الموضوع في 'منتدى دعم ونصرة قضايا الأمة الإسلامية' نشر بواسطة MOHAMED LAMINE7, 27 ديسمبر 2016.
ما تراه فى هذة الصورة ليست مجموعة أكياس لجمع المهملات بل لاجئين سوريين اهلكهم البرد والجليد
حسبي الله ونعم الوكيل بارك الله فيكي اختي على المبادرة الطيبة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لكن فيمن ؟
في اولياء الامور
هو كذلك ...
شكرا ...
لا إله إلا الله مادا عسان أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل
رحم الله عمر بن الخطاب
وألحقنا بهم و هو راضى عنا يارب
اين نحن من عمر
اللهم اغفر لنا وارحمنا
أمين يارب العالمين
مشاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل ،في حكام شبعو ولاد الناس وجوعو أولادهم.
في حكام باتو شبعانين وشعوبهم جوعوها
في اثرياء صرفو دراهمهم باه يبنيو الدول الاوروبيه ،وفقراء دولتهم شاتيين خدمة .
حسبنا الله
حسبنا الله
تقبل مروري المتواضع
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).