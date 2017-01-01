اِستظهار المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أمّ عبد الله, ‏22 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
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  1. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرّحمان الرّحيم
    السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]

    إِنَّ الحمد لله نحمدُه وَنَستعِينه وَنستغفرُه، ونعوذ بالله من شرُور أنفسنا وَمِن سَيِّئَات أعمالِنا من يَهده الله فلا مُضِّل له ومن يُضلل فلا هَادِيَ له.
    وَأشهَد أَن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وَأشهَد أنَّ مُحمَّدًا عبده ورسُوله.

    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون}
    {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيما}

    أمَّا بَعد فَإِنَّ أَصدق الحَدِيث كلام الله وَخير الهدي هدي مُحمَّد -صلَّى الله عليه وسلَّم- وشَرَّ الأُمور مُحدثاتُها وَكُلَّ مُحدثَةٍ بدعة وَكُلَّ بِدعة ضلالة وكُلَّ ضلالة فِي النّار.

    سنخصص هذا الموضوع لوضع مقدار الحفظ، وكذا لاستظهاره    ، وفق البرنامج التالي:
    الأحد -----> حفظ ثمن 1
    الإثنين ----- حفظ ثمن 2
    الثلاثاء ----- مراجعة الربع الأوّل (ثمن 1+2)
    الأربعاء ----- حفظ ثمن 3
    الخميس ----- حفظ ثمن 4
    الجمعة ----- مراجعة الربع الثاني (الثمن 3+4)
    السبت ----- مراجعة النِّصف حزب (ثمن 1+2+3+4).

    نسأل الله التّوفيق والسّداد، ونسأله جلَّ وعلا الإخلاص قبل أيّ شيء.
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 جانفي 2017
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    أمّ عبد الله, ‏22 جانفي 2017
    #1
  2. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    الثمن 1 (الحزب 1):

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    حيلتي في حسن نيتي, أم ياسمينdz و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏22 جانفي 2017
    #2
  3. عاشقة الإحسان

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    السلام عليكم
    جاري الحفظ
    بالتوفيق لأخواتي
     
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    عاشقة الإحسان, ‏22 جانفي 2017
    #3
  4. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكن جميعا
    الحمد لله لقد تم حفظ الثمن الأول من الحزب الأول من سورة البقرة
    بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء لم أستطع كتابة الأيات حرفيا و أتيتكم برابط فيديو يعينكن على الحفظ
    وفقكن الله أخياتي
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏22 جانفي 2017
    #4
  5. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    السلام عليكن و رحمة الله و بركاته
    الحمد لله تم الحفظ بعون الله و توفيقه .
     
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    عاشقة الإحسان, ‏22 جانفي 2017
    #5
  6. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    الثمن الأول مكتوب في الصورة المرفقة
    شكرا
     

    الملفات المرفقة:

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    حيلتي في حسن نيتي, ‏22 جانفي 2017
    #6
  7. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    الحمد لله تم الحفظ الثمن الاول
    هل نكتفي بكتابة تم ؟
    وبارك الله فيكم
     
    أمّ عبد الله, أم ياسمينdz و حيلتي في حسن نيتي معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏22 جانفي 2017
    #7
  8. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    و فيك بارك الله
    مبارك عليك بداية الحفظ و أسأل الله لي و لك و لجميع الاخوات التوفيق و السداد
    أما بخصوص سؤالك سترد عليك صاحبة الموضوع و شكرا
     
    أمّ عبد الله, أم ياسمينdz و لاريمان معجبون بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏22 جانفي 2017
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    نسأل الله الثبات والتوفيق
    وجزاكن الله كل خير
     
    حيلتي في حسن نيتي, أم ياسمينdz و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏22 جانفي 2017
    #9
  10. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله، ثبّت الله حفظك
    كما تشائين أختي، من لديها وقت وأرادت أن تكتب ما حفظت لها ذلك، ومن داهمها الوقت ولم تستطع فلا حرج إن لم تكتبه.

    ومما لا شكّ فيه أنّ كتابة المحفوظ تزيده تثبيتا بإذن الله ... وهي من الطرق المنصوح بها لإتقان الحفظ.
     
