معلومات مفيدة في الحياة .1- النوم بدون وسادة يساعد على التخلص من آلام الظهر.2- الشخص يرث دائماً الطول من والده، والوزن من والدته.3- إذا شعرت بإجهادٍ مفاجئ، كل ما عليك فعله هو هزّ رأسك، فتحصلين على النشاط مجدداً.4- ثمة أشياء لا يستطيع العقل التغاضي عنها أو عدم ملاحظتها، كالطعام والأشخاص الجذابين.. والخطر.5- يميل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى إلى المضغ بالناحية اليمنى أيضاً.6- أكياس الشاي الجافة تمتص الرائحة الكريهة، وخصوصاً من الأحذية.8- يمكنك العيش بدون طعام لأسابيع، ولكن يمكنك العيش 11 يوماً فقط بدون نوم.9- الأشخاص الذين يضحكون كثيراً يتمتعون بصحة جيدة أكثر من سواهم.10- يملك مخ الإنسان القدرة على تخزين 5 أضعاف المعلومات الموجودة في موسوعة ويكيبيديا.11- يستخدم المخ معدل الطاقة نفسه المستخدم في مصباح كهربائي 10 واط.12- البويضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان، والحيوانات المنوية أصغرها..13- يفرز جسم الإنسان حرارة كل 30 ثانية يمكنها غلي 1.5 لتر من الماء.14- حمض المعدة 19 "حمض الهيدروكلوريك" قوي بما يكفي ليحلل شفرات الحلاقة.15- القرآءن أفضل علاج للاكتئابلا تكن بخيل بالصلات والسلام على رسول الله.صلى الله عليه وسلم..لكم أجمل تحياااتى