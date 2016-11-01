سفيرية عين الغزال-Sferya oeil de gazelle- بنة زمان

السلام عليكم



هذا الطبق يديره ناس تبسة هايل وبنين



-بطاطا مغلية مرحية

-كريات اللحم المرحي

-قطع اللحم

-راس ثوم

-ملعقة ك معجون الطماطم

-زيتون اسود

-فلفل ادريس

-ملح و عكري



داخل طنجرة ضعي قطع اللحم و كريات اللحم تتقلى في القلبل من الزيت ..

اضيفي الثوم المرحي و فلفل ادريس...

تبلي بالملح..

مرقي بالماء و اضيفي معجون الطماطم و العكري و اتركيه يستوي حتى يتشرب المرق..

انزعي كريات اللحم من الطنجرة و غلفيها بعصيدة البطاطا و شبحيها بزيتون اسود ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تكتسب اللون الذهبي..



ان شاء الله عجبتكم او ما تندمش عليها



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