    أم ياسمينdz, عاشقة الإحسان و حيلتي في حسن نيتي معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏22 جانفي 2017
    #10
  11. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    الثمن 1 (الحزب1)
    أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم
    {بسم الله الرّحمان الرّحيم (1) الحمد لله ربّ العالمين (2) الرّحمان الرّحيم (3) ملكِ يوم الدِّين (4) إِيَّاك نعبُد وإِيَّاك نَستعين (5) إِهدنا الصّراط المُستقِيم (6) صراط الذّين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالِّين (7)}
    بِسم الله الرحمان الرّحيم
    {ألم (1) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقِين (2) الذّين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومِمَّا رزقناهم ينفِقون (3) والذِّين يُومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (4) أولائك على هدى من ربّهم وأولائك هم المفلحون (5) إِنّ الذّين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون (6) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم (7) ومن النّاس من يقول ءامنّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمومنين (8) يخادعون الله والذّين ءامنوا وما يخادعون إِلّا أنفسهم وما يشعرون (9) فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يُكذِّبون (10) وإِذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون (11) ألا إِنّهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (12) وإِذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن النّاس قالوا أنومن كما ءامن السُّفهاء ألا إِنَّهم هم السفهاء ولكِن لا يعلمون (13) وإِذا لقوا الذِّين ءامنوا قالوا ءامنّا وإِذا خلوا إِلى شياطينهم قالوا إِنّا معكم إِنَّما نحن مستهزءون (14) الله يستهزئ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمهون (15) أولائك الذّين اشتروا الضّلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (16)}
     
    عاشقة الكرة, نعمات, عاشقة الإحسان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏22 جانفي 2017
    #11
  12. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    تم الحفظ
    احتاج فقط للمراجعة ...
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏23 جانفي 2017
    #12
  13. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    السلام علي أختي @أمّ عبد الله
    شرعت في حفظ الثمن الثاني
    جزاك المولى كل خير على شحد الهمم
     
    حيلتي في حسن نيتي, عاشقة الكرة و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏23 جانفي 2017
    #13
  14. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    عندي مشكلة
    هل من حل
    بديت في الثمن التاني نحفظ اية نحس بلي حافضتها بصح كي نبدا تراجعها يخص نعرف اول كلمة ادا مقريتش اول كلمة منقدرش نتفكرها....
     
    حيلتي في حسن نيتي, عاشقة الكرة و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏23 جانفي 2017
    #14
  15. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بومرداس
    الثمن 2 (الحزب 1):

    [​IMG]

    [​IMG]

     
    عاشقة الكرة معجب بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #15
  16. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بومرداس
    نرحب بك بيننا أختي فيتامين سي .... من إسمك باين راح نستمد منك الطاقة والحيوية إن شاء الله -ابتسامة-

    أوّل ما أنصحك به هو التكرار المستمر

    بالنسبة لمشكلتك ما فهمتهاش مليح، فإذا كنت كي تكملي آية تُنساي بالكليّة الآية لي رايحة تجي بعدها حتى المضمون تاع الآية يروحلك، ربما تحتاجين إلى ربط الأفكار بين كل آية والآية التي تليها و مما يساعدك على ذلك التركيز أثناء الحفظ.
    أما إن كنت تدرين مضمون الآية ولكن فقط بداية الآية تتلفلك، فأنصحك كي تكملي تحفظي الثمن كامل وتحسي بلي تمكنتي منو، حاولي تجيبيه بطريقة عكسية يعني من الآية الأخيرة إلى الآية الأولى. بهذه الطريقة إن شاء الله تتثبت عندك بداية الآيات.

    أسأل الله أن ييسر لك الحفظ
     
    التعديل الأخير: ‏23 جانفي 2017
    نعمات, عاشقة الكرة و فيتامين سي معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #16
  17. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بومرداس
    وعليك السلام ورحمة الله أختي عاشقة الإحسان
    جزانا الله وإياك أختي ..... وفقك الله
     
    نعمات, عاشقة الكرة و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #17
  18. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    السلام عليكم أخيتي الفاضلة @أمّ عبد الله
    تم الحفظ بعون الله ،جعلني الله و إياك شركاء في الأجر
     
    أمّ عبد الله, عاشقة الكرة و حيلتي في حسن نيتي معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏23 جانفي 2017
    #18
  19. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    تم الحفظ و لله الحمد
     
    عاشقة الكرة و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #19
  20. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اقد تم حفظ الثمن الثاني ولله الحمد
    اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
     
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    لاريمان, ‏23 جانفي 2017
    #20
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