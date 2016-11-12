قلعة بني حماد بالجزائر

ما كنت لأحبّ التاريخ فيما سبق كوني رأيته مجرّد دروس تُحفظ - مؤقتا- ثُم تُمسَح !

ظلمتُه فحرمني لذّته، و ها أنا أشتاق لمطالعة رواياته و وقائعه .. و حضاراته !

منهم لله من أفسدوا علينا التعليم و جعلوه حروفاً و أرقاما لا معنى لها !!