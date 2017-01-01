بساطات من أعمالي...

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2017.

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  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    سلام هذو بساطات جيجل.. 1420103259304.jpg 1420103256866.jpg 1420103258897.jpg
     
    بنقابي افتخر, جيهان جوجو, بشرى الجنة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2017
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكِ أختي والله شغل جميل جداً ورآئع
    بارك الله فيكِ على مشاركتنا اعمالك المميزة
     
    الصحافية الساخرة, جيهان جوجو و بشرى الجنة معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 جانفي 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    وفيك بارك اختي , ربي يحفظك .. :)
     
    جيهان جوجو و سكون الفجر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 جانفي 2017
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماشاءالله
    ملاح وزينين
    يعطيك الصحة اختي الغالية
     
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    جيهان جوجو, ‏8 جانفي 2017
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    يسلمك ختي , عينيك لملاح :)
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 جانفي 2017
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يعطيك الصحة اختي خدمة باهية
    في انتظار اعمال جديدة
     
    جيهان جوجو و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏9 جانفي 2017
    #6
  7. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

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    بلاد العجب ^^
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة
    شابين بزااف
     
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    sقطر الندىs, ‏9 جانفي 2017
    #7
  8. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة
     
    جيهان جوجو و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الله يبارك
    هايلين
    يعطيك الصحة
     
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    yaso ياسمين, ‏9 جانفي 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    يسلمك.. ان شاء الله اختي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    وعليكم السلام .. يسلمك ختي :) عينيك لي شابين:giggle:
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    الله يسلمك:)
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    يبارك في عمرك :)..
    يسلمك ختي:giggle:
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #13
  14. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي
    شابين الله يبارك
     
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    عبير الغرام, ‏9 جانفي 2017
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    يسلمك ختي عينيك لي شابين
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #15
  16. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    خدمة متقنة +ألوان باهيه يعطيك الصحة أختي في أنظار جديد اعمالك
     
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    بنقابي افتخر, ‏9 جانفي 2017
    #16
  17. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    ما شاء الله
    رائعيين
    سلمت أناملك
     
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    طموحة, ‏9 جانفي 2017
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    الله يسلمك , شكرا لمرورك الرائع :giggle:
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    الاروع مرورك , يسلم بدنك ختي :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 جانفي 2017
    #19
  20. solama

    solama :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك ويعطيك الصحة
    أختي ممكن تعلمينا عمل البساطات
     
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    solama, ‏1 مارس 2017 على 18:49
    #20
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