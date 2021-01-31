"جسم الإنسان"

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,489
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم بعض الصور


متحف جسم الإنسان أو كما يطلق عليه Corpus museum يقع على طول الطريق السريع بين أمستردام ولاهاي ، و بالتحديد في مدينة Oegstgeest الهولندية ، تم افتتاح ذلك المتحف في 14 مارس 2008 ، و كان له ضجة كبيرة و مازال له ضجة كبيرة لكونه متحف فريد من نوعة يقدم للزائر أسرار كان يجهلها عن جسمه.

المدهش في ذلك المتحف هو أنه يتيح للزائر رحلة شبه حقيقية إلى داخل جسم الانسان يستطيع من خلالها أن يرى ويسمع و يتعلم ، كيف يعمل جسم الانسان وما هو دور الغذاء الصحي وماهي دورته داخل الجسم ، و كيف تؤثر التمارين الرياضية وكيف يتكون الجنين إلى غيرها من الأسرار، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المعلومات وتوفر التعليم فضلا عن عدد كبير من المعارض الدائمة والمتغيرة .

1612099671644.png

1612099699309.png

1612099736700.png

1612099769031.png

1612099796924.png

1612099820903.png

1612099855834.png

1612099923230.png

1612099952614.png

1612100041655.png

1612100204116.png

1612100237714.png

1612100281709.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top