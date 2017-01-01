بساطات من أعمالي...

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, 7 جانفي 2017.
سلام هذو بساطات جيجل..
ما شاء الله عليكِ أختي والله شغل جميل جداً ورآئع
بارك الله فيكِ على مشاركتنا اعمالك المميزة
وفيك بارك اختي , ربي يحفظك ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله
ملاح وزينين
يعطيك الصحة اختي الغالية
يسلمك ختي , عينيك لملاح
يعطيك الصحة اختي خدمة باهية
في انتظار اعمال جديدة
السلام عليكم
يعطيك الصحة
شابين بزااف
يعطيك الصحة
الله يبارك
هايلين
يعطيك الصحة
يسلمك.. ان شاء الله اختي
وعليكم السلام .. يسلمك ختي عينيك لي شابين
الله يسلمك
يبارك في عمرك ..
يسلمك ختي
يعطيك الصحة اختي
شابين الله يبارك
يسلمك ختي عينيك لي شابين
خدمة متقنة +ألوان باهيه يعطيك الصحة أختي في أنظار جديد اعمالك
ما شاء الله
رائعيين
سلمت أناملك
الله يسلمك , شكرا لمرورك الرائع
الاروع مرورك , يسلم بدنك ختي
بارك الله فيك ويعطيك الصحة
أختي ممكن تعلمينا عمل البساطات
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