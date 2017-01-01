درس تصميم ختم بسيط

الموضوع في 'ركن الدروس التعليمية والشروحات [2D]' نشر بواسطة الورد الأحمر, 13 جانفي 2017.
النتيجة
تحميل برنامج الفوتوشوب
شكرا لك
غاديا نسيي ^^
موفقة
مشكووووورة
بارك الله فيك
الدرس مفهووووم
في انتظار مزيد من الدروس ان شاء الله
مشكورين على المرور بارك الله فيكم حاولوا تطبيق الدرس وممكن تستغلوا التطبيق لتصميم ختم لمنتداكم.
بارك الله فيك على
الدرس مفهوم و رح نطبقه
في انتظار مزيد من الدروس
ان شاء الله أختي
في انتظار تطبيقك ^^
كيف يتم تحميل فوطوشوب
أختي في الملف المرفق ستجدين رابط تحميل الفوتوشوب قومي بتحميل الملف في المرفقات وافتحيه وستجدين الرابط المباشر للتحميل من الميديا فاير.
يعطيك الصحة
قلت نصمم شوي أختام
شوي لقيت مشكل في الفوطوشوب مفهمتش واش بيه
مع اني حملتو وحملتلو الملحقات عادي من قبل
ياريت لي يجيو يصمو الدرس يصمو اختام نحتاجوهم في اللمة بعد
لي عودة ان شاءالله
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).