عبدالرؤوف1
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شربة فريك
المقادير:
المقادير:
- 150 غ شربة فريك (الشعير ذو الحبات الصغيرة المحمص والمنخول )
- 500 غ لحم خروف
- بقدونس
- 50 غ كرفس (كرافس)
- 4 ملعقة كبيرة زيت زيتونة
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- نصف ملعقة كبيرة هريسة (اختيارية)
- 1 فلفل احمر (اختياري)
- ثوم مفروم
- طريقة اعداد شربة فريك شربة رمضان:
- ضعي في القدر الزيت مع اللحم المقطع قطع صغيرة ، البصل والفلفل الأحمر المرحي ثم اضيفي الطماطم ونصف كوب ماء واتركيهم 10 دقائق
- اغسلي الفريك واضيفيها للمرق مع لتر ونصف ماء واتركيهم 2 ساعاتين التحريك حتى لا تلتصق حبات الفريك
- اصيفي بعدها الثوم، الهريسة، الفلفل، الكرفس، البقدونس واتركيه نصف ساعة اخرى علئ النار
- نسكبه في زبدية و قدميها ساخنة مع الليمون