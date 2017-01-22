معلومات دينية

معلومات دينية::
الوحيد الذي اقسم الله بحياته في القران الكريم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
{لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون }الحجر 72
يقول ابن عباس ماخلق الله وماذرا ومابرأ نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعت الله اقسم بحياة غيره
 
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قال kari 1997:
العفووو
نووورتي الموضوع بارك الله فيك على المرووور
تقدري تشاركي بمعلومات مفيدة اذا حبيتي
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الله ينورك
ايه نقدر سأحاول شكرا لكي :):)
 
اربعة لم تحمل بهم انثى ..ادم. حواء. كبش فداء اسماعيل. ناقة صالح/حيث خرجت من الصخرة/
 
المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة هو حكيم بن حزام ..
والاية الوحيدة التي نزلت في جوف الكعبة هي{ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها}النساء58
 
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
اختي الفاضلة جزاك الله خيرا على المعلومة القيمة ، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
احسن الخلق وسيد البشرية ومنقذها
تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
 

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