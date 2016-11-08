كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

تَتَمَلَّكَنِي العِزَّة بِأَنِّي إبْنَةً لِرَجُلْ ❀

تَصْخبُ المَجآلِس بِأَرِيج ذِكْرِه وَهُوُ تَحْتَ التُّرآبْ

رحمك الله يا قطعة من قلبي

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