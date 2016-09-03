انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

بسم الله الرحمان الرحيم

اخواتي عندي فكرة اظنها عبقرية لتحضير جدول اسبوعي للاكل ولكنها تحتاج الى تطوير

الفكرة هي كما اسميها "اثنين في واحد" واقصد بها تحضير وجبةمعينة مثلا للغداء اوالعشاء لا يهم الترتيب

تتحول باضافة صغيرة ومميزةالى وجبةاخرى مختلفة عن الاولى

مثلا1....طاجين الزيتون عموما يكون ابيض يتحول في الوجبة الموالية الى مرق احمرللارز( الاضافة هي الطماطم التوابل و طبعا الارز يطهى في ماء وملح وكركم اي اصفرو يقدم كما الكسكس

مثال2...الكسكس بالمرق نزودو من المرق اللذي يكون هو الوجبةالموالية الاضافة هي السلطة والحميس

مثال3...المحاجب تكون في وجبة وتكثرو من العجينة لتكون الوجبة المواليةشاورما تلف في الرقاق الذي نصنعه من عجينة المحاجب طبعا الرقاق او الفطير يحضر مع المحاجب ويلف في منديل ثم يحفظ في اكياس بلاستيكية لحين الاستعمال وهكذا