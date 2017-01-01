درس تصميم ختم بسيط

الموضوع في 'ركن الدروس التعليمية والشروحات [2D]' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏13 جانفي 2017.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    حكاية قمر, yaso ياسمين و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏13 جانفي 2017
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    شكرا لك
    غاديا نسيي ^^
    موفقة
     
    yaso ياسمين و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏13 جانفي 2017
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    مشكووووورة
    بارك الله فيك
    الدرس مفهووووم
    في انتظار مزيد من الدروس ان شاء الله
     
    yaso ياسمين و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    مشكورين على المرور بارك الله فيكم حاولوا تطبيق الدرس وممكن تستغلوا التطبيق لتصميم ختم لمنتداكم.
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏13 جانفي 2017
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك على
    الدرس مفهوم و رح نطبقه
    في انتظار مزيد من الدروس
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏13 جانفي 2017
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ان شاء الله أختي
    في انتظار تطبيقك ^^
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏13 جانفي 2017
    #6
  7. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

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    في دارنا
    كيف يتم تحميل فوطوشوب :confused::confused::confused::confused:
     
    ام راس يابس, ‏7 فيفري 2017
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أختي في الملف المرفق ستجدين رابط تحميل الفوتوشوب قومي بتحميل الملف في المرفقات وافتحيه وستجدين الرابط المباشر للتحميل من الميديا فاير.
     
    الورد الأحمر, ‏7 فيفري 2017
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يعطيك الصحة
    قلت نصمم شوي أختام
    شوي لقيت مشكل في الفوطوشوب مفهمتش واش بيه
    مع اني حملتو وحملتلو الملحقات عادي من قبل
    ياريت لي يجيو يصمو الدرس يصمو اختام نحتاجوهم في اللمة بعد

    لي عودة ان شاءالله
     
    أم ياسمينdz, ‏5 مارس 2017 على 15:33
    #9