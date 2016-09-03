انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

شهيناز بنت بلادها

شهيناز بنت بلادها

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 جوان 2011
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
ارض الوطن
بسم الله الرحمان الرحيم

اخواتي عندي فكرة اظنها عبقرية لتحضير جدول اسبوعي للاكل ولكنها تحتاج الى تطوير
الفكرة هي كما اسميها "اثنين في واحد" واقصد بها تحضير وجبةمعينة مثلا للغداء اوالعشاء لا يهم الترتيب
تتحول باضافة صغيرة ومميزةالى وجبةاخرى مختلفة عن الاولى

مثلا1....طاجين الزيتون عموما يكون ابيض يتحول في الوجبة الموالية الى مرق احمرللارز( الاضافة هي الطماطم التوابل و طبعا الارز يطهى في ماء وملح وكركم اي اصفرو يقدم كما الكسكس

مثال2...الكسكس بالمرق نزودو من المرق اللذي يكون هو الوجبةالموالية الاضافة هي السلطة والحميس

مثال3...المحاجب تكون في وجبة وتكثرو من العجينة لتكون الوجبة المواليةشاورما تلف في الرقاق الذي نصنعه من عجينة المحاجب طبعا الرقاق او الفطير يحضر مع المحاجب ويلف في منديل ثم يحفظ في اكياس بلاستيكية لحين الاستعمال وهكذا


ارجو من الاخوات اضافة افكارجديدة والتفاعل مع الموضوع حتى نطورجدول مناسب ومريح للجميع تحياتي الحارة
 
بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
إنضم
11 ماي 2015
المشاركات
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محل الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

فكرة ممتازة
مرق الكسكس يترحى ونضيفلو التشيشة الثوم التوابل والقسبر ويتحول إلى حريرة طيبة
 
خديجة 24

خديجة 24

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جويلية 2014
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
cannada
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

العدس الي يبقى نرحوه و نزيدولو ماء ساخن كي يغلي نضيفلو فيرميسال و يرجع شوربة لذيذة
 
خديجة 24

خديجة 24

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جويلية 2014
المشاركات
370
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
cannada
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

بطاطا مقليه كي تبقى نعمل صوص حمرا بالثوم و نحطها فيها ونكسر عليها البيض و المعنوي ممممممم تجي روعة
 
خديجة 24

خديجة 24

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جويلية 2014
المشاركات
370
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
cannada
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

الوجبة الاولى طعام بافول و يبقى الفول نعمل تبيخة
 
خديجة 24

خديجة 24

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جويلية 2014
المشاركات
370
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
cannada
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

بطاطا مغلية كي تبقى اما نعاود نقليها فالزيت ونديرلها البيض او نسختها فالماء و نرحيها و نطيب لحم مرحي ونديرلها غراتان طبقة بطبقة ممممممم يجي هايل
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,785
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

يعطيك الصحة اختي

بطاطا مشرشمة كان فضلت من الغداء نقصها ونزيد عليها طماطم وبصل وبيض وزيتون وتصبح
سلاطة .
 
Smile Queen

Smile Queen

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
587
النقاط
51
محل الإقامة
باتنة
رد: انشاء جدول اسبوعي للاكل عبقري....

الارز كي يبقى نزيدلو بطاطا مقلية وشوية فيونداشي متبل بالثوم والمعدنوس وملح وفلفل اسود ونلوح عليه بيشامال ونحمر في الفور يجي روعة روعة
يعطيك الصحة عالموضوع اختي وافكاركم روعة لبنات
 
ا

الاستاذة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
36
محل الإقامة
الشلف
الجنس
أنثى
فكرةرائعة بارك الله فيك ......................... الدجاج البائت يفتت ويضاف عليه بيشاميل وجبن وينعمل صبيعات نفوتوهم فالفرينة ثم بيض ثم خبز مرحي ويقلى واحلى كروكات والله
 
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