إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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معلومات مفيدة في الحياة .
1- النوم بدون وسادة يساعد على التخلص من آلام الظهر.
2- الشخص يرث دائماً الطول من والده، والوزن من والدته.
3- إذا شعرت بإجهادٍ مفاجئ، كل ما عليك فعله هو هزّ رأسك، فتحصلين على النشاط مجدداً.
4- ثمة أشياء لا يستطيع العقل التغاضي عنها أو عدم ملاحظتها، كالطعام والأشخاص الجذابين.. والخطر.
5- يميل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى إلى المضغ بالناحية اليمنى أيضاً.
6- أكياس الشاي الجافة تمتص الرائحة الكريهة، وخصوصاً من الأحذية.
8- يمكنك العيش بدون طعام لأسابيع، ولكن يمكنك العيش 11 يوماً فقط بدون نوم.
9- الأشخاص الذين يضحكون كثيراً يتمتعون بصحة جيدة أكثر من سواهم.
10- يملك مخ الإنسان القدرة على تخزين 5 أضعاف المعلومات الموجودة في موسوعة ويكيبيديا.
11- يستخدم المخ معدل الطاقة نفسه المستخدم في مصباح كهربائي 10 واط.
12- البويضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان، والحيوانات المنوية أصغرها..
13- يفرز جسم الإنسان حرارة كل 30 ثانية يمكنها غلي 1.5 لتر من الماء.
14- حمض المعدة 19 "حمض الهيدروكلوريك" قوي بما يكفي ليحلل شفرات الحلاقة.
15- القرآءن أفضل علاج للاكتئاب
لا تكن بخيل بالصلات والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم..
لكم أجمل تحياااتى
1- النوم بدون وسادة يساعد على التخلص من آلام الظهر.
2- الشخص يرث دائماً الطول من والده، والوزن من والدته.
3- إذا شعرت بإجهادٍ مفاجئ، كل ما عليك فعله هو هزّ رأسك، فتحصلين على النشاط مجدداً.
4- ثمة أشياء لا يستطيع العقل التغاضي عنها أو عدم ملاحظتها، كالطعام والأشخاص الجذابين.. والخطر.
5- يميل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى إلى المضغ بالناحية اليمنى أيضاً.
6- أكياس الشاي الجافة تمتص الرائحة الكريهة، وخصوصاً من الأحذية.
8- يمكنك العيش بدون طعام لأسابيع، ولكن يمكنك العيش 11 يوماً فقط بدون نوم.
9- الأشخاص الذين يضحكون كثيراً يتمتعون بصحة جيدة أكثر من سواهم.
10- يملك مخ الإنسان القدرة على تخزين 5 أضعاف المعلومات الموجودة في موسوعة ويكيبيديا.
11- يستخدم المخ معدل الطاقة نفسه المستخدم في مصباح كهربائي 10 واط.
12- البويضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان، والحيوانات المنوية أصغرها..
13- يفرز جسم الإنسان حرارة كل 30 ثانية يمكنها غلي 1.5 لتر من الماء.
14- حمض المعدة 19 "حمض الهيدروكلوريك" قوي بما يكفي ليحلل شفرات الحلاقة.
15- القرآءن أفضل علاج للاكتئاب
لا تكن بخيل بالصلات والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم..
لكم أجمل تحياااتى