانت الشجرة سعيدة لسعادتة ورؤيتة كذلك......... ولكنة لم يعد اليها.....واصبحت الشجرة حزينة مرة اخرى.......وفى يوم حار جدا........ عاد الرجل مرة اخرى وكانت الشجرة فى منتهى السعادة .....فقالت لة الشجرة: تعال والعب معىفقال لها الرجل: انا فى غاية التعب..... وقد بدات فى الكبر.... واريد ان ابحرفى اى مكان لارتاحفقال لها: هل يمكنك اعطائى مركبا؟فاجابتة: يمكنك اخذ جزعى لبناء مركبك.... وبعدها يمكنك ان تبحر اينما تشاء وتكون سعيدا...فقطع لرجل جذع الشجرة........ وصنع مركبة..فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدااخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا...ولكن الشجرة قالت لة:اسفة يا بنى الحبيب ولكن لم يعد عندى شىء لاعطية لكوقالت لة لا يوجد تفاحفقال لها:لا عليك فلم يعد عندى اسنان لاقضمها بهالم يعد عندى جذع لتتسلقة......... ولا فروع لتجلس عليها.فاجابها الرجل: لقد اصبحت عجوزا اليوم ولا استطيع عمل اى شىء!!!فاخبرتة: انا فعلا لا يوجد لدى ما اعطية لك......كل ما لدى هو جذور ميتة.... اجابتة وهى تبكىفقال لها:كل ما احتاجة الان هو مكان لاستريح فية........ فانا متعب بعد كل هذة السنونفاجابتة: جذور الشجرة العجوز هى انسب مكان لك للراحةتعال تعال واجلس تحت معى هنا واسترح معىفنزل الرجل اليها وكانت الشجرة سعيدة بة والدموع تملاء ابتسامتها......هل تعرف من هى هذة الشجرة؟انها والديكحب والديك