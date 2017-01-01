اِستظهار المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)



السلام عليكن ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرّحمان الرّحيمالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته



إِنَّ الحمد لله نحمدُه وَنَستعِينه وَنستغفرُه، ونعوذ بالله من شرُور أنفسنا وَمِن سَيِّئَات أعمالِنا من يَهده الله فلا مُضِّل له ومن يُضلل فلا هَادِيَ له.

وَأشهَد أَن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وَأشهَد أنَّ مُحمَّدًا عبده ورسُوله.



{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيما}



أمَّا بَعد فَإِنَّ أَصدق الحَدِيث كلام الله وَخير الهدي هدي مُحمَّد -صلَّى الله عليه وسلَّم- وشَرَّ الأُمور مُحدثاتُها وَكُلَّ مُحدثَةٍ بدعة وَكُلَّ بِدعة ضلالة وكُلَّ ضلالة فِي النّار.



سنخصص هذا الموضوع لوضع مقدار الحفظ، وكذا لاستظهاره ، وفق البرنامج التالي:

الأحد -----> حفظ ثمن 1

الإثنين ----- حفظ ثمن 2

الثلاثاء ----- مراجعة الربع الأوّل (ثمن 1+2)

الأربعاء ----- حفظ ثمن 3

الخميس ----- حفظ ثمن 4

الجمعة ----- مراجعة الربع الثاني (الثمن 3+4)

السبت ----- مراجعة النِّصف حزب (ثمن 1+2+3+4).



نسأل الله التّوفيق والسّداد، ونسأله جلَّ وعلا الإخلاص قبل أيّ شيء.