دَعْوَةٌ لِاعَآدَةِ النشَآطْ لقسْمِ التَوْعِيَةَ الديْنيَة النِسَآئِيَةُ

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    الَسَلآمُ علَيْكمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بركَآتهِ

    اخياتي القسم اصبح خالي من النشاط و الحيوية و يركد في سبات عميق
    ما بكن هجرتن القسم هجرا اليس من واجبنا ان يكون هذا القسم انشط الاقسام
    لماذا قسم الزينة و الاناقة و غيرها من الاقسام نشيطة و قسمكِ الذي يتحدثُ عن دينِكِ مهْجور لمآذآ ؟؟

    اخيآتي نحنُ في وقت يجب ان نمد ايادينا بايدي بعض فالفتيات تبرجن و بالغن في العري و هجرن الدين
    تركن الصلاة و اقبلن على المحرمات يسمعون الاغاني و لا يلبسون الحجاب
    قصرنا في ديننا و هجرناه صار كأنه لا يعني لنا بشيء
    لماذا تركنا ديننا و هجرناه هكذآ ؟؟
    اليس عيب علينا ان نتفنن في ادراج المواضيع و زخرفتها و لا نشارك حتى بدعاء بسيط يدفيني و يفيدكن
    عيب علينا ان نهجر قسمنا نعم قسمنآ ؟؟
    اخياتي فلنجعل هذا القسم هو الوجة الاولى عند دخولنا للمنتدى نساعد بعضنا على تعلم تعاليم ديننا
    اخياتي مدوا ايدكن بيدي و لنساهم في رقي هذا القسم و اعادة النشاط و الحيوية له
    ليس لاي شيء و ليس لجمع النقاط و المشاركات و لا لاي شيء صديقيني اخيتي
    بل لنستفيد و نفيد من نصائح دعوات سلسلات فعاليات تفيدنا و جميع البنات
    اتمنى ان تصل رسالتي و ان نهتم اكثر بديينا الحنيف خاصة و ان الدين تحدث عن المرأة كثيرا
    لانها سبب الفتنة بتعريها و بترجها و زينتها التي تجعلها بارزة في كل مكان
    و بسبب حجابها الملفت للنظر و غيرها من الاشياء
    و شكرا لكن غالياتي

    @لؤلؤة قسنطينة
    @الحلم الوردي
    @سكون الفجر
    @soumia hadj
    @Asseli Queen
    @أم منيــــــر
    @Đỉaмơŋđ
    @AmiR@RoRo
    @"viola"
    @ЯέКîά Яồมkà
    @جيهان جوجو
    @عاشقة الإحسان
    @أم ياسمينdz
    @نورالإيمان~
    @الزهرة الحمراء
    @الورد الأحمر
    @ام راس يابس
    @ملاك التراب
    @لاريمان
    @ميلينا
    @حكاية قمر
    @*amani*
    @بنقابي افتخر
    @"Màrià"

     
    الشآعرة الفرنسية, حكاية قمر, عاشقة الإحسان و 9 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,755
    الإعجابات المتلقاة:
    53,321
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكِ اختي لاحيائك همة الاخوات
    وهذه الاشكالية لطالما حاولنا فهم سببها في منتدى عالم المرأة لماذا هذا الاقبال الضعيف على منتدى التوعية الدينية النسائية
    بالرغم من اننا نجد الاخوات يشاركنا في منتدى الشريعة المختلط يتجادلن مع الاعضاء الذكور ! اما هنا فلاحياة لمن تنادي
    حتى المسابقات التي نضعها هنا
    لاتلقى التفاعل المطلوب
     
    دعاء الجنات, yaso ياسمين, جيهان جوجو و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏31 ديسمبر 2016
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    للاسف اختي ساندي حتى انا لا ادري السبب
    مع اني وضعت نداء للاخوات في الموضوع لكن و لا واحدة اهتمت ؟؟
    جعلوني ااحتار ؟؟؟
    ان شاء الله نلقى تفاعل عن قريب فالقسم بحاجة الى احياء و حياة جديدة من جديد
    شكرا على التفاعل اختي شوشو
     
    دعاء الجنات, أم ياسمينdz, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #3
  4. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جويلية 2014
    المشاركات:
    4,332
    الإعجابات المتلقاة:
    16,544
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اوساكا..
    السلاام عليكم و رحمة الله ..
    و الله عندك الحق اختي انا وحدة مالناس قليل وين ندخل هنا :/ الله يهدينا اختي
    ان شاء الله تكون كاينة مواضيع تفيدنا و بالتوفيق للجميع
     
    دعاء الجنات, المتفآئلة, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    "viola", ‏31 ديسمبر 2016
    #4
  5. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    6,292
    الإعجابات المتلقاة:
    18,124
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    معك حق في كل شيء
    اعترف بللي راني مقصرة ياسر في هاذ المنتدى المهم
    ان شاءالله نولي ناشطة فيه ومنقصرش فيه ونعطوه حقه
    ربي يجازيك كل خير اختي الغالية على التذكير
    الله يحفظك ويعطيك ما تتمني
    بالتوفيق للجميع
     
