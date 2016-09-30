صور اغرب المتاحف في هولندا

سابقا كنا لا نعلم تفاصيل جسم الإنسان إلا من خلال مشاهدة بعض برامج التلفزيون أو قرآة بعض الكتب العليمة ، و رآينا من قبل تفاصيل بعض أجزاء جسم الإنسان تحت الميكروسكوب و اندهشنا امامها ، و اليوم نرى متحف بالكامل متخصص في عرض أجزاء جسم الإنسان و تقديم شرح لكل جزء فيه و تمكين الزوار من معرفة أسرار الجسم وما يحدث بداخله متحف جسم الإنسان أو كام يطلق عليه Corpus museum يقع على طول الطريق السريع بين أمستردام ولاهاي ، و بالتحديد في مدينة Oegstgeest الهولندية ، تم افتتاح ذلك المتحف في 14 مارس 2008 ، و كان له ضجة كبيرة و مازال له ضجة كبيرة لكونه متحف فريد من نوعة يقدم للزائر أسرار كان يجهلها عن جسمة . المدهش في ذلك المتحف هو إنه يتيح للزائر رحلة شبه حقيقية إلى داخل جسم الانسان يستطيع من خلالها أن يرى ويسمع و يتعلم ، كيفيعمل جسم الانسان وما هو دور غذاء الصحي وماهي دورته داخل الجسم ، و كيف تؤثر التمارين الرياضيه وكيف يتكون الجنين إلى غيرها من الأسرار، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المعلومات وتوفر التعليم فضلا عن عدد كبير من المعارض الدائمة والمتغيرة . كما يحتوى هذا المتحف على عرض تفاعلي لكافة أعضاء الإنسان بشكل تفاعلي بالصوت والصورة والمجسمات