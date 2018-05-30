فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 1

عآشقة الجنـة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم
اول طبق لليوم هو :
- شــــــــــــــــــــــــــــــــوربة فريك :
المقادير :
هذا المقادير تقريبا ل6 اشخاص
قطع لحم خروف
حبة بصل متوسطة
حبة طماطم
زوج سنينات ثوم
زوج م ك زيت
نصف م ص فلفل اسود
نصف م ص كصبر مرحي
ملعقة ونصف طماطم مصبرة
فريك 4م ك
كمية من اللحم المفروم
الطريقة:
في طنجرة نحط اللحم والبصل والطماطم المرحية والثوم والزيت والملح والفلفل الاسود والقصبر المرحي ونخليها تتقلى على نار هادئة
كي يذبال البصل نضيف نصف كأس ماء ونخليها تكمل تتقلى على نار هادئة وهذا سر البنة لازم يتقلى جيدا حتى اللحم يدخله الطياب يعني
يبدا يطرى
بعدها نصفي الشربة اي نحطها في كسكاس نرجع اللحم للطنجرة
وباقي المكونات نعصرها جيدا بواسطة ملعقة مع اضافة اكمية من الماء
نرجع المرق للطنجرة وهذا لي يكون في الاسفل نرميه
نضيف كمية الماء اللازمة ونترك المرق حتي يغلي
نضيف كمية الفريك وكمية الطماطم بعدما نذوبها في القليل من الماء
نقص على النار ونخليها تكمل طيابها
في هذا الوقت نحضر كويرات اللحم المفروم بخلط اللحم وكمية من البصل ملح فلفل اسوددبشة مقطعة رقيق نعجنهم جيدا ثم نكورهم كويرات صغيرة
ونضيفهم للشربة ونخليها تكمل طيابها مرة في الاخير نضيفلها راس حار ونطفي عليها ونقدمها مزينة بالدبشة وبالصحة والعافية
نقدمها عادة مع المطلوع او خبز الدار
و الطبق الرئيسي هو :
طاجين الزيتون باللحم المفروم
المقادير :
قطع دجاج
حبة بصل مفرومة
سنينة ثوم
كمية من اللحم المفروم
كمية من الزيتون الاخضر
فلفل اسود
زنجبيل
ملح
معدنوس
الطريقة :
نحضر صلصة بيضاء عادي
في طنجرة نحط م ك زيت وملعقة زبدة نحط الدجاج ونخليه يتقلى جيدا على نار هادئة من بعد نضيف البصل وسنينة ثوم والتوابل فلفل اسود وكمية قليلة من الزنجبيل ملح ونتركها تتقلى جيدا بعدها امرقي بكمية من الماء قيس ما نغطي الدجاج نتركها تنضج على نار هادئة
من جهة نحضر كويرات اللحم
نغلي الزيتون مرتين حتى نتخلص من الملح الزائد بعد ذلك نفرمه ونضيفه للحم المفروم ونضيف اليه كمية من البصل المفروم والمعدنوس والملح والفلفل الاسود وملعقة مايزينة والهدف من وضع المايزينة هي انها تجعل اللحم المفروم طري وليس قاسي
نعجن هذا المكونات جيدا ثم نكورها جيدا في اليد حتى نلقى ملمسها ناعم وبهذا نضمن انها تحافظ على شكلها اثناء الطهي
نحطها في الفرينة ثم نحمرها في كمية قليلة من الزيت قيس ماتتحمر فقط من فوق
بعدها نضيفها للمرق ونتركها تكمل تطيب
في الاخير نضيف للمرق عصرة حامض
تقدم مزينة بشرائح الليمون والمعدنوس
ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها