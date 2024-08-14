معلومات مفيدة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,863
نقاط التفاعل
27,158
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
🔴معلومات مفيدة في الحياة .

✴️1- النوم بدون وسادة يساعد على التخلص من آلام الظهر.

✴️2- الشخص يرث دائماً الطول من والده، والوزن من والدته.

✴️3- إذا شعرت بإجهادٍ مفاجئ، كل ما عليك فعله هو هزّ رأسك، فتحصلين على النشاط مجدداً.

✴️4- ثمة أشياء لا يستطيع العقل التغاضي عنها أو عدم ملاحظتها، كالطعام والأشخاص الجذابين.. والخطر.

✴️5- يميل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى إلى المضغ بالناحية اليمنى أيضاً.

✴️6- أكياس الشاي الجافة تمتص الرائحة الكريهة، وخصوصاً من الأحذية.

✴️8- يمكنك العيش بدون طعام لأسابيع، ولكن يمكنك العيش 11 يوماً فقط بدون نوم.

✴️9- الأشخاص الذين يضحكون كثيراً يتمتعون بصحة جيدة أكثر من سواهم.

✴️10- يملك مخ الإنسان القدرة على تخزين 5 أضعاف المعلومات الموجودة في موسوعة ويكيبيديا.

✴️11- يستخدم المخ معدل الطاقة نفسه المستخدم في مصباح كهربائي 10 واط.

✴️12- البويضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان، والحيوانات المنوية أصغرها..

✴️13- يفرز جسم الإنسان حرارة كل 30 ثانية يمكنها غلي 1.5 لتر من الماء.

✴️14- حمض المعدة 19 "حمض الهيدروكلوريك" قوي بما يكفي ليحلل شفرات الحلاقة.

✴️15- القرآءن أفضل علاج للاكتئاب
لا تكن بخيل بالصلات والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم..

❇️لكم أجمل تحياااتى❇️
 
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