صور ملتقطة من جامعتي..!

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏17 جانفي 2017.

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  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 جانفي 2017
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    أشــواق 19, ‏17 جانفي 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    صور رائعة ماشاء الله يعطيك الصحة اختي
     
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    أم ياسمينdz, ‏17 جانفي 2017
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    صور في قمة الروعة ماشاء الله
    يعطيك الصحة التقاطات جميلة
     
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    *amani*, ‏17 جانفي 2017
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    روووووعة
    غيرني الثلج ..
    التقاطات في القمة
    يعطيك الصحة حنونة
     
    حمزةusma, أشــواق 19 و aljentel معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏18 جانفي 2017
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ياله من جمال طبيعي اخاذ
    تسلمي
     
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    aljentel, ‏18 جانفي 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    رائعة هي الصور والاروع بلادي
    سلمت اناملك من البرد وانت تلتقطين الصور
    اشجعك
    حلم كبير(y)
     
    أشــواق 19 و حمزةusma معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏18 جانفي 2017
    #6
  7. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    الله يبارك مشاء الله
    يعطيك الصحه
     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏18 جانفي 2017
    #7
  8. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    صور رائعة شكرا لك على التغطية
     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    حمزةusma, ‏18 جانفي 2017
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    في البيت :)
    ما شاء الله عليك حبيبتي، إلتقاطات موفقة، ربي يوفقك وينجحك في دراستك يا الغالية
    بارك الله فيكِ على مشاركتنا هذه الصور الجميلة
     
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    سكون الفجر, ‏19 جانفي 2017
    #9
  10. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    صور رائعة وزاد بهاها الثلج
    وين هذي الجامعة ؟
     
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    آمِيْرَتُه, ‏19 جانفي 2017
    #10
  11. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلااام
    شكرا نورتي..
    هذي جامعة سطيف 2 "محمد لمين دباغين "
     
    أشــواق 19, ‏19 جانفي 2017
    #11
  12. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    ان شاء الله
    وفيك بركة نورتي غاليتي ☺
     
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    أشــواق 19, ‏19 جانفي 2017
    #12
  13. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    سطيف
    صور هايلين مي الباز خير في الثلج :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
     
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    FATIMA 19, ‏21 جانفي 2017
    #13
  14. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    هههههه يااااي لهضااااب خيراااا
    متنسايش بلي اكثر بلاضة في سطيف يصب فيها ثلج
    نورتي فطووووووووووم
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    أشــواق 19, ‏21 جانفي 2017
    #14
  15. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    سطيف
    صور في القمة مادام ماشفتش الهضاب في الثلج مانقدرش نحكم
     
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    FATIMA 19, ‏21 جانفي 2017
    #15
  16. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    ايه كملتي لقراية ومجيتي
    ان شاء الله لعام لجاي كنتخرج نديك معايا ☺
     
    FATIMA 19 معجب بهذا.
    أشــواق 19, ‏21 جانفي 2017
    #16
  17. FATIMA 19

    FATIMA 19 :: عضو متألق ::

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    سطيف
    ان شاء الله
     
    FATIMA 19, ‏22 جانفي 2017
    #17
  18. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    وااااو صور في قمة الجماال مشكوورة
     
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    chirine zina, ‏22 جانفي 2017
    #18
  19. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    سلام عليكم
    ماشاء الله
    احسنت اختي ، ينقصك قليلا اللعب على زاوية الالتقاط والاضاءة
    هل التقطتها من هاتفك ؟ يبدو ان كمرته جيدة

    بالتوفيق اختي
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏14 ماي 2017 على 17:41
    #19
  20. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو مُتميز ::

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    رووووووووووووووووعة ما أجملها وما اروعها
     
    فارس الروح, ‏14 ماي 2017 على 17:46
    #20
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