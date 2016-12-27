حسبي الله ونعم الوكيل

الموضوع في 'منتدى دعم ونصرة قضايا الأمة الإسلامية' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016.

  1. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    ما تراه فى هذة الصورة ليست مجموعة أكياس لجمع المهملات بل لاجئين سوريين اهلكهم البرد والجليد

    [​IMG]
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016
    #1
  2. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    [​IMG]
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016
    #2
  3. نونو ويدو

    نونو ويدو :: عضو منتسِب ::

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    حسبي الله ونعم الوكيل بارك الله فيكي اختي على المبادرة الطيبة:)
     
    حلم كبير و MOHAMED LAMINE7 معجبون بهذا.
    نونو ويدو, ‏27 ديسمبر 2016
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    لكن فيمن ؟
     
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    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2016
    #4
  5. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    في اولياء الامور
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    هو كذلك ...
    شكرا ...
     
    حلم كبير و MOHAMED LAMINE7 معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2016
    #6
  7. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    upload_2016-12-27_19-54-26.png
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    MOHAMED LAMINE7, ‏27 ديسمبر 2016
    #7
  8. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    upload_2016-12-28_22-56-56.png
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏28 ديسمبر 2016
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    نعمات, ‏1 جانفي 2017
    #9
  10. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    رحم الله عمر بن الخطاب
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏1 جانفي 2017
    #10
  11. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    وألحقنا بهم و هو راضى عنا يارب
     
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    نعمات, ‏1 جانفي 2017
    #11
  12. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    اين نحن من عمر
    اللهم اغفر لنا وارحمنا
     
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    MOHAMED LAMINE7, ‏1 جانفي 2017
    #12
  13. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    أمين يارب العالمين
     
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    نعمات, ‏1 جانفي 2017
    #13
  14. AKLOU

    AKLOU :: عضو منتسِب ::

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    مشاء الله
     
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    AKLOU, ‏6 جانفي 2017
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    حسبنا الله ونعم الوكيل ،في حكام شبعو ولاد الناس وجوعو أولادهم.
    في حكام باتو شبعانين وشعوبهم جوعوها
    في اثرياء صرفو دراهمهم باه يبنيو الدول الاوروبيه ،وفقراء دولتهم شاتيين خدمة .
    حسبنا الله
    حسبنا الله
    تقبل مروري المتواضع
     
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    حلم كبير, ‏22 فيفري 2017 على 13:14
    #15