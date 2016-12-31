دَعْوَةٌ لِاعَآدَةِ النشَآطْ لقسْمِ التَوْعِيَةَ الديْنيَة النِسَآئِيَةُ

إقتباس لمشاركة أم ياسمينdz: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكِ اختي لاحيائك همة الاخوات

وهذه الاشكالية لطالما حاولنا فهم سببها في منتدى عالم المرأة لماذا هذا الاقبال الضعيف على منتدى التوعية الدينية النسائية

بالرغم من اننا نجد الاخوات يشاركنا في منتدى الشريعة المختلط يتجادلن مع الاعضاء الذكور ! اما هنا فلاحياة لمن تنادي

حتى المسابقات التي نضعها هنا

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للاسف اختي ساندي حتى انا لا ادري السبب

مع اني وضعت نداء للاخوات في الموضوع لكن و لا واحدة اهتمت ؟؟

جعلوني ااحتار ؟؟؟

ان شاء الله نلقى تفاعل عن قريب فالقسم بحاجة الى احياء و حياة جديدة من جديد

شكرا على التفاعل اختي شوشو