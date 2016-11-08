كلمار على طريقة المطاعم * من مطبخي *

بنقابي افتخر
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليوم جبتلكم وصفة سهلة وسريعة
ل كلمار على طريقة المطاعم
طريقة التحضير
كلمار
وللخلطة
فرينة
كركم
فلفل احمر
ملح قرصة
سكر
ماء دافئ
الطريقة واضحة من الصور
نقوم بتنظيف الكلمار
ونضعه على البخار مدة ربع ساعة
بعدها نقطعه
هنا انا نسيت مصورتش المرحلة
لكن نقوم بغمس الكلمار على الخلطة
ونقليها مباشرة
وتقدم في الطبق
وشهية طيبة
اليوم جبتلكم وصفة سهلة وسريعة
ل كلمار على طريقة المطاعم
طريقة التحضير
كلمار
وللخلطة
فرينة
كركم
فلفل احمر
ملح قرصة
سكر
ماء دافئ
الطريقة واضحة من الصور
نقوم بتنظيف الكلمار
ونضعه على البخار مدة ربع ساعة
بعدها نقطعه
هنا انا نسيت مصورتش المرحلة
لكن نقوم بغمس الكلمار على الخلطة
ونقليها مباشرة
وتقدم في الطبق
وشهية طيبة
آخر تعديل بواسطة المشرف: