صور اغرب المتاحف في هولندا

الموضوع في 'منتدى السياحة العالمية' نشر بواسطة *ياسر*, ‏30 سبتمبر 2016.

  1. *ياسر*

    *ياسر* :: عضو متألق ::

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    سابقا كنا لا نعلم تفاصيل جسم الإنسان إلا من خلال مشاهدة بعض برامج التلفزيون أو قرآة بعض الكتب العليمة ، و رآينا من قبل تفاصيل بعض أجزاء جسم الإنسان تحت الميكروسكوب و اندهشنا امامها ، و اليوم نرى متحف بالكامل متخصص في عرض أجزاء جسم الإنسان و تقديم شرح لكل جزء فيه و تمكين الزوار من معرفة أسرار الجسم وما يحدث بداخله

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    متحف جسم الإنسان أو كام يطلق عليه Corpus museum يقع على طول الطريق السريع بين أمستردام ولاهاي ، و بالتحديد في مدينة Oegstgeest الهولندية ، تم افتتاح ذلك المتحف في 14 مارس 2008 ، و كان له ضجة كبيرة و مازال له ضجة كبيرة لكونه متحف فريد من نوعة يقدم للزائر أسرار كان يجهلها عن جسمة .

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    المدهش في ذلك المتحف هو إنه يتيح للزائر رحلة شبه حقيقية إلى داخل جسم الانسان يستطيع من خلالها أن يرى ويسمع و يتعلم ، كيفيعمل جسم الانسان وما هو دور غذاء الصحي وماهي دورته داخل الجسم ، و كيف تؤثر التمارين الرياضيه وكيف يتكون الجنين إلى غيرها من الأسرار، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المعلومات وتوفر التعليم فضلا عن عدد كبير من المعارض الدائمة والمتغيرة .

    كما يحتوى هذا المتحف على عرض تفاعلي لكافة أعضاء الإنسان بشكل تفاعلي بالصوت والصورة والمجسمات
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    6 معجبون بهذا.
    *ياسر*, ‏30 سبتمبر 2016
    #1
  2. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    رد: صور اغرب المتاحف في هولندا

    السلام عليكم
    هايل ربي يبارك
    كل شيء يبدو حقيقيا
    بارك الله فيك اخي​
     
    2 معجبون بهذا.
    sozy, ‏30 سبتمبر 2016
    #2
  3. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    رد: صور اغرب المتاحف في هولندا

    أول مرة نسمع بمتحف جسم الإنسان بوركت على نقل المعلومة
     
    1 معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏28 نوفمبر 2016
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: صور اغرب المتاحف في هولندا

    بارك الله فيك اخي الكريم
    ولله متاحف روووووعة
     
    1 معجب بهذا.
    عبير الغرام, ‏28 نوفمبر 2016
    #4
  5. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

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    رد: صور اغرب المتاحف في هولندا



    روعة يعطيك الصحة على الفوطوات
     
    1 معجب بهذا.
    hadil2044, ‏28 نوفمبر 2016
    #5
  6. *ياسر*

    *ياسر* :: عضو متألق ::

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    رد: صور اغرب المتاحف في هولندا

    منورين

    -*-
     
    *ياسر*, ‏28 نوفمبر 2016
    #6
  7. KimoB

    KimoB
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    قسم السياحة والسفر     طاقم المشرفين

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    صور ساحرة جدا
    شكرا على الموضوع القيم
    بارك الله فيك على المجهود
    ننتظر منك المزيد في ثوب جديد
    تحياتي لك وكل تقديري
     
    KimoB, ‏17 فيفري 2017 على 19:17
    #7