سفيرية عين الغزال-Sferya oeil de gazelle- بنة زمان

angegardienretour

angegardienretour

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 أكتوبر 2016
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
السلام عليكم

هذا الطبق يديره ناس تبسة هايل وبنين

-بطاطا مغلية مرحية
-كريات اللحم المرحي
-قطع اللحم
-راس ثوم
-ملعقة ك معجون الطماطم
-زيتون اسود
-فلفل ادريس
-ملح و عكري

داخل طنجرة ضعي قطع اللحم و كريات اللحم تتقلى في القلبل من الزيت ..
اضيفي الثوم المرحي و فلفل ادريس...
تبلي بالملح..
مرقي بالماء و اضيفي معجون الطماطم و العكري و اتركيه يستوي حتى يتشرب المرق..
انزعي كريات اللحم من الطنجرة و غلفيها بعصيدة البطاطا و شبحيها بزيتون اسود ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون الذهبي..

ان شاء الله عجبتكم او ما تندمش عليها

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