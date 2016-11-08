كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليوم جبتلكم وصفة سهلة وسريعة
ل كلمار على طريقة المطاعم

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طريقة التحضير
كلمار

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وللخلطة
فرينة
كركم
فلفل احمر
ملح قرصة
سكر
ماء دافئ

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الطريقة واضحة من الصور
نقوم بتنظيف الكلمار
ونضعه على البخار مدة ربع ساعة

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بعدها نقطعه

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هنا انا نسيت مصورتش المرحلة
لكن نقوم بغمس الكلمار على الخلطة
ونقليها مباشرة
وتقدم في الطبق

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وشهية طيبة
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع بنقابي افتخر
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

السلام عليك
تقريبا نفس طريقتنا مي خطرات نديروله لاصوص يجي روعة
يعطيك الصحة
 
توقيع آمِيْرَتُه
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

الله يبارك
شهيتيني في الكلمار اختي اسوم
من شكلو يشهي
بصحتكم
يعطيك الصحة على الوصفة
 
توقيع الحلم الوردي
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
تقريبا نفس طريقتنا مي خطرات نديروله لاصوص يجي روعة
يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
اهلا
ايه هو نفس طريقة
انا تاني خطرات نديرلو الصوص ومرات لا لا
نحبو مقرمش:p
اهلا بك مرة أخرى
 
توقيع بنقابي افتخر
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

قال الحلم الوردي:
الله يبارك
شهيتيني في الكلمار اختي اسوم
من شكلو يشهي
بصحتكم
يعطيك الصحة على الوصفة
إضغط للتوسيع...
اهلا بك
حبيبتي نورتي ايه جا هايل
بصح هداك طبق وحدي هههه مخليتهمش يقربو:smile02:
نورتي
 
توقيع بنقابي افتخر
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *



جامي ذقتو
يعطيك الصحة
 
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

يعطيك الصحة ولله طبق روووعة
بارك الله فيك

رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

لله يباارك كلمار وعليه الكلام
يشهي أأختي
الله يحفظك
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع ❤️كلي أمل❤️
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

بصحتكم حبيبتي

انا منحبوش الحق ههه منتخيلش روحي ناكل فيه

شكرا على الوصفة
 
توقيع السلطانة
رد: كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

شكله تحفة وطريقة التقديم غاية في الروعة
بارك الله فيكِ غاليتي على الوصفة الشهية
بصحتكم
 
توقيع سكون الفجر
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انا خوك 🥴

شكون كلا الكلمار من اعضائنا؟
 

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