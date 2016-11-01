سفيرية عين الغزال-Sferya oeil de gazelle- بنة زمان

angegardienretour
:: عضو فعّال ::
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
السلام عليكم
هذا الطبق يديره ناس تبسة هايل وبنين
-بطاطا مغلية مرحية
-كريات اللحم المرحي
-قطع اللحم
-راس ثوم
-ملعقة ك معجون الطماطم
-زيتون اسود
-فلفل ادريس
-ملح و عكري
داخل طنجرة ضعي قطع اللحم و كريات اللحم تتقلى في القلبل من الزيت ..
اضيفي الثوم المرحي و فلفل ادريس...
تبلي بالملح..
مرقي بالماء و اضيفي معجون الطماطم و العكري و اتركيه يستوي حتى يتشرب المرق..
انزعي كريات اللحم من الطنجرة و غلفيها بعصيدة البطاطا و شبحيها بزيتون اسود ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون الذهبي..
ان شاء الله عجبتكم او ما تندمش عليها
:regards01::regards01::regards01:
هذا الطبق يديره ناس تبسة هايل وبنين
-بطاطا مغلية مرحية
-كريات اللحم المرحي
-قطع اللحم
-راس ثوم
-ملعقة ك معجون الطماطم
-زيتون اسود
-فلفل ادريس
-ملح و عكري
داخل طنجرة ضعي قطع اللحم و كريات اللحم تتقلى في القلبل من الزيت ..
اضيفي الثوم المرحي و فلفل ادريس...
تبلي بالملح..
مرقي بالماء و اضيفي معجون الطماطم و العكري و اتركيه يستوي حتى يتشرب المرق..
انزعي كريات اللحم من الطنجرة و غلفيها بعصيدة البطاطا و شبحيها بزيتون اسود ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون الذهبي..
ان شاء الله عجبتكم او ما تندمش عليها
:regards01::regards01::regards01: