♥☻☺♥ عضو ♥♥♥ جديد ♥☺☻♥

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة فقير وباغي نطير, 28 جانفي 2017.
السلام عليكم ورحمة الله
اتمنى ان تقبلوني عضوا مشاركا بينكم
وعليكم السلام
اسمك ذكرني في / فقاقير وبلا فيزا نطير
مرحبا بيك اخي وان شاء الله تفيذ وتستفيذ من هذا الصرح
السلام عليكم
ههههههههه ياخيي والله غريب وجميل اسمك هههه
أهلين وسهلين اخي الفقير هههه
رانا كامل حابين نطيرو هههههه
نورت المنتدي اخي
السلام عليكم
اهلا و سهلا بيك سيد حاب طير
نورت اللمة
ان شاء الله تفيد و تستفيد و طير ثاني هه
تحياتي
مرحبا بيك اخي الكريم
نتمنى لك اقامة طيبة ^^
نشاله تفيد وتستفيد
أهلا وسهلا بك و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك لنا
ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوه آملين أن تقضي بصحبتنا
أسعد و أطيب الأوقات
تقبل منا أعذب وارق تحايانا
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
حللت اهلا ونزلت سهلا بيننا أخ كريم بين إخوة واخوات كرام
تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير
اهلا و سهلا
ههه
مرحبا بك
كان في المنتدى قبل أشهر عضو أسمه خامج
كلّ يوم أجرى وراه حتّى حذفوا عضويته المسكين
حسيت بفقدان نصفى الأخر
نورت اللمة
السلام عليكم
والله اسمك بزاف شباب
مرحبا بيك معانا
مرحبا بك ولكن ممنوع الطيران في المنتدى
حتى لاتزعج النائمين
ههههههههه
نورت المنتدى
اهلا وسهلا
شكرا جزيلا لكم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
السلام عليكم
خويا فقير نعرفو بعض في منتدى آخر والله الدنيا فعلا صغيرة
مرحبا بيك معنا نظنك تعرفني اكيد ألف مرحبا
ممممممممممممممممم ممكن نسيت
منتديات الجلفة ؟؟
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).