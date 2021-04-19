السلام عليكم اصدقائي انا فتاة في 21 من عمري كنت على علاقة بشاب يبلغ من عمره 24 سنة دامت علاقتنا 3 سنوات بالرغم من رفض اخته لعلاقتنا والسبب هو انني من ولاية باتنة وهو من ولاية خنشلة كانت علاقتنا جد طيبة كانت امه رحمها الله تحبني كثيرا وانا كذلك كنا نبكي معا ونظحك معا عشنا الحياة بحلوها ومرها عشقته كثيرا وعشقني كثيرا كانت علاقة محترمة . توفيت امه منذ عام فاصبحت علاقتنا متطورة اكثر وازداد حبه لي اصبحت كل شيء في حياته وهو يعتمد علي كثيرا في ابسط الاشياء الى ان ملت اخته من حبنا وعلاقتنا مع بعض وهنا تطرقت الى عمل سحر تفرقة بيننا . اصبحت حياتنا جحيم واصبح حبيبي انسان اخر غير الذي كنت اعرفه . اهمل نفسه كثيرا اصبح عبارة عن جسد بلا روح . لا انكر اني مازلت اعشقه واعشق التراب الذي يمشي عليه ولكن لم اجد حل اخته رافضة تماما زواجنا وتقدم لخطبتي شخص عمره 38 سنة وهو يعرف قصتي مع الاول انا لحد الان لم اتقبل فكرة زواجي من شخص غير حبيبي . اعرف ان زواجي من الاول مستحيل . لم اجد حل هل اتزوج وابني مستقبلي مع شخص لا احبه ام انتظر حبيبي.