السيرة النبوية للطفل المسلم ( 26 سؤالاً وجواباً ) الشيخ أحمد بن مبارك المزروعي حفظه الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.



س1: ما هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم, و هاشم من قريش, و قريش من العرب, و العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة السلام.



س2 : متى ولد نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل.



س3 : أين ولد نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة.



س4 : متى توفي أبو نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج: توفي و نبينا صلى الله عليه وسلم في بطن أمه.



س5: متى كان انشقاق صدر نبينا صلى الله عليه وسلم؟



ج: انشق صدره صلى الله عليه وسلم و عمره أربع سنين.



س6 : متى ماتت أمّ نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : ماتت و عمره صلى الله عليه وسلم ست سنين.



س7 : من كفل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أمه ؟



ج : كفله جده عبدالمطلب ثم عمه أبو طالب.



س8: كم مرة سافر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الشام ؟



ج: سافر صلى الله عليه وسلم مرتين:



أ‌- مرة مع عمّه و عمره اثنتا عشرة سنة.



ب‌- و مرة للتجارة و عمره خمس و عشرون سنة.



س9 : متى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : بعثه الله و عمره صلى الله عليه وسلم أربعون سنة.



س10 : بماذا بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : بعثه يدعو الناس إلى التوحيد و ينذرهم من الشرك, و يعلمهم كل خير و يحذرهم من كل شر صلى الله عليه وسلم.



س11 : كم سنة بعد البعثة و نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ؟



ج : دعا إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة, ثم لم يزل يدعو إلى التوحيد و هو في المدينة حتى توفاه الله تعالى.



س12 : متى أسري وعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : أسري و عرج به صلى الله عليه وسلم بعد عشر سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم و عمره خمسون سنة.



س13 : إلى أين أسري و إلى أين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس, و عرج به إلى السماوات السبع .



س14 : ماذا حدث في معراجه صلى الله عليه وسلم ؟



ج : كلمه الله تعالى, و فرض عليه الصلوات الخمس, و لقي الأنبياء: آدم و عيسى و يحي و يوسف و إدريس و هارون و موسى عليهم الصلاة و السلام و غير ذلك مما صحت به السنة .



س15 : إلى أين هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في عام ثلاثة عشرة من البعثة بصحبة أبي بكر رضي الله عنه.



س16 : كم عدد أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم , و من هم؟



ج : أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة وهم: القاسم , و عبدالله , و إبراهيم , و زينب , و رقية , و فاطمة , و أم كلثوم.



س17 : من هنّ أمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج :زوجاته صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهن:



(1)خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وناصره

(2) عائشة الصديقة بنت الصديق

(3) سودة بنت زمعة

(4) حفصة بن عمر

(5) زينب بن خزيمة

(6)أم سلمة هند بن أبي أمية

(7) زينب بنت جحش

(8) جويرية بنت الحارث

(9)أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان

(10)صفية بنت حيي

(11)ميمونة بنت الحارث.



توفيت خديجة و زينب بن خزيمة قبله و توفي صلى الله عليه وسلم عن البواقي.



س18 : كم غزوة غزا نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : غزا صلى الله عليه وسلم سبعاً و عشرين غزوة من أشهرها :

بدر و أحد و الخندق و خيبر و فتح مكة و حنين و تبوك.



س19 : ما هي حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : محبته صلى الله عليه وسلم و إتباعه و إمتثال أمره و ترك نهيه و عبادة الله على طريقته والصلاة والسلام عليه و مطالعة سيرته.



س20 : ما هي معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم , و من معجزاته: انشقاق القمر و نبع الماء من بين أصابعه و غيرها مما صحت به السنة.



س21:متى توفي نبينا صلى الله عليه وسلم؟



ج: توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول سنة أحدى عشرة للهجرة.



س22 : ما هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : جمع صلى الله عليه وسلم أكرم الشمائل , و أعظم الأخلاق فكان أشرح الناس صدراً, و أكملهم عقلاً, و أحسنهم فهماً, و كان حسن البيان, فصيح اللسان, كثير العبادة, و كان صلى الله عليه و سلم عفيفاً ,شجاعاً, حليماً , قوياً, كريماً, وقوراً , حسن العشرة. و باختصار ”كان خلقه القرآن”.



س23: ما هي صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخَلْقية ؟



ج: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً و أجملهم جسماً و هيئة و كان بين كتفيه خاتم النبوية.



س24 : ما هي أركان الإسلام التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : خمسة و هي : شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله, و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت.



س25 : ما هي أركان الإيمان التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج : ستة وهي : الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره.



س26: ما هو حق المسلم على المسلم الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ؟



ج:حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه, و إذا دعاك فأجبه, و إذا استنصحك فانصح له, و إذا عطس فحمد الله فشمته, و إذا مرض فعده, و إذا مات فاتبع جنازته .



تمت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام .



المصدر...موقع التصفية والتربية السلفية