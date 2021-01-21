عظمة الخالق سبحانه وعظمة دينه واختلاف بصائر الناس في ذلك لابن القيم .

لدي سؤال لك يا طيب ,,,,,ولا تفهمني خطأ ,,,,,,اخبرني عن الله باسلوبك انت ,,,,تخيل اني انسان ملحد وقلت لك اخبرني عن الله او التقيت برجل ملحد وقال لك من هو الله ,,,,,,, كيف ستجيبه,,,,,,,,,ولكن باسلوبك انت

هذا السؤال قد نتعرض له في اي مكان مع اي شخص ,,,,ماذا لو كان طفلك وسالك من هو الله ,,,,

هذا السؤال مفتوح لكل عضو في المنتدى طبعاااا ان اذن لنا صاحب الموضوع ,,,,,وعفواااا على تطفلي ,,,,,اتمنى كل شخص ان يجيبنا عن السؤال باسلوبه هو ,,,,,و مرة اخرى عفوااا على تطفلي