دَعْوَةٌ لِاعَآدَةِ النشَآطْ لقسْمِ التَوْعِيَةَ الديْنيَة النِسَآئِيَةُ

الَسَلآمُ علَيْكمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بركَآتهِ اخياتي القسم اصبح خالي من النشاط و الحيوية و يركد في سبات عميق ما بكن هجرتن القسم هجرا اليس من واجبنا ان يكون هذا القسم انشط الاقسام لماذا قسم الزينة و الاناقة و غيرها من الاقسام نشيطة و قسمكِ الذي يتحدثُ عن دينِكِ مهْجور لمآذآ ؟؟ اخيآتي نحنُ في وقت يجب ان نمد ايادينا بايدي بعض فالفتيات تبرجن و بالغن في العري و هجرن الدين تركن الصلاة و اقبلن على المحرمات يسمعون الاغاني و لا يلبسون الحجاب قصرنا في ديننا و هجرناه صار كأنه لا يعني لنا بشيء لماذا تركنا ديننا و هجرناه هكذآ ؟؟ اليس عيب علينا ان نتفنن في ادراج المواضيع و زخرفتها و لا نشارك حتى بدعاء بسيط يدفيني و يفيدكن عيب علينا ان نهجر قسمنا نعم قسمنآ ؟؟ اخياتي فلنجعل هذا القسم هو الوجة الاولى عند دخولنا للمنتدى نساعد بعضنا على تعلم تعاليم ديننا اخياتي مدوا ايدكن بيدي و لنساهم في رقي هذا القسم و اعادة النشاط و الحيوية له ليس لاي شيء و ليس لجمع النقاط و المشاركات و لا لاي شيء صديقيني اخيتي بل لنستفيد و نفيد من نصائح دعوات سلسلات فعاليات تفيدنا و جميع البنات اتمنى ان تصل رسالتي و ان نهتم اكثر بديينا الحنيف خاصة و ان الدين تحدث عن المرأة كثيرا لانها سبب الفتنة بتعريها و بترجها و زينتها التي تجعلها بارزة في كل مكان و بسبب حجابها الملفت للنظر و غيرها من الاشياء و شكرا لكن غالياتي @لؤلؤة قسنطينة @الحلم الوردي @سكون الفجر @soumia hadj @Asseli Queen @أم منيــــــر @Đỉaмơŋđ @AmiR@RoRo @"viola" @ЯέКîά Яồมkà @جيهان جوجو @عاشقة الإحسان @أم ياسمينdz @نورالإيمان~ @الزهرة الحمراء @الورد الأحمر @ام راس يابس @ملاك التراب @لاريمان @ميلينا @حكاية قمر @*amani* @بنقابي افتخر @"Màrià" @Twinkle Stars @sozy @فيتامين سي @miss victoria @ليليا مرام @أشــواق19 @yaso ياسمين @sarakoukou @نعمات @كارلا @R@ZIK @Lovely ღ smile @حفيدة الخنساء @BLEU PEARL @قطر الندى @Princesse Diyor @sosobibicha @آمِيْرَتُه @bouchra la charemonte @rose09000 @نجمة البحر20 في أمَآنِ اللهِ