فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 1

- كورني لدجاج :

المقادير:

الطريقة

و كمقبلة لليوم اخترت لكم :وصفة اليوم عبارة عن مقبلة هي كروكات الدجاج محشية بالجبن فقط التغيير يكمن في الشكل كنوع من التغيير واكيييد يمكن استبدال الدجاج بالبطاطا المهروسة من دون اطالة اترككم مع الوصفةصدر دجاجبصل مفروممعدنوسفلفل اسودثوم بودرةتابلزنجبيلملح:نحتاج ايضا للحشو الى جبننفرم صدر الدجاج ونضيف له باقي المكوناتهنا نسيت البصل اكيد نضيفه ونخلط المكونات جيدا نغطيها ونحطها في الثلاجة على الاقل ساعةبعدها ناخذ كمية من الدجاج ونحشيها بقطعة من الجبن ونعطيها شكل الكورنيبعد ما نشكلها نحطها في المجمد حتى تتماسك جيدا هكذا تحافظ على شكلها اثناء الطهيبعد نحط لي كورني في الفرينة ثم البيض ثم لاشبلير ونقليها في زيت ساخن على نار متوسطةبعدها نحطها على ورق ماص ثم ناخذ كمية من الجبن الطري او المايونيز نضعها من الجهة العلوية للكورني ونزينها بالبيساتش وهذا اختياري ممكن نكتفي بالجبن او المايونيز فقطونقدمها بالصحة والراحةملاحظةممكن استبدال الدجاج بالبطاطا بعد طهوها في الماء نضيف لها بيضة ومعدنوس وملح وكمون وثوم بودرة ونحشيها بالجبن ونشكلها بنفس الطريقة​