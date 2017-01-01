♥☻☺♥ عضو ♥♥♥ جديد ♥☺☻♥

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الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة فقير وباغي نطير, ‏28 جانفي 2017.

  1. فقير وباغي نطير

    فقير وباغي نطير :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    اتمنى ان تقبلوني عضوا مشاركا بينكم

     
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    فقير وباغي نطير, ‏28 جانفي 2017
    #1
  2. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام

    اسمك ذكرني في / فقاقير وبلا فيزا نطير :D

    مرحبا بيك اخي وان شاء الله تفيذ وتستفيذ من هذا الصرح :)
     
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    Fethi.dz, ‏28 جانفي 2017
    #2
  3. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ههههههههه ياخيي والله غريب وجميل اسمك هههه
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    ،كارينا،, ‏28 جانفي 2017
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    أهلين وسهلين اخي الفقير هههه
    رانا كامل حابين نطيرو هههههه
    نورت المنتدي اخي
     
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    عبير الغرام, ‏28 جانفي 2017
    #4
  5. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    اهلا و سهلا بيك سيد حاب طير
    نورت اللمة
    ان شاء الله تفيد و تستفيد و طير ثاني هه
    تحياتي
     
    فقير وباغي نطير, حلم كبير و مشاغب معجبون بهذا.
    sozy, ‏28 جانفي 2017
    #5
  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    مرحبا بيك اخي الكريم
    نتمنى لك اقامة طيبة ^^
    نشاله تفيد وتستفيد ;)
     
    حلم كبير و فقير وباغي نطير معجبون بهذا.
    مشاغب, ‏28 جانفي 2017
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    جزر القمر
    أهلا وسهلا بك و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
    آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
    كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك لنا
    ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوه آملين أن تقضي بصحبتنا
    أسعد و أطيب الأوقات
    تقبل منا أعذب وارق تحايانا
     
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    yaso ياسمين, ‏1 فيفري 2017
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    حللت اهلا ونزلت سهلا بيننا أخ كريم بين إخوة واخوات كرام
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #8
  9. sara la princesse

    sara la princesse :: عضو مُشارك ::

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    دارنا
    اهلا و سهلا
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    sara la princesse, ‏2 فيفري 2017
    #9
  10. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    ههه
    مرحبا بك
    كان في المنتدى قبل أشهر عضو أسمه خامج
    كلّ يوم أجرى وراه حتّى حذفوا عضويته المسكين
    حسيت بفقدان نصفى الأخر :sick:
    نورت اللمة
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏2 فيفري 2017
    #10
  11. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    والله اسمك بزاف شباب
    مرحبا بيك معانا
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏2 فيفري 2017
    #11
  12. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    مرحبا بك ولكن ممنوع الطيران في المنتدى
    حتى لاتزعج النائمين
    ههههههههه
    نورت المنتدى
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #12
  13. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    عالم النسيان
    اهلا و سهلا
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏9 فيفري 2017 على 20:43
    #13
  14. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    قسنطينة
    اهلا وسهلا
     
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    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017 على 15:13
    #14
  15. فقير وباغي نطير

    فقير وباغي نطير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 جانفي 2017
    المشاركات:
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    ذكر
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    الجزائر
    شكرا جزيلا لكم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
     
    فقير وباغي نطير, ‏11 فيفري 2017 على 13:56
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    خويا فقير نعرفو بعض في منتدى آخر والله الدنيا فعلا صغيرة
    مرحبا بيك معنا نظنك تعرفني اكيد ألف مرحبا
     
    فقير وباغي نطير معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏11 فيفري 2017 على 21:33
    #16
  17. فقير وباغي نطير

    فقير وباغي نطير :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    ممممممممممممممممم ممكن نسيت
    منتديات الجلفة ؟؟
     
    فقير وباغي نطير, ‏15 فيفري 2017 على 14:54
    #17