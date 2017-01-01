صور ملتقطة من جامعتي..!

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة أشــواق 19, 17 جانفي 2017.
صور رائعة ماشاء الله يعطيك الصحة اختي
السلام عليكم
صور في قمة الروعة ماشاء الله
يعطيك الصحة التقاطات جميلة
روووووعة
غيرني الثلج ..
التقاطات في القمة
يعطيك الصحة حنونة
ياله من جمال طبيعي اخاذ
تسلمي
السلام عليكم
رائعة هي الصور والاروع بلادي
سلمت اناملك من البرد وانت تلتقطين الصور
اشجعك
حلم كبير
الله يبارك مشاء الله
يعطيك الصحه
صور رائعة شكرا لك على التغطية
ما شاء الله عليك حبيبتي، إلتقاطات موفقة، ربي يوفقك وينجحك في دراستك يا الغالية
بارك الله فيكِ على مشاركتنا هذه الصور الجميلة
السلام عليك
صور رائعة وزاد بهاها الثلج
وين هذي الجامعة ؟
وعليكم السلااام
شكرا نورتي..
هذي جامعة سطيف 2 "محمد لمين دباغين "
ان شاء الله
وفيك بركة نورتي غاليتي ☺
صور هايلين مي الباز خير في الثلج
هههههه يااااي لهضااااب خيراااا
متنسايش بلي اكثر بلاضة في سطيف يصب فيها ثلج
نورتي فطووووووووووم
صور في القمة مادام ماشفتش الهضاب في الثلج مانقدرش نحكم
ايه كملتي لقراية ومجيتي
ان شاء الله لعام لجاي كنتخرج نديك معايا ☺
ان شاء الله
وااااو صور في قمة الجماال مشكوورة
سلام عليكم
ماشاء الله
احسنت اختي ، ينقصك قليلا اللعب على زاوية الالتقاط والاضاءة
هل التقطتها من هاتفك ؟ يبدو ان كمرته جيدة
بالتوفيق اختي
رووووووووووووووووعة ما أجملها وما اروعها
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).