السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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متحف جسم الإنسان أو كما يطلق عليه Corpus museum يقع على طول الطريق السريع بين أمستردام ولاهاي ، و بالتحديد في مدينة Oegstgeest الهولندية ، تم افتتاح ذلك المتحف في 14 مارس 2008 ، و كان له ضجة كبيرة و مازال له ضجة كبيرة لكونه متحف فريد من نوعة يقدم للزائر أسرار كان يجهلها عن جسمه.



المدهش في ذلك المتحف هو أنه يتيح للزائر رحلة شبه حقيقية إلى داخل جسم الانسان يستطيع من خلالها أن يرى ويسمع و يتعلم ، كيف يعمل جسم الانسان وما هو دور الغذاء الصحي وماهي دورته داخل الجسم ، و كيف تؤثر التمارين الرياضية وكيف يتكون الجنين إلى غيرها من الأسرار، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المعلومات وتوفر التعليم فضلا عن عدد كبير من المعارض الدائمة والمتغيرة .