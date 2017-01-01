ضيفة العدد الثالث-سلسلة ومنكم نستفيد

أهلا وسهلا أعضاءنا عضواتنا نرحب بكم لنواصل في هذه السلسلة الطيبة التي كانت قد وضعت عددين سابقين منها الاخت ليليا مرام سلسلة ومنك نستفيد ... أول عدد ومنك نستفيد ......العدد الثاني أما ضيفة العدد الثالث فهي الأخت الطيبة عاشقة الإحسان ومنك نستفيد سلسلة مواضيع نستضيف كل مرة ضيف وهذا الضيف تطرح عليه أسئلة فيما يخص موضوع الزواج الهدف ان نفيد ونستفيد من خبراتهم الضيف قد يكون متزوج وقد لا يكون متزوج المهم له خبرات وآراء فيما يخص الزواج رائدة من رائدات القسم والضيفة غنية عن كل تعريف ونحن نرى مواضيعها المميزة في كل ارجاء المنتدى ومنك نستفيد سيدتي الكريمة نتمنى أن تكون أسئلتنا خفيفة عليك وأتمنى من الأعضاء أن يتفاعلو مع الموضوع اهلا وسهلا بضيفتنا الكريمة أسئلتي : كم هي مدة زواجك ؟ماهي الحكمة التي تعلمتيها خلال هذه الفترة ؟ هل تعتبرين زواجك ناجح ؟ هل أنتِ مع الزواج التقليدي أم ضد يمكن تعطينا رأيك ؟ وأترك المجال لبقية الأعضاء لطرح الاسئلة ولي عودة باذن الله