    المتفآئلة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏31 ديسمبر 2016
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,265
    الإعجابات المتلقاة:
    8,378
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    بارك الله فيك اختي
    على شد انتباهنا لهذا القسم
    الذي اصبح مهجور
    إِنْ شَاْءَ اللَّه
    نحولوا جميعا باش نردوالو النشاط
    واكيد بالتعاون يتحقق ذلك
    يابنات شدوا الهمة شوية
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏31 ديسمبر 2016
    #6
  7. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
    المشاركات:
    45,703
    الإعجابات المتلقاة:
    73,445
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكي
    ان شاء الله نولي لنشاطي
    واكيد رايحين نستفادو من بعضنا البعض
    بارك الله فيكي
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    الحلم الوردي, ‏31 ديسمبر 2016
    #7
  8. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    و عليكم السلام و رحمة الله
    ان شاء الله امون
    بالتوفيق غاليتي
     
    "viola" معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #8
  9. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    اهلين جوجو
    و الله كلنا مقصرين فيه ماشي غير انتي
    ان شاء الله عن قريب نشوفو القسم رجع لنشاطو
    العفـــــو غاليتي
    شكرا ع التفاعل
    نورتي
     
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #9
  10. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    و عليكم السلام و رحمة الله
    و فيكي بارك الله ياسمينوو
    ان شاء الله اختي و هذا واجب علينا لانو فيه مصلحة لينا
    بالتوفيق يلالالا
     
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #10
  11. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    و عليكم السلام غاليتي ملاك
    ان شاء الله عن قريب نشوفوك كالمعتـآد
    و فيكي بارك الله
    شكرا على التفاعل
     
    المتفآئلة, ‏31 ديسمبر 2016
    #11
  12. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2013
    المشاركات:
    13,129
    الإعجابات المتلقاة:
    35,750
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    السلآم عليكم
    فعلا القسم يعاني ممن ركود
    المسؤولية تتحط علينا جميعا رانا غافلين عليه ربي يهدينا
    فقط ملاحظة اسوم النداء لي قلتي عليه ما وصلش شفت الموضوع بالصدفة برك
    عدلي على الاسماء باش يوصل العضوات الباقيات
    شكرا لحرصك :kiss:
    سلام
     
    AmiR@RoRo, ‏31 ديسمبر 2016
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,548
    الإعجابات المتلقاة:
    33,316
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    بارك الله فيك حبيبتي اسماء
    بالفعل رانا مقصرين بزاف مع هاد القسم وهاجرينو بعبارة اوضح
    ربي يهدينا برك وان شاء الله في القريب العاجل تكون فيه مواضيع حصرية ومفيدة
    شكرا للتذكير غاليتي ربي يحميك ان شاء الله
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2016
    #13
  14. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,353
    الإعجابات المتلقاة:
    3,505
    نقاط الجوائز:
    71
    الإقامة:
    غير محدد
    شكرا على التنبيه غاليتي
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏12 جانفي 2017
    #14
  15. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    14,026
    الإعجابات المتلقاة:
    17,016
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يد وحدة متصفقش لوكان تعاونونا بالأفكار و الموضوع الهادفة و الفعاليات والتواجد
    المشرفة وحدها متقدر دير أي حاجة
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏12 جانفي 2017
    #15
  16. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,350
    الإعجابات المتلقاة:
    3,810
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    شكرا حبيبتي على التنبيه ربي يهدينا أجمعين
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏15 جانفي 2017
    #16
  17. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جوان 2016
    المشاركات:
    1,173
    الإعجابات المتلقاة:
    3,315
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم أخيتي
    شكرا لك على التنبيه و شحد الهمم إن شاء الله ننشطو القسم و نشاركو في فعالياته
    جزاك الله خيرا
     
    المتفآئلة معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏15 جانفي 2017
    #17
  18. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 جوان 2016
    المشاركات:
    321
    الإعجابات المتلقاة:
    892
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    المتفآئلة معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏15 جانفي 2017
    #18
  19. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,340
    الإعجابات المتلقاة:
    22,935
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    و فيكن بارك الله
    شكرا لكن على الدعم
     
    المتفآئلة, ‏18 فيفري 2017 على 21:52
    #19
  20. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 فيفري 2017
    المشاركات:
    153
    الإعجابات المتلقاة:
    188
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عآلمي الخآص
    السلام عليك ورحمةالله
    أخت المتفآئلة
    والله قلة المواضيع والمشاركات تنطبق على كون اي موضوع فيه طويلا جدا ولعدم انتباه البعض مما ينقلنه من النترنت
    لذلك نعاني بالمنتديات صفة عماة انه هناك نقص في المشاركات والردود
     
    الشآعرة الفرنسية, ‏23 فيفري 2017 على 20:49
    #20