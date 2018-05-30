فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 1 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,883
الإعجابات
42,153
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم

اول طبق لليوم هو :
- شــــــــــــــــــــــــــــــــوربة فريك :





المقادير :
هذا المقادير تقريبا ل6 اشخاص
قطع لحم خروف
حبة بصل متوسطة
حبة طماطم
زوج سنينات ثوم
زوج م ك زيت
نصف م ص فلفل اسود
نصف م ص كصبر مرحي
ملعقة ونصف طماطم مصبرة
فريك 4م ك
كمية من اللحم المفروم
الطريقة:
في طنجرة نحط اللحم والبصل والطماطم المرحية والثوم والزيت والملح والفلفل الاسود والقصبر المرحي ونخليها تتقلى على نار هادئة




كي يذبال البصل نضيف نصف كأس ماء ونخليها تكمل تتقلى على نار هادئة وهذا سر البنة لازم يتقلى جيدا حتى اللحم يدخله الطياب يعني
يبدا يطرى

بعدها نصفي الشربة اي نحطها في كسكاس نرجع اللحم للطنجرة

وباقي المكونات نعصرها جيدا بواسطة ملعقة مع اضافة اكمية من الماء


نرجع المرق للطنجرة وهذا لي يكون في الاسفل نرميه



نضيف كمية الماء اللازمة ونترك المرق حتي يغلي
نضيف كمية الفريك وكمية الطماطم بعدما نذوبها في القليل من الماء
نقص على النار ونخليها تكمل طيابها
في هذا الوقت نحضر كويرات اللحم المفروم بخلط اللحم وكمية من البصل ملح فلفل اسوددبشة مقطعة رقيق نعجنهم جيدا ثم نكورهم كويرات صغيرة

ونضيفهم للشربة ونخليها تكمل طيابها مرة في الاخير نضيفلها راس حار ونطفي عليها ونقدمها مزينة بالدبشة وبالصحة والعافية

نقدمها عادة مع المطلوع او خبز الدار





و الطبق الرئيسي هو :

طاجين الزيتون باللحم المفروم





المقادير :
قطع دجاج
حبة بصل مفرومة
سنينة ثوم
كمية من اللحم المفروم
كمية من الزيتون الاخضر
فلفل اسود
زنجبيل
ملح
معدنوس
الطريقة :
نحضر صلصة بيضاء عادي
في طنجرة نحط م ك زيت وملعقة زبدة نحط الدجاج ونخليه يتقلى جيدا على نار هادئة من بعد نضيف البصل وسنينة ثوم والتوابل فلفل اسود وكمية قليلة من الزنجبيل ملح ونتركها تتقلى جيدا بعدها امرقي بكمية من الماء قيس ما نغطي الدجاج نتركها تنضج على نار هادئة
من جهة نحضر كويرات اللحم
نغلي الزيتون مرتين حتى نتخلص من الملح الزائد بعد ذلك نفرمه ونضيفه للحم المفروم ونضيف اليه كمية من البصل المفروم والمعدنوس والملح والفلفل الاسود وملعقة مايزينة والهدف من وضع المايزينة هي انها تجعل اللحم المفروم طري وليس قاسي


نعجن هذا المكونات جيدا ثم نكورها جيدا في اليد حتى نلقى ملمسها ناعم وبهذا نضمن انها تحافظ على شكلها اثناء الطهي

نحطها في الفرينة ثم نحمرها في كمية قليلة من الزيت قيس ماتتحمر فقط من فوق
بعدها نضيفها للمرق ونتركها تكمل تطيب
في الاخير نضيف للمرق عصرة حامض


تقدم مزينة بشرائح الليمون والمعدنوس

ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها




 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,883
الإعجابات
42,153
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
و كمعجنة لليوم اخترت لكم :

- بريوش خفيف الكالقطـن





انا هنا استعملت نصف المقادير
عجينة البريوش
فرينة 1كغ
بيضات 7 بحرارة المطبخ
زبدة او مرقرين300غ
65حليب بودرةغ
سكر125غ
ملح20غ
ماء دافيء200مل
خميرة فورية20غ
قشور ليمون او برتقال
للدهن
صفار بيضة
للتزيين
حبيبات السكر
الطريقة
نخلط الفرينة مع السكر والخميرة وبودرة الحليب والبيض والماء الدافيء ونعجن لمدة 10د
نضيف الملح والزبدة على دفعات مع الاستمرار في العجن ونضيف قشور الليمون بعد نغطي العجينة ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها
بعد ذلك نشكلها كويرات انا حشيتهم بنوتيلا ونحطهم في القالب انا هنا استعملت قالب ورقي
بعد ما نشكلهم ندهنهم للمرة الاولى بصفار البيض مخلط مع كمية من الحليب
ونتركه يختمر للمرة الثانية ونقوم بدهنه مرة اخرى بصفار البيض ممزوج مع كمية قليلة من الحليب ونزين بحبيبات السكر


