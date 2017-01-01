♥☻☺♥ عضو ♥♥♥ جديد ♥☺☻♥

أهلا وسهلا بك و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة

آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً

كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك لنا

ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوه آملين أن تقضي بصحبتنا

أسعد و أطيب الأوقات

تقبل منا أعذب وارق تحايانا