ضيفة العدد الثالث-سلسلة ومنكم نستفيد

السلام عليكم

شكرا لكم على طرح هذه ىالسلسلة من جديد

أتمنى للضيفة ان تقضي أوقات جميلة ومفيدة

بما أنو الضيفة متزوجة بالطبع راح تفيدنا بزاف

عندي شويا أسئلة :

كم الوقت المناسب بين الخطبة والعرس ؟ للتعرف بين الزوجين

وهل يكون الزواج ناجح عندما تكون المرأة صغيرة في السن ؟

وفي رايك ماهو السن المناسب للزواج ؟ للمرأة والرجل

هل تؤيدي ان من حق ولي امر الطفلة تزوجيها رغما عنها ؟ وهل زواجك كان عن قناعة منك ؟