ندخله لفرن يكون مسخن مسبقا على 200درجة حتى ياخذ اللون الذهبي

هذا شكله بعد اخراجه من الفرن

يقدم بالصحة والعافية

ملاحظة
انا عملت نصف الكمية وتحصلت على 2 خبزات من البريوش مثل الذي يظهر على الصورة
الحشو والتشكيل اختيار ممكن نعمل خبيزات او بريوش مظفوروغيره من الاشكال
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,883
الإعجابات
42,153
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
أما التحلية فهي كالاتي :

- كيكة باردة بالفلان و البسكويت



وصفة اليوم عبارة عن فلان بالبسكويت وصفة سهلة وذوقها راااائع كنوع من التغيير خاصة لعشاق الفلان من دون اطالة اترككم مع الوصفة


مقادير الكيكة
بيضات2
سكر6م ك
زيت6م ك
حليب6م ك
فرينة6م ك
كاكاو2م ك
نصف باكي خميرة كيمائية
فاني
مقادير الفلان
نصف لتر حليب
فلان 2علب
سكر2 م ك
علبة قشطة مايعادل 200غ
12حبة بيسكويت اي نوع
م ك نيسكافيه
مقادير الطبقة الاخيرة
شكولة150غ
علبة دانيت
الطريقة
اولا نقوم بتحضير الكيكة
نخلط البيض مع السكروالفاني نضيف الزيت والحليب ونستمر في الخلط ثم الفرينة والكاكاو والخميرة
نخلط كل المقادير ونفرغها في مول هنا يجب استعمال المول الذي يفتح من الجانب
ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على 180درجة



بعدما تنضج نتركها جانبا لتبرد
من جهة اخرى نحضر الطبقة الثانية

من الاحسن هنا استعمال فلان بذوق الكراميل انا لم يتوفر عندي استعملت فلان ذوق الفانيلا
نخلط 2 علبة فلان مع الحليب والسكر ونضعها على النار مع التحريك حتى الغاليان
بعدها نضع هذا الخليط وهو ساخن في الميكسور ونضيف علبة القشطة انا استعملت بوك ممكن استعمال اي نوع وم ك نيسكافيه وكمية البيسكويت المطحون ونخلط حتى تتجانس كل المكونات نفرغها على الكيكة


ندخلها الثلاجة حتى تبرد تماما
الان نقوم بتحضير الطبقة الاخيرة

نقوم باذابة الشكولة على حمام مائي لما تذوب تماما نضيف علبة دانيت ونخلط

نفرغها فوق الفلان

ندخلها للثلاجة حتى تبرد تماما وتقدم بالصحة والعافية

في هذا الوصفة يجب استعمال المول المتحرك حتى يسهل اخراج الكيكة والمحافظة على شكلها

لاحظوا الطبقات روووووعة

بعد تقطيعها

عن قرب

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,883
الإعجابات
42,153
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
و كمقبلة لليوم اخترت لكم :

- كورني لدجاج :


وصفة اليوم عبارة عن مقبلة هي كروكات الدجاج محشية بالجبن فقط التغيير يكمن في الشكل كنوع من التغيير واكيييد يمكن استبدال الدجاج بالبطاطا المهروسة من دون اطالة اترككم مع الوصفة




المقادير:

صدر دجاج
بصل مفروم
معدنوس
فلفل اسود
ثوم بودرة
تابل
زنجبيل
ملح:
نحتاج ايضا للحشو الى جبن

الطريقة

نفرم صدر الدجاج ونضيف له باقي المكونات




هنا نسيت البصل اكيد نضيفه ونخلط المكونات جيدا نغطيها ونحطها في الثلاجة على الاقل ساعة

بعدها ناخذ كمية من الدجاج ونحشيها بقطعة من الجبن ونعطيها شكل الكورني

بعد ما نشكلها نحطها في المجمد حتى تتماسك جيدا هكذا تحافظ على شكلها اثناء الطهي

بعد نحط لي كورني في الفرينة ثم البيض ثم لاشبلير ونقليها في زيت ساخن على نار متوسطة

بعدها نحطها على ورق ماص ثم ناخذ كمية من الجبن الطري او المايونيز نضعها من الجهة العلوية للكورني ونزينها بالبيساتش وهذا اختياري ممكن نكتفي بالجبن او المايونيز فقط

ونقدمها بالصحة والراحة

ملاحظة

ممكن استبدال الدجاج بالبطاطا بعد طهوها في الماء نضيف لها بيضة ومعدنوس وملح وكمون وثوم بودرة ونحشيها بالجبن ونشكلها بنفس الطريقة​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.