ضيفة العدد الثالث-سلسلة ومنكم نستفيد-

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2017 على 14:43.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا وسهلا أعضاءنا عضواتنا
    نرحب بكم لنواصل في هذه السلسلة الطيبة
    التي كانت قد وضعت عددين سابقين منها الاخت
    ليليا مرام

    سلسلة ومنك نستفيد ... أول عدد

    ومنك نستفيد ......العدد الثاني


    أما ضيفة العدد الثالث فهي الأخت الطيبة

    عاشقة الإحسان

    ومنك نستفيد سلسلة مواضيع نستضيف كل مرة ضيف
    وهذا الضيف تطرح عليه أسئلة فيما يخص موضوع الزواج
    الهدف ان نفيد ونستفيد من خبراتهم
    الضيف قد يكون متزوج وقد لا يكون متزوج المهم له خبرات وآراء فيما يخص الزواج
    رائدة من رائدات القسم والضيفة غنية عن كل تعريف ونحن نرى مواضيعها المميزة في كل ارجاء المنتدى

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    ومنك نستفيد سيدتي الكريمة
    نتمنى أن تكون أسئلتنا خفيفة عليك
    وأتمنى من الأعضاء أن يتفاعلو مع الموضوع

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    اهلا وسهلا بضيفتنا الكريمة

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    أسئلتي :
    كم هي مدة زواجك ؟ماهي الحكمة التي تعلمتيها خلال هذه الفترة ؟
    هل تعتبرين زواجك ناجح ؟
    هل أنتِ مع الزواج التقليدي أم ضد يمكن تعطينا رأيك ؟

    وأترك المجال لبقية الأعضاء لطرح الاسئلة
    ولي عودة باذن الله


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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2017 على 14:43
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    بارك الله فيك ام ياسمين ع اطلاق السلسلة
    من جديد ورح نستفيد من عضوة تبارك الرحمان
    في اخلاقها و طريقة تعاملها
    لي عودة
    في المتابعة
     
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    yaso ياسمين, ‏30 جانفي 2017 على 14:45
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكورة على إعادة إحياء السلسلة ومرحبا بالأخت الضيفة ان شاء الله نستفيد من هذا العدد

    أما عن أسئلتي:

    ما رأيك في شكوى الزوجة لزوجها من حماتها {أمه} ؟
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 22:02
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    شكرا لكم على طرح هذه ىالسلسلة من جديد
    أتمنى للضيفة ان تقضي أوقات جميلة ومفيدة
    بما أنو الضيفة متزوجة بالطبع راح تفيدنا بزاف
    عندي شويا أسئلة :
    كم الوقت المناسب بين الخطبة والعرس ؟ للتعرف بين الزوجين
    وهل يكون الزواج ناجح عندما تكون المرأة صغيرة في السن ؟
    وفي رايك ماهو السن المناسب للزواج ؟ للمرأة والرجل
    هل تؤيدي ان من حق ولي امر الطفلة تزوجيها رغما عنها ؟ وهل زواجك كان عن قناعة منك ؟

    لي عودة ان شاء الله
     
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    Skor m@k, ‏30 جانفي 2017 على 22:32
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    هل يتحكم سن الزواج في نجاح الزواج؟؟
     
    yaso ياسمين, ‏30 جانفي 2017 على 22:35
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 22:42
    #6