معلومات دينية::
الوحيد الذي اقسم الله بحياته في القران الكريم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
{لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون }الحجر 72
يقول ابن عباس ماخلق الله وماذرا ومابرأ نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعت الله اقسم بحياة غيره
الوحيد الذي اقسم الله بحياته في القران الكريم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
{لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون }الحجر 72
يقول ابن عباس ماخلق الله وماذرا ومابرأ نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعت الله اقسم بحياة غيره